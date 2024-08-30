Не проходите мимо этих марок — Роскачество нашел самые полезные йогурты

Роскачество опубликовало рейтинг самых лучших классических белых йогуртов без сахара, состав которых имеет наилучшие показатели, по сравнению с другими. При этом, ни в одном из 19 образцов не было обнаружено ничего постороннего — ни патогенных бактерий, ни антибиотиков.