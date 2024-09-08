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Posted 8 сентября, 19:18

Published 8 сентября, 19:18

Modified 8 сентября, 19:18

Updated 8 сентября, 19:18

Проблемы в интимных отношениях возникают в каждой второй паре

Секс: почему он уходит из отношений и как это изменить

8 сентября 2024, 19:18
Фото: Изображение Midjourney
Проблемы в интимных отношениях возникают в каждой второй паре
Если на первом этапе романтических отношений страсть буквально захлестывает, то не стоит надеяться на то, что так будет всегда. Порой совершенно неожиданно партнер становится холоден или менее требователен в плане интима. Стоит ли сразу подозревать измену? И можно ли изменить ситуацию?

С годами сексуальное влечение может меняться, это подтвердит любой сексолог. Но если вы молоды, живете вместе недавно, а проблема уже появилась, возможно, это произошло по следующим причинам.

Выгорание

Если мужчина работает на износ, то ему уже не до секса — лучше уснуть пораньше, а утром поспать лишние полчаса! Совет мужчинам только один — сбавить обороты, иначе все заработанные деньги придется потратить на сексолога и семейного психотерапевта. Ну, а женщинам — выкраивать для секса удобные моменты, например перед выходными.

Возможно, один из партнеров сильно устаетВозможно, один из партнеров сильно устает
Возможно, один из партнеров сильно устает. Фото: Изображение Midjourney

Что-то со здоровьем

Такое заболевание, как аденома простаты, к примеру, способно вызвать проблемы с эрекцией. Возможно, мужчина стесняется и ограничивает сексуальную жизнь. Поговорите начистоту, окажите ему моральную поддержку, отведите к врачу.

Отношения стали платоническими

Когда совместная жизнь превращается в рутину, то и секс становится пресным, для галочки, а потом и вовсе пропадает. Измените отношение к своему браку — начните вновь флиртовать, покупать изысканное белье, поезжайте в отпуск без детей и родных.

Иногда причиной охлаждения страсти становятся проблемы со злоровьемИногда причиной охлаждения страсти становятся проблемы со злоровьем
Иногда причиной охлаждения страсти становятся проблемы со злоровьем. Фото: Изображение Midjourney

Низкое либидо

С годами у многих мужчин либидо снижается. На это влияют разные факторы — стресс, неправильное питание, экология, генетика. Ищите новые способы самовыражения в постели — от ролевых игр до эротического массажа.

Проблемы с самооценкой

Да, мужчины тоже могут испытывать стеснение в отношении своего тела, считать его изменившимся, потерявшим былую привлекательность. Проанализируйте, изменился ли партнер? Стал ли выглядеть хуже? Возможно, он комплексует, и это сказывается на интиме.

Важно не замыкаться, а поговорить с партнеромВажно не замыкаться, а поговорить с партнером
Важно не замыкаться, а поговорить с партнером. Фото: Изображение Midjourney

У вас есть проблемы в отношениях

Если на эмоциональном уровне между партнерами есть обиды, ссоры, недопонимания, то это, безусловно, скажется и на физиологии. Есть вероятность, что ваш мужчина испытывает обиду и она заставляет его отстраняться.

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#Алла Хан#Общество#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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