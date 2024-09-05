Эксперты нашли только два хороших приложения, которые помогут разбогатеть

Пользователи смартфонов не редко скачивают приложения, чтобы вести домашнюю бухгалтерию в режиме реального времени. Это позволяет быть более мобильным, своевременно записывать денежные операции и не зависеть от ручки и тетради. Роскачество решило оценить, насколько они действительно помогают.