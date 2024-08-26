Самая выгодная ипотека осенью 2024 года, по мнению экспертов

Эксперт считает, что, во-первых, лучше рассматривать первичный рынок жилья, т. к. застройщики совместно с банками предлагают снижение процента ставки на период до 5 лет, что позволяет приблизить платежи к условиям отмененной господдержки. Далее заемщик может сделать рефинансирование, сохранить или даже уменьшить ежемесячный платеж. Но всё будет зависеть от размера ключевой ставки ЦБ РФ.