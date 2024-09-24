Обрезка гортензии перед зимой: когда и как правильно подготовить растение к холодам

Posted 24 сентября, 11:31
Published 24 сентября, 11:31
Modified 24 сентября, 11:32
Updated 24 сентября, 11:32
Рассказываем, как ухаживать за гортензией осенью, чтобы она успешно перезимовала.
Одна из ключевых процедур при подготовке гортензии к зиме — обрезка. Ее нужно провести в правильные сроки и с соблюдением определенных правил, чтобы растение не пострадало. Оптимальное время для обрезки гортензии — конец сентября — начало октября, сообщает агроном Иван Петров. В это время растение уже подготовилось к покою и сбросило большую часть листвы. Обрезку лучше проводить в сухую погоду, чтобы предотвратить загнивание срезов.
Как правильно обрезать гортензию:
— Удалите все отцветшие соцветия. Срезы делайте на 2-3 см выше первой пары здоровых почек.
— Обрежьте все поврежденные, больные или засохшие ветви. Срезы делайте под углом, чтобы вода стекала с них. — Укоротите здоровые побеги на 1/3 — ½ их длины. Это стимулирует образование новых сильных побегов в следующем сезоне.
— Удалите все поросль, отростки и слабые побеги у основания куста. После обрезки обработайте срезы садовым варом или специальным садовым антисептиком, чтобы предотвратить загнивание.
Гортензии — теплолюбивые растения, поэтому им необходима надежная защита от морозов. Укрывать куст нужно только после завершения обрезки. Для укрытия используйте:
— Нетканый материал (спанбонд, агроволокно)
— Лапник или сухие ветки
— Солому, опилки или сухие листья
— Мешковину, пленку или другие плотные материалы Укрывать гортензию нужно, когда температура опускается до +5°C. Сначала обвяжите ветви мягкой веревкой или тканью, чтобы они не ломались под тяжестью укрытия. Затем накройте куст выбранным материалом, оставив небольшое отверстие сверху для вентиляции. Укрытие должно быть плотным, но не слишком тяжелым.
Важно регулярно проверять состояние укрытия и при необходимости подправлять его. Если снег сильно утрамбовывается, стряхивайте его, чтобы он не давил на растение.
Осенью гортензии нуждаются в дополнительном питании, чтобы подготовиться к зиме. Проведите последнюю подкормку в сентябре–октябре, используя комплексное минеральное удобрение с пониженным содержанием азота. Это поможет растению накопить достаточно питательных веществ для успешной перезимовки и обильного цветения в следующем сезоне. Вносите удобрение под куст, равномерно распределяя его по поверхности почвы.
Еще одна важная мера по подготовке гортензии к зиме — мульчирование приствольного круга. Это защищает корни растения от промерзания. Для мульчирования используйте:
— Опавшие листья
— Древесную кору или щепу
— Торф или компост
— Солому или сухие травы
Слой мульчи должен быть 10-15 см. Не забудьте очистить приствольный круг от сорняков перед мульчированием.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете успешно подготовить гортензию к зимовке и обеспечить ей комфортные условия для перезимовки. Это гарантирует здоровое состояние растения и его обильное цветение в следующем сезоне.
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