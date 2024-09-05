Эксперты нашли только два хороших приложения, которые помогут разбогатеть

Posted 5 сентября, 10:18
Published 5 сентября, 10:18
Modified 5 сентября, 13:01
Updated 5 сентября, 13:01
Пользователи смартфонов не редко скачивают приложения, чтобы вести домашнюю бухгалтерию в режиме реального времени. Это позволяет быть более мобильным, своевременно записывать денежные операции и не зависеть от ручки и тетради. Роскачество решило оценить, насколько они действительно помогают.
Для эксперимента были выбраны приложения для платформы ANDROID и IOS, а тестирование проводилось по 99 критериям, главными из которых были удобство, доступность, безопасность, производительность и надежность. В ходе исследования 189 респондентов скачивали сервисы и проводили анализ, давая свою оценку.
Как выяснилось, в категории «Функциональность» самым лучшим оказалось приложение «Дзен-мани», получившее оценку 4,31. Еще одна тройка лидеров показал не плохие результаты, незначительно отстав от лидера — Wallet, Moneon и «Финансы».
При этом, те же приложения на базе Android показали куда лучше оценки, чем на платформе IOS.
По итогам исследования все приложения показали хорошую и стабильную работу, поэтому рекомендуются к использованию.
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