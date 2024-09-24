Выбираем пальто — самые горячие тренды осенне-зимней коллекции-2024/2025

Posted 24 сентября, 11:30
Published 24 сентября, 11:30
Modified 24 сентября, 11:30
Updated 24 сентября, 11:30
Стилисты уверяют, что запрос на приталенные модели пальто увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 20%. Повальное увлечение приталенными моделями можно объяснить усталостью от оверсайза, который порядком приелся фешен-инфлюенсерам.
Осенью-2024 в тренде лаконичное английское пальто slim fit — полуприталенный силуэт с удлиненными рукавами и расширенной линией плеча.
Округлые плечи и объемные рукава — пальто мягко облегает фигуру, не сковывает движений, напоминает мягкий и уютный кокон. В осенне-зимних коллекциях представлены разные модели О-силуэта — двубортные и однобортные, макси и миди, с поясом и двумя рядами пуговиц.
Отечественные бренды уже взяли «на карандаш» нововведение и предлагают свои варианты. Трендовые модели есть в коллекциях Osome2some и All we need.
Укороченные модели и пальто средней длины есть почти всех в коллекциях сезона-2024/2025. Но самой актуальной по-прежнему остается длина макси. С чем только не сочетаются пальто в пол — с громоздкими ботинками, жокейскими сапогами, балетками и даже шортами-мини!
Нестареющая классика делового стиля — пальто «в елочку» переполнили подиумные коллекции. В этом случае тренд — на все оттенки серого. А вот модели на любой вкус — оверсайз, приталенные, макси.
Классический принт уютной английской осени, по мнению дизайнеров, продержится не один сезон. Поэтому смело выбирайте клетчатые модели пальто любых понравившихся оттенков — в тренде и комбинации из цветной клетки, и модели пастельных оттенков.
Самые популярные вариации — шотландская клетка, гусиные лапки, гленчек.
Снова перехватываем тренд из мужской моды на куртки-бушлаты. Женские модели бушлатов более изящны — они напоминают укороченный жакет до середины бедра и снабжены акцентными деталями.
Модель универсальна и хорошо сочетается с высокими сапогами и туфлями на каблуке, мини-юбками и брючными костюмами.
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