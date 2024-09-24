Осенние брюки, которые перевернут ваш гардероб: 5 трендов, о которых вы должны знать

Еще один must-have сезона осень 2024 — брюки с завышенной талией. Этот силуэт визуально удлиняет ноги и стройнит фигуру, делая ее более пропорциональной. Брюки с высокой посадкой могут быть как зауженными, так и широкими, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого типа фигуры. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с укороченными топами, подчеркивающими талию. Для офисного дресс-кода выбирайте классические модели из костюмных тканей, а для повседневных образов остановите выбор на денимовых или трикотажных вариантах.