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Posted 26 августа, 06:56

Published 26 августа, 06:56

Modified 10 сентября, 06:20

Updated 10 сентября, 06:20

Эксперты назвали самые выгодные ипотеки, которые можно оформить осенью 2024 года

Самая выгодная ипотека осенью 2024 года, по мнению экспертов

26 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI
Эксперты назвали самые выгодные ипотеки, которые можно оформить осенью 2024 года

Эксперты назвали самые выгодные ипотеки, которые можно оформить осенью 2024 года

Разбираем новые условия и выгодные ипотечные программы, которые позволяют найти для себя лучшее решение.

После отмены льготной ипотеки и изменений условий по ипотеке для семей с детьми, рынок недвижимости попал в непростую ситуацию. Размер ставки рыночной программы кредитования превысил 20% годовых, а ежемесячный платеж увеличился более чем в 3 раза.

Как же выгодно приобрести квартиру в сложившихся условиях и сэкономить на переплате банку?

Самые выгодные программы ипотеки осенью в 2024 годуСамые выгодные программы ипотеки осенью в 2024 году
Самые выгодные программы ипотеки осенью в 2024 году. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать самую выгодную ипотеку в 2024 году

Какую ипотеку выбрать — это один из самых актуальных вопросов на данный момент, так как выбор ипотечной программы — важный шаг для любого человека. Однозначно сказать, какая программа самая лучшая и выгодная осенью 2024 года, невозможно без конкретных деталей, считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Несколько рекомендаций для выбора ипотечной программы:

  • Проанализируйте свои финансовые возможности: определите максимально допустимый ежемесячный платеж, чтобы вы могли комфортно погашать ипотеку.
  • Изучите подробные условия каждой программы: обратите внимание на процентные ставки, срок кредитования, требования к заемщику, размер первоначального взноса, а также возможные дополнительные расходы (например, страховка).
  • Сравните предложения разных банков: не ограничивайтесь одним банком, чтобы найти наиболее выгодные условия.
  • Ипотечные программы могут изменяться с течением времени: рекомендую следить за обновлениями на сайтах банков и в новостях, особенно если решили временно отложить покупку квартиры в ипотеку.
  • Не спешите: тщательно изучите все предложения, чтобы принять информированное решение.
Как выбрать самую выгодную ипотеку в 2024 годуКак выбрать самую выгодную ипотеку в 2024 году
Как выбрать самую выгодную ипотеку в 2024 году. Фото: 1MI

В 2024 году работают следующие ипотечные программы с самой низкой процентной ставкой:

  1. Сельская ипотека: 3% ставка, до 6 млн, 20% первоначальный взнос. Обязательно смена прописки после получения сельской ипотеки.
  2. Дальневосточная и Арктическая ипотека: подойдет специально для: молодых семей, участников «Дальневосточного гектара», льготных категорий, работников медицины и образования, переехавших из зоны спецоперации.
    Условия: до 2% годовых, первоначальный взнос 20%. Для первичного жилья площадью более 60 кв. м. и вторичного в моногородах кредит: до 9 млн рублей и до 6 млн рублей (в остальных случаях).
  3. IT-ипотека: заемщик — гражданин РФ, работающий в аккредитованной ИТ-компании не менее 3 месяцев, возраст в диапазоне от 18 до 50 лет включительно. Условия: 6% ставка, сумма кредита до 9 млн рублей, при минимальном первоначальном взносе — 20% взнос.

Первичный рынок выгоднее

Конечно, условия с самыми низкими процентами привлекательны, но не подходят большинству россиян. Не многие работают в IT-компаниях, а переезд из мегаполиса на Дальний Восток или в деревню может не входить в планы молодой семьи, даже при учете самых выгодных предложений.

Что же делать обычной семье, которая хочет жить в городе, но при этом не отчислять львиную долю зарплаты за новое жилье?

Руководитель ипотечного отдела Екатерина Чайковская группы компаний «Меридиан» рассказала NEWIA, где на данный момент выгоднее всего приобретать недвижимость

Эксперт считает, что, во-первых, лучше рассматривать первичный рынок жилья, т. к. застройщики совместно с банками предлагают снижение процента ставки на период до 5 лет, что позволяет приблизить платежи к условиям отмененной господдержки. Далее заемщик может сделать рефинансирование, сохранить или даже уменьшить ежемесячный платеж. Но всё будет зависеть от размера ключевой ставки ЦБ РФ.

«На вторичном рынке цена за аналогичную квартиру может быть ниже, при этом % ставка по ипотеке выше в два — три раза», — делится Екатерина Чайковская.
Траншевая ипотека выгоднее в 2024 году, считает экспертТраншевая ипотека выгоднее в 2024 году, считает эксперт
Траншевая ипотека выгоднее в 2024 году, считает эксперт. Фото: 1MI

Траншевая ипотека снижает финансовую нагрузку

Из всех доступных вариантов ипотеки эксперт выделяет траншевую ипотеку. При этом, застройщики недвижимости активно используют этот вариант приобретения жилья, видя большой отклик у покупателей.

«При такой программе, заемщик оплачивает не весь платеж сразу, а только его часть. Например, застройщик определил, что первый транш составит 10% от размера кредита, соответственно, ежемесячный платеж рассчитывается только от выданной части займа. Остаток кредита, как правило, продавец ждет до ввода дома. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на период стройки», — рассказывает про основные условия Чайковская.

Далее можно так же оформить рефинансирование ипотечного кредита и снизить процентную ставку.

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