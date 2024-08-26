Самая выгодная ипотека осенью 2024 года, по мнению экспертов

Posted 26 августа, 06:56
Published 26 августа, 06:56
Modified 10 сентября, 06:20
Updated 10 сентября, 06:20
После отмены льготной ипотеки и изменений условий по ипотеке для семей с детьми, рынок недвижимости попал в непростую ситуацию. Размер ставки рыночной программы кредитования превысил 20% годовых, а ежемесячный платеж увеличился более чем в 3 раза.
Как же выгодно приобрести квартиру в сложившихся условиях и сэкономить на переплате банку?
Какую ипотеку выбрать — это один из самых актуальных вопросов на данный момент, так как выбор ипотечной программы — важный шаг для любого человека. Однозначно сказать, какая программа самая лучшая и выгодная осенью 2024 года, невозможно без конкретных деталей, считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Конечно, условия с самыми низкими процентами привлекательны, но не подходят большинству россиян. Не многие работают в IT-компаниях, а переезд из мегаполиса на Дальний Восток или в деревню может не входить в планы молодой семьи, даже при учете самых выгодных предложений.
Что же делать обычной семье, которая хочет жить в городе, но при этом не отчислять львиную долю зарплаты за новое жилье?
Руководитель ипотечного отдела Екатерина Чайковская группы компаний «Меридиан» рассказала NEWIA, где на данный момент выгоднее всего приобретать недвижимость
Эксперт считает, что, во-первых, лучше рассматривать первичный рынок жилья, т. к. застройщики совместно с банками предлагают снижение процента ставки на период до 5 лет, что позволяет приблизить платежи к условиям отмененной господдержки. Далее заемщик может сделать рефинансирование, сохранить или даже уменьшить ежемесячный платеж. Но всё будет зависеть от размера ключевой ставки ЦБ РФ.
«На вторичном рынке цена за аналогичную квартиру может быть ниже, при этом % ставка по ипотеке выше в два — три раза», — делится Екатерина Чайковская.
Из всех доступных вариантов ипотеки эксперт выделяет траншевую ипотеку. При этом, застройщики недвижимости активно используют этот вариант приобретения жилья, видя большой отклик у покупателей.
«При такой программе, заемщик оплачивает не весь платеж сразу, а только его часть. Например, застройщик определил, что первый транш составит 10% от размера кредита, соответственно, ежемесячный платеж рассчитывается только от выданной части займа. Остаток кредита, как правило, продавец ждет до ввода дома. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на период стройки», — рассказывает про основные условия Чайковская.
Далее можно так же оформить рефинансирование ипотечного кредита и снизить процентную ставку.
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