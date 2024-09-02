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Posted 2 сентября, 11:56

Published 2 сентября, 11:56

Modified 2 сентября, 11:56

Updated 2 сентября, 11:56

Вместе, но врозь: почему гостевые браки становятся все популярнее

Вместе, но врозь: почему гостевые браки становятся все популярнее

2 сентября 2024, 11:56
Фото: 1MI
Вместе, но врозь: почему гостевые браки становятся все популярнее
Многие консервативные люди считают гостевой брак некой странной формой сожительства, к которой неприменимо понятие «семья». Другие, напротив, считают такой формат гораздо более удобным для жизни и приводят свои аргументы.

Как появился гостевой брак

Кажется, что гостевой брак — продукт нашего времени, отличающегося свободными нравами. На деле это не так. Условно гостевым браком можно назвать средневековую модель отношений, где муж подолгу жил и работал в городе, а жена оставалась в деревне «на хозяйстве». Сейчас смысл семейной «удаленки» изменился. Партнеры живут раздельно потому, что им так удобнее соблюдать личные границы. Чтобы не возникало недопонимания, при заключении гостевого брака обе стороны договариваются о правилах. Например, обсуждают частоту встреч и звонков.

В гостевом браке партнеры живут на расстоянии, но постоянно остаются на связиВ гостевом браке партнеры живут на расстоянии, но постоянно остаются на связи
В гостевом браке партнеры живут на расстоянии, но постоянно остаются на связи. Фото: dzen.ru

В чем преимущества гостевого брака

Люди выбирают гостевой брак в качестве альтернативы традиционным отношениям по нескольким причинам.

  1. Он позволяет сохранить независимость. Современная женщина не хочет «растворяться» в партнере, принимая его правила жизни и обслуживая в бытовом плане. Поэтому часто прогрессивные представительницы прекрасного пола предлагают своему мужчине жить раздельно.
  2. Он служит естественным решением проблемы разъездной работы. Если супруги вынуждены часто и подолгу бывать в командировках, они автоматически попадают в категорию людей, живущих гостевым браком.
  3. Он позволяет поддерживать отношения в паре, которая по определенным причинам не может жить под одной крышей. Например, девушка-кошатница может начать встречаться с парнем, у которого аллергия на шерсть животных. Если она не хочет отказываться от проживания с питомцами и при этом стремится сохранить отношения, то есть смысл договориться о гостевом браке.

Безусловно, этот формат отношений подходит не всем. Однако и у традиционной семьи можно найти немало изъянов и проблем, так что имеет смысл выбирать только то, что по душе именно вам.

В гостевом браке каждую встречу можно превращать в долгожданное свиданиеВ гостевом браке каждую встречу можно превращать в долгожданное свидание
В гостевом браке каждую встречу можно превращать в долгожданное свидание. Фото: shtampik.com

Об этом говорит эксперт, клинический психолог, секс-терапевт Елизавета Бизюкова:

«Какой бы формат отношений вы ни выбрали, важно, чтобы этот выбор был добровольным и осознанным. Главное, чтобы вам было комфортно и ваш выбор соответствовал вашим ценностям».
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#Елена Гончарова#Общество#Семья#Отношения#Все материалы авторов
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