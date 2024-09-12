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Posted 12 сентября, 06:48

Published 12 сентября, 06:48

Modified 12 сентября, 09:13

Updated 12 сентября, 09:13

Мужчины признались, какие два женские хобби они считают самыми привлекательными

Мужчины признались, какие два женских хобби они считают самыми привлекательными

12 сентября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
Мужчины признались, какие два женские хобби они считают самыми привлекательными
Почти половина мужчин назвали крутым именно это увлечение своих вторых половинок. И это не про рыбалку или компьютерные игры. Подробности — в материале NEWIA.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди женщин и мужчин, чтобы выяснить, какое хобби своих вторых половинок они считают наиболее привлекательным.

Мужчины признались, если женщина увлекается спортом (39%), это наилучший выбор среди всех увлечений. Таким образом она следит за своей формой, а значит выглядит красиво и привлекательно.

На второе место была поставлена кулинария (26%), благодаря которой мужчина явно будет сыт разнообразной едой. Рукоделие было поставлено на третье место (13%), увлечение женщины танцами нравится каждому десятому мужчине, а создание домашнего уюта выделили 6%.

Меньше всего по опросам собрали такие увлечения, как чтение (5%), цветоводство, охота и рыбалка (4%), а также увлечение автомобилями и мотоциклами (3%).

Не смотря на то, что мужчины хотят видеть рядом с собой стройную и не отходящую от плиты женщину, в реальности все складывается по другому. Спортом занимаются всего лишь 15% жен, 8% кулинарией, а вот творчеством (10%), цветоводством (9%) почти столько же, как и при опросе.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Исследование#Мужчины#Все материалы авторов#Увлечения#Хобби#Опрос#Женщина
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