Мужчины признались, какие два женских хобби они считают самыми привлекательными

Не смотря на то, что мужчины хотят видеть рядом с собой стройную и не отходящую от плиты женщину, в реальности все складывается по другому. Спортом занимаются всего лишь 15% жен, 8% кулинарией, а вот творчеством (10%), цветоводством (9%) почти столько же, как и при опросе.