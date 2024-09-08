Секс: почему он уходит из отношений и как это изменить

Выгорание Что-то со здоровьем Отношения стали платоническими Низкое либидо Проблемы с самооценкой У вас есть проблемы в отношениях

Если на первом этапе романтических отношений страсть буквально захлестывает, то не стоит надеяться на то, что так будет всегда. Порой совершенно неожиданно партнер становится холоден или менее требователен в плане интима. Стоит ли сразу подозревать измену? И можно ли изменить ситуацию?