Вместе, но врозь: почему гостевые браки становятся все популярнее

Кажется, что гостевой брак — продукт нашего времени, отличающегося свободными нравами. На деле это не так. Условно гостевым браком можно назвать средневековую модель отношений, где муж подолгу жил и работал в городе, а жена оставалась в деревне «на хозяйстве». Сейчас смысл семейной «удаленки» изменился. Партнеры живут раздельно потому, что им так удобнее соблюдать личные границы. Чтобы не возникало недопонимания, при заключении гостевого брака обе стороны договариваются о правилах. Например, обсуждают частоту встреч и звонков.