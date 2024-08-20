Теперь понятно, почему не дают ипотеку — эксперт назвала главную причину отказов

Posted 20 августа, 18:52
Published 20 августа, 18:52
Modified 10 сентября, 06:06
Updated 10 сентября, 06:06
Ипотечный рынок сократил сделки по недвижимости более чем на половину, сообщают в Российской Гильдии Риелторов. Если очевидным фактором стала более ужесточенная банковская политика, то многих удивляет отказ в ипотеке из-за «удобных» рассрочек. Многие компании активно рекламируют возможность разделить платеж на несколько месяцев, начиная от курсов обучения до косметики и шуб.
Руководитель комитета РГР по ипотеке Юлия Максимович рассказала АиФ, как в реальности обстоят дела с закредитованностью населения. Эксперт советует перед тем как обращаться в банк за ипотекой не оформлять какие-либо товары в рассрочку, так как кредитная организация засчитывает их займами в МФО. Заемщики, которые имеют несколько «микрозаймов», скорее всего получат отказ или же невыгодные условия по ипотеке.
«Раньше долговых обязательств на потенциальном заемщике было 2-5, а сейчас — 7-13. Банки стали чаще отказывать и тем, кто покупает товары в рассрочку на маркетплейсах. Кредиторы делают вывод, что человек не умеет грамотно распоряжаться своими деньгами, и не дают ипотеку», — объясняет Максимович.
Ранее Артемий Шурыгин, президент РГР, рассказывал, как на самом деле обстоят дела с ипотечным рынком, назовя три видимых сдвига на рынке недвижимости во второй половине 2024 года.
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