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Posted 5 сентября, 10:18

Published 5 сентября, 10:18

Modified 5 сентября, 13:01

Updated 5 сентября, 13:01

Роскачество нашло только два хороших приложения для домашней бухгалтерии

Эксперты нашли только два хороших приложения, которые помогут разбогатеть

5 сентября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Роскачество нашло только два хороших приложения для домашней бухгалтерии
Роскачество проверило самые популярные по скачиваемости приложения для учета личных финансов и выявило, что основная их часть даже не дотягивает до 4*.

Пользователи смартфонов не редко скачивают приложения, чтобы вести домашнюю бухгалтерию в режиме реального времени. Это позволяет быть более мобильным, своевременно записывать денежные операции и не зависеть от ручки и тетради. Роскачество решило оценить, насколько они действительно помогают.

Для эксперимента были выбраны приложения для платформы ANDROID и IOS, а тестирование проводилось по 99 критериям, главными из которых были удобство, доступность, безопасность, производительность и надежность. В ходе исследования 189 респондентов скачивали сервисы и проводили анализ, давая свою оценку.

Как выяснилось, в категории «Функциональность» самым лучшим оказалось приложение «Дзен-мани», получившее оценку 4,31. Еще одна тройка лидеров показал не плохие результаты, незначительно отстав от лидера — Wallet, Moneon и «Финансы».

ТОП лучших приложений для ведения домашней бухгалтерииТОП лучших приложений для ведения домашней бухгалтерии
ТОП лучших приложений для ведения домашней бухгалтерииТОП лучших приложений для ведения домашней бухгалтерии
ТОП лучших приложений для ведения домашней бухгалтерии. Фото: https://t.me/RSKRFRU/5115

При этом, те же приложения на базе Android показали куда лучше оценки, чем на платформе IOS.

По итогам исследования все приложения показали хорошую и стабильную работу, поэтому рекомендуются к использованию.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Личные финансы#Финансы#2024 год#Все материалы авторов#Исследования#Мобильное приложение#Приложение#Финансовая грамотность#Роскачество
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