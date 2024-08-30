Депутаты хотят ввести выплату 1 млн рублей каждому учителю

Posted 30 августа, 07:04
Published 30 августа, 07:04
Modified 10 сентября, 06:36
Updated 10 сентября, 06:36
Большая часть педагогов недовольна условия работы. Почти 200 000 учителей уволились в прошлом году, что является колоссальной цифрой при дефиците кадров. Маленькие зарплаты и перегрузка рабочими обязанностями быстро приводят к выгоранию и дальнейшему увольнению, рассказывает депутат Яна Лантратова.
Совместно с главой СРЗП Сергеем Мироновым были внесены инициативы по поправкам в закон, подразумевающие поощрения и компенсации, которые могут удерживать учителей на своих местах.
Так, депутаты предложили ввести выплаты в 10% от оклада на покупку учителями учебных пособий. Также предлагается ввести надбавку в 5% за каждого ученика сверх нормативной численности класса.
Для педагогов из сельской местности инициируют еще больше привилегий. Например, депутаты предложили 100% компенсацию ЖКУ, а так же выплатить 1 млн рублей всем сельским педагогам, которые проработали в этой местности более трех лет.
Ранее мы рассказывали, что дети теперь не смогут пользоваться в школе телефонами, о введении дисциплинарной ответственности школьников за нарушение правил и возможной отмене шестидневки по причине того, что дети проводят за уроками по 8 часов.
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