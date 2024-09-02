Вместе, но врозь: почему гостевые браки становятся все популярнее

Posted 2 сентября, 11:56
Published 2 сентября, 11:56
Modified 2 сентября, 11:56
Updated 2 сентября, 11:56
Кажется, что гостевой брак — продукт нашего времени, отличающегося свободными нравами. На деле это не так. Условно гостевым браком можно назвать средневековую модель отношений, где муж подолгу жил и работал в городе, а жена оставалась в деревне «на хозяйстве». Сейчас смысл семейной «удаленки» изменился. Партнеры живут раздельно потому, что им так удобнее соблюдать личные границы. Чтобы не возникало недопонимания, при заключении гостевого брака обе стороны договариваются о правилах. Например, обсуждают частоту встреч и звонков.
Люди выбирают гостевой брак в качестве альтернативы традиционным отношениям по нескольким причинам.
Безусловно, этот формат отношений подходит не всем. Однако и у традиционной семьи можно найти немало изъянов и проблем, так что имеет смысл выбирать только то, что по душе именно вам.
Об этом говорит эксперт, клинический психолог, секс-терапевт Елизавета Бизюкова:
«Какой бы формат отношений вы ни выбрали, важно, чтобы этот выбор был добровольным и осознанным. Главное, чтобы вам было комфортно и ваш выбор соответствовал вашим ценностям».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14