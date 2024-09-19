Гвен Стефани готовит к выходу пятый альбом

Posted 18 сентября, 21:02
Published 18 сентября, 21:02
Modified 18 сентября, 21:06
Updated 18 сентября, 21:06
«Мой пятый студийный альбом Bouquet выйдет в полную силу 15 ноября», — написала 54-летняя Гвен Стефани в социальных сетях.
Певица добавила, что первый сингл с нового альбома — Somebody Else's — выйдет уже 20 сентября. Об этом сообщает PEOPLE.
Хотя песня Somebody Else's на первый взгляд имеет рок-звучание, на обложке альбома Bouquet Стефани отдала предпочтение стилю кантри: на фото она одета в ковбойскую шляпу и коричневый клетчатый костюм.
В альбом войдут 10 песен, многие из которых посвящены цветам, например, Empty Vase, Marigolds и Purple Irises — дуэт с супругом, кантри-исполнителем Блейком Шелтоном.
В следующем году у пары будет десятилетний юбилей с начала романтических отношений. Свадьбу Гвен и Блейк сыграли на ранчо певца в 2021 году.
Новый альбом знаменует собой первую запись Стефани с 2017 года. Тогда она выпустила альбом под названием You Make It Feel Like Christmas.
«Я никогда не напишу ничего, что не будет полностью отражать происходящее в моей жизни», — сказала она журналу PEOPLE в прошлом году. «Я так польщена тем, что у меня есть дар писать музыку, и я отношусь к этому очень серьезно».
В настоящее время Стефани вернулась на американское шоу «Голос» в качестве тренера по вокалу.
В апреле этого года Гвен воссоединилась с легендарной группой No Doubt на фестивале Coachella для первого совместного выступления с 2015 года.
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