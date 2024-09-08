Секс: почему он уходит из отношений и как это изменить

Posted 8 сентября, 19:18
Published 8 сентября, 19:18
Modified 8 сентября, 19:18
Updated 8 сентября, 19:18
С годами сексуальное влечение может меняться, это подтвердит любой сексолог. Но если вы молоды, живете вместе недавно, а проблема уже появилась, возможно, это произошло по следующим причинам.
Если мужчина работает на износ, то ему уже не до секса — лучше уснуть пораньше, а утром поспать лишние полчаса! Совет мужчинам только один — сбавить обороты, иначе все заработанные деньги придется потратить на сексолога и семейного психотерапевта. Ну, а женщинам — выкраивать для секса удобные моменты, например перед выходными.
Такое заболевание, как аденома простаты, к примеру, способно вызвать проблемы с эрекцией. Возможно, мужчина стесняется и ограничивает сексуальную жизнь. Поговорите начистоту, окажите ему моральную поддержку, отведите к врачу.
Когда совместная жизнь превращается в рутину, то и секс становится пресным, для галочки, а потом и вовсе пропадает. Измените отношение к своему браку — начните вновь флиртовать, покупать изысканное белье, поезжайте в отпуск без детей и родных.
С годами у многих мужчин либидо снижается. На это влияют разные факторы — стресс, неправильное питание, экология, генетика. Ищите новые способы самовыражения в постели — от ролевых игр до эротического массажа.
Да, мужчины тоже могут испытывать стеснение в отношении своего тела, считать его изменившимся, потерявшим былую привлекательность. Проанализируйте, изменился ли партнер? Стал ли выглядеть хуже? Возможно, он комплексует, и это сказывается на интиме.
Если на эмоциональном уровне между партнерами есть обиды, ссоры, недопонимания, то это, безусловно, скажется и на физиологии. Есть вероятность, что ваш мужчина испытывает обиду и она заставляет его отстраняться.
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