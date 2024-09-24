Обрезка гортензии перед зимой: когда и как правильно подготовить растение к холодам

Одна из ключевых процедур при подготовке гортензии к зиме — обрезка. Ее нужно провести в правильные сроки и с соблюдением определенных правил, чтобы растение не пострадало. Оптимальное время для обрезки гортензии — конец сентября — начало октября, сообщает агроном Иван Петров. В это время растение уже подготовилось к покою и сбросило большую часть листвы. Обрезку лучше проводить в сухую погоду, чтобы предотвратить загнивание срезов.