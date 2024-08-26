Эксперт раскрыл новые плюсы и минусы семейной ипотеки, которые вступили в силу после 1 июля 2024 года

Posted 26 августа, 13:24
Published 26 августа, 13:24
Modified 10 сентября, 06:22
Updated 10 сентября, 06:22
Руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов рассказал NEWIA, какие перспективы ждут россиян в ипотечном секторе осенью этого года.
В первую очередь необходимо определиться с видом недвижимости, которую хочет приобрести заемщик, считает эксперт, так как на новостройки и вторичную недвижимость действуют разные программы и условия очень сильно отличаются.
Если рассматривать покупку новостроек, то безусловно самой выгодной массовой программой на данный момент является семейная ипотека. По стандартным условиями в Москве и Санкт-Петербурге можно взять сумму кредита до 12 млн и со ставкой 6%.
При этом у данной программы есть ряд модификаций, которые предлагают некоторые банки. В рамках данных «улучшений» можно либо получить ставку ниже 6%, либо увеличить сумму кредита до 30 млн. Конечно, при увеличении суммы кредита ставка будет выше стандартной, но она все равно будет гораздо ниже текущих рыночных ставок по ипотеке, которые уже превышают 20-21%.
Если у потенциального заемщика нет детей, то можно рассмотреть другие льготные программы, список которых уже зависит от региона приобретения недвижимости. Если же клиент не подходит под льготные программы, то можно рассмотреть варианты субсидирования ставок, коих сейчас застройщики предлагают огромное количество.
«Суть заключается в том, что банк снижает клиенту ставку не первые несколько лет или на весь срок кредита, но получает компенсацию от застройщика, которая закладывается в стоимость недвижимости для клиента. То есть, фактически клиент покупает квартиру дороже, но получает низкую ставку. Одна из самых выгодных программ подобного рода, которая сейчас представлена в Москве позволяет купить квартиру у одного из крупных застройщиков по ставке 12,9% на весь срок, а удорожание квартиры при этом составляет всего 14%», — объясняет Максим Чурилов.
На вторичном рынке ситуация более грустная, считает эксперт:
«Здесь нет льготных программ, а программу субсидирования предлагают очень мало банков. Подобные программы называются „купи свою ставку“. В рамках этих программ клиент должен заплатить банку комиссию в день сделки, чтобы банк снизил ему ставку по кредиту на весь срок».
В данном случае условия уже менее интересные, чем предлагаются по новостройкам. К примеру, можно снизить ставку всего на 3-5%, но при этом надо заплатить около 20% от суммы кредита в виде комиссии. И самое печальное, что зачастую эту сумму нельзя включить в сумму кредита, а значит необходимо заплатить не только первоначальный взнос, но и вышеуказанную комиссию, рассказывает Максим Чурилов.
Но и тут есть свои фавориты. Самая выгодная программа на данный момент позволяет получить ставку в районе 12% с комиссией около 20% от суммы кредита, и основной плюс, что данную комиссию можно включить в тело кредита, а значит на сделку не надо искать дополнительные денежные средства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14