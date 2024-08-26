Эксперт раскрыл новые плюсы и минусы семейной ипотеки, которые вступили в силу после 1 июля 2024 года

В данном случае условия уже менее интересные, чем предлагаются по новостройкам. К примеру, можно снизить ставку всего на 3-5%, но при этом надо заплатить около 20% от суммы кредита в виде комиссии. И самое печальное, что зачастую эту сумму нельзя включить в сумму кредита, а значит необходимо заплатить не только первоначальный взнос, но и вышеуказанную комиссию, рассказывает Максим Чурилов.