Теперь понятно, почему не дают ипотеку — эксперт назвала главную причину отказов

Руководитель комитета РГР по ипотеке Юлия Максимович рассказала АиФ, как в реальности обстоят дела с закредитованностью населения. Эксперт советует перед тем как обращаться в банк за ипотекой не оформлять какие-либо товары в рассрочку, так как кредитная организация засчитывает их займами в МФО. Заемщики, которые имеют несколько «микрозаймов», скорее всего получат отказ или же невыгодные условия по ипотеке.