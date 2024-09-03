7 способов обойти бедность и накопить 1 млн рублей при зарплате 30 тысяч

Posted 3 сентября, 18:53
Published 3 сентября, 18:53
Modified 3 сентября, 18:55
Updated 3 сентября, 18:55
Путь к богатству непростой, особенно когда родился в простой семье, нет шансов на хорошее наследство или человек не обладает навыками предпринимательства, уже не говоря об удаче в лотерейные билеты. Однако, большинство миллионеров, которые заработали баснословные деньги благодаря упорному труду и правильным вложением, говорят, что дело не в количестве денег, а в разумных тратах.
Эксперты рассказали NEWIA, какие способы могут помочь приблизиться к мечте стать миллионером.
Игорь Афонин, предприниматель и руководитель юридической компании «Афонин и партнеры», считает, что на пути к 1 миллиону рублей должны быть решены первоочередные задачи, которые влияют на возможности и желание откладывать деньги.
Для того, чтобы накопить один миллион рублей необходима большая цель. Нужно понимать, зачем эти деньги и на что они потратятся. Для этого подойдут упражнения визуализации: ощутите для себя богатым, поймайте это ощущение, когда вы уже купили то, что хотите.
Это нужно для того, чтобы преодолевать трудности в процессе накопления миллиона рублей. Потому что при небольшой зарплате придется урезать свои расходы, больше работать или иметь дополнительные доходы. Это неприятный и трудный процесс, который нужно перетерпеть. И для того, чтобы это выдержать, нужно понимать, зачем вы это делаете.
При цели накопить 1 млн рублей могут возникнуть препятствия в виде кредитов. Если они есть, в первую очередь нужно начать с их закрытия. Чтобы погасить долги раньше срока, нужно класть дополнительные деньги сверх платежа. И здесь существует два метода.
Первое, когда мы все дополнительные досрочные погашения отправляем на погашение самого маленького кредита. Здесь большой плюс, когда мы видим, что погасили этот кредит, это дает удовольствие, дофаминовый всплеск, то есть подтверждение твоим действиям, что ты действуешь правильно.
И второй метод — это когда мы все дополнительные деньги отправляем на погашение кредита самой высокой ставкой. В этом случае придется дольше терпеть и будет меньше виден результат, но на самом деле будет погашаться основной долг и проценты будут начислять на сумму остаточного долга намного меньше.
Установите для себя желтый флаг, когда текущие расходы приближаются к 80% от вашей зарплаты. Поставьте красный флаг, если расходы равняются 100%. Усиливайте внимание, когда перед вами уже маячит желтый флаг и не выходите за рамки красного.
Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», предпочитает использовать традиционные способы для экономии и накоплений, которые хорошо работают при четком следовании плану.
Классический совет откладывать 10% от дохода работает всегда, однако, если вы понимаете, что при вашей зарплате надо откладывать больше, чтобы накопить миллион за определенный период, — нужно либо увеличивать откладываемую сумму, либо искать иные источники дохода.
Например, помимо ежемесячно откладываемых денег, вы можете добавлять в копилку кэшбэк или иные бонусы от банков — сюда же идут проценты с инвестиций и накопительных счетов. То есть стоит воспользоваться всеми банковскими предложениями, которые не требуют от вас затрат и риска, однако дают хоть и небольшой, но стабильный доход.
Заведите таблицу в удобном формате и распределяйте заранее расходы с учетом вашей цели. Ежедневно или еженедельно сверяйте траты с планом расходов. Если получится, что вы за неделю потратили меньше, чем планировали, разницу отправляйте в копилку.
Так гораздо легче войти в режим гармоничной экономии и получать от процесса удовольствие. Сам факт того, что вы тратите меньше, чем планируете, служит источником дофамина.
Также можно включить в «финансовую игру» своих знакомых: на день рождения или иные праздники можно просить друзей и близких дарить деньги вместо классических подарков, а подаренные средства отправлять на свой накопительный счет.
Александр Патешман, независимый эксперт по финансам, рассказал, как можно экономить на простых вещах, которые вы делаете каждый день. Как считает эксперт, самые большие расходы приходятся на оплату ЖКУ, продукты питания и одежду, поэтому стоит усилить внимание именно в этих категориях.
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