Выбираем пальто — самые горячие тренды осенне-зимней коллекции-2024/2025

Укороченные модели и пальто средней длины есть почти всех в коллекциях сезона-2024/2025. Но самой актуальной по-прежнему остается длина макси. С чем только не сочетаются пальто в пол — с громоздкими ботинками, жокейскими сапогами, балетками и даже шортами-мини!