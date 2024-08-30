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Posted 30 августа, 07:57

Published 30 августа, 07:57

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

Не проходите мимо этих марок — Роскачество нашел самые полезные йогурты

Не проходите мимо этих марок — Роскачество нашел самые полезные йогурты

30 августа 2024, 07:57
Фото: 1MI
Не проходите мимо этих марок — Роскачество нашел самые полезные йогурты
Не все йогурты одинаково полезны — этот факт выявили при очередном независимом исследовании, результатом которого стали только 5 самых лучших марок.

Роскачество опубликовало рейтинг самых лучших классических белых йогуртов без сахара, состав которых имеет наилучшие показатели, по сравнению с другими. При этом, ни в одном из 19 образцов не было обнаружено ничего постороннего — ни патогенных бактерий, ни антибиотиков.

Отклонением от требований стала только марка «Киржачский», в которой обнаружены крахмал и лактозы (сахар), которые не указаны производителем на упаковке.

Так, «Белый замок», «Простоквашино», «Савушкин», Viola, «ВкусВилл», Neo, «Молочная культура», Venn's, «Играмолоко», Epica — получили хорошие оценки, но это не позволило им получить Знак качества. А вот марки «Актибио» (биойогурт), «Зеленая линия» (греческий), «ЭкоНива» (биойогурт), Deligrande (биойогурт) имели наиболее лучшее качество даже опережая стандарты, поэтому их выбрали лучшими из лучших.

Лучший йогурт — исследование РоскачествоЛучший йогурт — исследование Роскачество
Лучший йогурт — исследование Роскачество.
Фото: https://t.me/RSKRFRU/5078
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