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Posted 30 августа, 07:04

Published 30 августа, 07:04

Modified 10 сентября, 06:36

Updated 10 сентября, 06:36

Депутаты хотят ввести выплату 1 млн рублей каждому учителю

Депутаты хотят ввести выплату 1 млн рублей каждому учителю

30 августа 2024, 07:04
Фото: 1MI
Депутаты хотят ввести выплату 1 млн рублей каждому учителю

Депутаты предложили выплачивать учителям 1 млн рублей, чтобы они не увольнялись

Изменения в закон об образовании в виде доплаты учителям и единоразовой выплаты предложили Яна Лантратова и Сергей Миронов.

Большая часть педагогов недовольна условия работы. Почти 200 000 учителей уволились в прошлом году, что является колоссальной цифрой при дефиците кадров. Маленькие зарплаты и перегрузка рабочими обязанностями быстро приводят к выгоранию и дальнейшему увольнению, рассказывает депутат Яна Лантратова.

Совместно с главой СРЗП Сергеем Мироновым были внесены инициативы по поправкам в закон, подразумевающие поощрения и компенсации, которые могут удерживать учителей на своих местах.

Так, депутаты предложили ввести выплаты в 10% от оклада на покупку учителями учебных пособий. Также предлагается ввести надбавку в 5% за каждого ученика сверх нормативной численности класса.

Для педагогов из сельской местности инициируют еще больше привилегий. Например, депутаты предложили 100% компенсацию ЖКУ, а так же выплатить 1 млн рублей всем сельским педагогам, которые проработали в этой местности более трех лет.

Ранее мы рассказывали, что дети теперь не смогут пользоваться в школе телефонами, о введении дисциплинарной ответственности школьников за нарушение правил и возможной отмене шестидневки по причине того, что дети проводят за уроками по 8 часов.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Образование#2024 год#Школа#Выплаты#Закон#Учитель
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