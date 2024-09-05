Продажа ипотечной квартиры с сентября 2024 года теперь проводится по новым правилам

Posted 5 сентября, 11:13
Published 5 сентября, 11:13
Modified 5 сентября, 12:27
Updated 5 сентября, 12:27
С 11 сентября 2024 года распоряжение ипотечным жильем будет реализовываться по новым правилам. Федеральным законом «О внесении изменений в ФЗ „Об ипотеке (залоге недвижимости)“ от 12.06.2024 № 140-ФЗ внесены поправки, в соответствии с которыми владельцы ипотечного жилья, находящееся в залоге у банка, могут сами продать его.
Данная ситуация касается в основном тех случаев, когда ипотечный заемщик не в состоянии дальше оплачивать ипотеку и намерен расторгнуть договор с банком. Раннее при таком положении кредитная организация принудительно взыскивала средства, выставляя квартиру на продажу.
Теперь это может делать сам владелец в любой момент, подав соответствующее заявление. Если это сделано до принудительного взыскания, кредитная организация уже будет не вправе забирать квартиру.
Однако, при рассмотрении такой заявки банк может либо согласиться, либо отказать без объяснения причин. Если кредитор ответил согласием на самостоятельную реализацию, он вправе устанавливать сроки продажи и минимальную цену на недвижимость, которая рассчитывается в соответствии с долгом перед банком. Таким образом, заемщик не может продать жилье по своей цене.
В среднем на продажу дается 4 месяца, но эти сроки можно регулировать в индивидуальном порядке. Деньги от сделки поступают на отдельный счет, с которого списывается долг за ипотеку, а излишки за вычетом расходов перечисляются бывшему владельцу квартиры. При этом, закон защищает права заемщика и дает ему право передумать в любой момент, восстановившись в платежах.
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