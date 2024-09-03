7 способов обойти бедность и накопить 1 млн рублей при зарплате 30 тысяч

Это нужно для того, чтобы преодолевать трудности в процессе накопления миллиона рублей. Потому что при небольшой зарплате придется урезать свои расходы, больше работать или иметь дополнительные доходы. Это неприятный и трудный процесс, который нужно перетерпеть. И для того, чтобы это выдержать, нужно понимать, зачем вы это делаете.