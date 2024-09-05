Продажа ипотечной квартиры с сентября 2024 года теперь проводится по новым правилам

В среднем на продажу дается 4 месяца, но эти сроки можно регулировать в индивидуальном порядке. Деньги от сделки поступают на отдельный счет, с которого списывается долг за ипотеку, а излишки за вычетом расходов перечисляются бывшему владельцу квартиры. При этом, закон защищает права заемщика и дает ему право передумать в любой момент, восстановившись в платежах.