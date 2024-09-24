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Posted 24 сентября, 11:30

Published 24 сентября, 11:30

Modified 24 сентября, 11:30

Updated 24 сентября, 11:30

Выбираем пальто — самые горячие тренды осенне-зимней коллекции-2024/2025

Выбираем пальто — самые горячие тренды осенне-зимней коллекции-2024/2025

24 сентября 2024, 11:30
Фото: Dries Van Noten, Auralee, Gucci
Выбираем пальто — самые горячие тренды осенне-зимней коллекции-2024/2025
Подиумные показы удивили многообразием моделей пальто. Даже если вы никогда не носили пальто, вы захотите, чтобы оно было в вашем гардеробе. Собрали самые свежие хиты осенне-зимней коллекции-2024/2025.

Приталенные пальто

Стилисты уверяют, что запрос на приталенные модели пальто увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 20%. Повальное увлечение приталенными моделями можно объяснить усталостью от оверсайза, который порядком приелся фешен-инфлюенсерам.

Осенью-2024 в тренде лаконичное английское пальто slim fit — полуприталенный силуэт с удлиненными рукавами и расширенной линией плеча.

Приталенные пальтоПриталенные пальто
Приталенные пальто. Фото: Dries Van Noten, осень-зима 2024
Приталенные пальтоПриталенные пальто
Приталенные пальто. Фото: Acne, осень-зима 2024
Приталенные пальтоПриталенные пальто
Приталенные пальто. Фото: toptop.ru
Приталенные пальтоПриталенные пальто
Приталенные пальто. Фото: Alaia, осень-зима 2024

Пальто О-силуэта

Округлые плечи и объемные рукава — пальто мягко облегает фигуру, не сковывает движений, напоминает мягкий и уютный кокон. В осенне-зимних коллекциях представлены разные модели О-силуэта — двубортные и однобортные, макси и миди, с поясом и двумя рядами пуговиц.

Отечественные бренды уже взяли «на карандаш» нововведение и предлагают свои варианты. Трендовые модели есть в коллекциях Osome2some и All we need.

Пальто О-силуэтаПальто О-силуэта
Пальто О-силуэта. Фото: Auralee, осень-зима 202
Пальто О-силуэтаПальто О-силуэта
Пальто О-силуэта. Фото: Bottega Veneta, осень-зима 2024
Пальто О-силуэтаПальто О-силуэта
Пальто О-силуэта. Фото: Khaite, осень-зима 2024
Пальто О-силуэтаПальто О-силуэта
Пальто О-силуэта. Фото: Sacai, осень-зима 2024

Длинные пальто

Укороченные модели и пальто средней длины есть почти всех в коллекциях сезона-2024/2025. Но самой актуальной по-прежнему остается длина макси. С чем только не сочетаются пальто в пол — с громоздкими ботинками, жокейскими сапогами, балетками и даже шортами-мини!

Длинные пальтоДлинные пальто
Длинные пальто. Фото: Ferragamo, осень-зима 2024
Длинные пальтоДлинные пальто
Длинные пальто. Фото: Miu Miu, осень-зима 2024
Длинные пальтоДлинные пальто
Длинные пальто. Фото: Dries Van Noten, осень-зима 2024
Длинные пальтоДлинные пальто
Длинные пальто. Фото: Auralee, осень-зима 2024

Пальто «в елочку»

Нестареющая классика делового стиля — пальто «в елочку» переполнили подиумные коллекции. В этом случае тренд — на все оттенки серого. А вот модели на любой вкус — оверсайз, приталенные, макси.

Пальто «в елочку»Пальто «в елочку»
Пальто «в елочку». Фото: revalu.ru
Пальто «в елочку»Пальто «в елочку»
Пальто «в елочку». Фото: nn2sisters.ru
Пальто «в елочку»Пальто «в елочку»
Пальто «в елочку». Фото: Michael Kors, осень-зима 2024
Пальто «в елочку»Пальто «в елочку»
Пальто «в елочку». Фото: sorelleera.ru

Пальто «в клетку»

Классический принт уютной английской осени, по мнению дизайнеров, продержится не один сезон. Поэтому смело выбирайте клетчатые модели пальто любых понравившихся оттенков — в тренде и комбинации из цветной клетки, и модели пастельных оттенков.

Самые популярные вариации — шотландская клетка, гусиные лапки, гленчек.

Пальто «в клетку»Пальто «в клетку»
Пальто «в клетку». Фото: Acne, осень-зима 2024
Пальто «в клетку»Пальто «в клетку»
Пальто «в клетку». Фото: Chanel, осень-зима 2024
Пальто «в клетку»Пальто «в клетку»
Пальто «в клетку». Фото: Altuzarra, осень-зима 2024
Пальто «в клетку»Пальто «в клетку»
Пальто «в клетку». Фото: Fendi, осень-зима 2024

Пальто-бушлат

Снова перехватываем тренд из мужской моды на куртки-бушлаты. Женские модели бушлатов более изящны — они напоминают укороченный жакет до середины бедра и снабжены акцентными деталями.

Модель универсальна и хорошо сочетается с высокими сапогами и туфлями на каблуке, мини-юбками и брючными костюмами.

Пальто-бушлатПальто-бушлат
Пальто-бушлат. Фото: Max Mara, осень-зима 2024
Пальто-бушлатПальто-бушлат
Пальто-бушлат. Фото: Gucci, осень-зима 2024
Пальто-бушлатПальто-бушлат
Пальто-бушлат. Фото: Schiaparelli, осень-зима 2024
Пальто-бушлатПальто-бушлат
Пальто-бушлат. Фото: Auralee, осень-зима 2024
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