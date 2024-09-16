Брат Майкла Джексона умер в возрасте 70 лет

Тито рассказал о своей любви к блюзовой музыке так: «Именно блюз заставил меня заинтересоваться гитарой… Я хотел играть музыку и снова оказаться на сцене. Я играл композиции Jackson 5 практически всю свою жизнь, но блюз был основной музыкой в ​​моей семье. Я просто хотел импровизировать, но не мог найти профессионалов, которые могли бы сделать что-то подобное».