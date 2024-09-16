Брат Майкла Джексона умер в возрасте 70 лет

Posted 16 сентября, 20:04
Published 16 сентября, 20:04
Modified 16 сентября, 20:07
Updated 16 сентября, 20:07
Тито Джексон умер 15 сентября. В качестве предварительной причины смерти называется сердечный приступ. Об этом пишет PEOPLE со ссылкой на издание Entertainment Tonight.
Этим летом Тито выступал в составе The Jacksons. Концерты прошли в Шотландии, Великобритании и США. Последнее вступление Тито состоялось за неделю до его смерти, 8 сентября, в британском Суррее.
В состав команды The Jacksons 5 изначально входили Майкл, Джеки, Джермейн и Марлон. Позднее к ним присоединился Рэнди Джексон. Группу The Jackson 5 в 1997 году включили в Зал славы рок-н-ролла. Также у команды есть звезда на Голливудской Аллее славы.
В 2003 году Тито Джексон начал гастролировать по миру с блюз-фанк-музыкой. Помимо этого, он выступал с BB King Blues Band с 2017 по 2019 годы.
Тито рассказал о своей любви к блюзовой музыке так: «Именно блюз заставил меня заинтересоваться гитарой… Я хотел играть музыку и снова оказаться на сцене. Я играл композиции Jackson 5 практически всю свою жизнь, но блюз был основной музыкой в моей семье. Я просто хотел импровизировать, но не мог найти профессионалов, которые могли бы сделать что-то подобное».
Последний сингл Тито Джексона — Love One Another — был выпущен в 2021 году. В описании композиции Тито сказал, что трек был записан после пандемии, и отметил, что его «целью было передать послание любви, единства и мира, предлагая бальзам на трудные времена».
В клипе появляются члены семьи Джексонов, а также такие знаменитости, как Крис Дженнер и Ким Кардашьян. Также в клипе участвуют и три сына Тито: Тадж, ТиДжей и Тарилл.
Когда Тито Джексону было уже за 70, он не собирался сбавлять обороты. «Я все еще люблю путешествовать, это здорово», — сказал он в августе об очередных гастролях.
Тито ждали непростые испытания за последние десятилетия. В 1994 году ушла из жизни его бывшая супруга Ди-Ди Мартес-Джексон, в 2018 году умер его отец, а в 2009 году — брат, знаменитый поп-музыкант Майкл Джексон.
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