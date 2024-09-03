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Posted 3 сентября, 18:53

Published 3 сентября, 18:53

Modified 3 сентября, 18:55

Updated 3 сентября, 18:55

Эксперты рассказали, как можно стать богатым даже при небольшой зарплате

7 способов обойти бедность и накопить 1 млн рублей при зарплате 30 тысяч

3 сентября 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты рассказали, как можно стать богатым даже при небольшой зарплате

Финансисты рассказали, как можно стать богатым даже при небольшой зарплате

Три эксперта поделились лайфхаками, которые работают с мышлением и кошельком, буквально заставляя наш мозг откладывать деньги и бороться с долгами. Подробности — в материале NEWIA.

Путь к богатству непростой, особенно когда родился в простой семье, нет шансов на хорошее наследство или человек не обладает навыками предпринимательства, уже не говоря об удаче в лотерейные билеты. Однако, большинство миллионеров, которые заработали баснословные деньги благодаря упорному труду и правильным вложением, говорят, что дело не в количестве денег, а в разумных тратах.

Эксперты рассказали NEWIA, какие способы могут помочь приблизиться к мечте стать миллионером.

Как откладывать деньгиКак откладывать деньги
Как откладывать деньги. Фото: Изображение Midjourney

Игорь Афонин, предприниматель и руководитель юридической компании «Афонин и партнеры», считает, что на пути к 1 миллиону рублей должны быть решены первоочередные задачи, которые влияют на возможности и желание откладывать деньги.

1. Четко видеть перед собой цель и желать ее

Для того, чтобы накопить один миллион рублей необходима большая цель. Нужно понимать, зачем эти деньги и на что они потратятся. Для этого подойдут упражнения визуализации: ощутите для себя богатым, поймайте это ощущение, когда вы уже купили то, что хотите.

Это нужно для того, чтобы преодолевать трудности в процессе накопления миллиона рублей. Потому что при небольшой зарплате придется урезать свои расходы, больше работать или иметь дополнительные доходы. Это неприятный и трудный процесс, который нужно перетерпеть. И для того, чтобы это выдержать, нужно понимать, зачем вы это делаете.

2. Закрываем кредиты разумно

При цели накопить 1 млн рублей могут возникнуть препятствия в виде кредитов. Если они есть, в первую очередь нужно начать с их закрытия. Чтобы погасить долги раньше срока, нужно класть дополнительные деньги сверх платежа. И здесь существует два метода.

Первое, когда мы все дополнительные досрочные погашения отправляем на погашение самого маленького кредита. Здесь большой плюс, когда мы видим, что погасили этот кредит, это дает удовольствие, дофаминовый всплеск, то есть подтверждение твоим действиям, что ты действуешь правильно.

И второй метод — это когда мы все дополнительные деньги отправляем на погашение кредита самой высокой ставкой. В этом случае придется дольше терпеть и будет меньше виден результат, но на самом деле будет погашаться основной долг и проценты будут начислять на сумму остаточного долга намного меньше.

3. Применяем технику желтого и красного флага

Установите для себя желтый флаг, когда текущие расходы приближаются к 80% от вашей зарплаты. Поставьте красный флаг, если расходы равняются 100%. Усиливайте внимание, когда перед вами уже маячит желтый флаг и не выходите за рамки красного.

Как разбогатеть — простые методыКак разбогатеть — простые методы
Как разбогатеть — простые методы. Фото: Изображение Midjourney

Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», предпочитает использовать традиционные способы для экономии и накоплений, которые хорошо работают при четком следовании плану.

4. Откладывать от 10% и больше

Классический совет откладывать 10% от дохода работает всегда, однако, если вы понимаете, что при вашей зарплате надо откладывать больше, чтобы накопить миллион за определенный период, — нужно либо увеличивать откладываемую сумму, либо искать иные источники дохода.

Например, помимо ежемесячно откладываемых денег, вы можете добавлять в копилку кэшбэк или иные бонусы от банков — сюда же идут проценты с инвестиций и накопительных счетов. То есть стоит воспользоваться всеми банковскими предложениями, которые не требуют от вас затрат и риска, однако дают хоть и небольшой, но стабильный доход.

5. Ведем бухгалтерию своих финансов — это очень важно!

Заведите таблицу в удобном формате и распределяйте заранее расходы с учетом вашей цели. Ежедневно или еженедельно сверяйте траты с планом расходов. Если получится, что вы за неделю потратили меньше, чем планировали, разницу отправляйте в копилку.

Так гораздо легче войти в режим гармоничной экономии и получать от процесса удовольствие. Сам факт того, что вы тратите меньше, чем планируете, служит источником дофамина.

6. Превращаем подарки в инвестицию

Также можно включить в «финансовую игру» своих знакомых: на день рождения или иные праздники можно просить друзей и близких дарить деньги вместо классических подарков, а подаренные средства отправлять на свой накопительный счет.

Как быстро накопить 1 млн рублейКак быстро накопить 1 млн рублей
Как быстро накопить 1 млн рублей. Фото: Изображение Midjourney

7. Применяем простые, но эффективные ежедневные способы экономии

Александр Патешман, независимый эксперт по финансам, рассказал, как можно экономить на простых вещах, которые вы делаете каждый день. Как считает эксперт, самые большие расходы приходятся на оплату ЖКУ, продукты питания и одежду, поэтому стоит усилить внимание именно в этих категориях.

  • Проверьте, что оплачиваете квитанцию за коммунальных услуги без комиссии.
  • Оформите бесплатную дебетовую карту, по которой есть кэшбэк 3-5% за оплату ЖКУ.
  • Узнайте в МФЦ, полагаются ли вам льготы или субсидии, которые могут позволить сэкономить от 30-100% от стоимости платежа.
  • Сравнивайте цены на продукты питания в онлайн-магазинах и на маркетплейсах.
  • Применяйте скидку на первый заказ, используйте программу лояльности магазина или используйте промокод на покупки от определенной суммы.
  • Приобретайте продукты впрок, если увидели хорошую скидку и позволяет большой срок годности.
  • Покупайте одежду выгоднее на маркетплейсах, в которых есть возможность оплаты после примерки. Если в магазине понравилась какая-то вещь, сфотографируйте марку и артикул, поищите в Интернете на сайтах-объявлений и на маркетплейсе — цена будет намного ниже.
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