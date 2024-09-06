Шакира объяснила причину заключения многомиллионной сделки с властями Испании

Год назад появились новости, что Шакире удастся избежать испанского суда по обвинению в мошенничестве с налогами. Она заключила сделку с судом, и это помогло ей избежать уголовной ответственности, включая лишение свободы. Теперь знаменитость обязана уплатить штраф свыше чем на восемь миллионов долларов. В итоге звезде пришлось пойти на сделку с властями Испании и отдать из своего кармана 15 миллионов долларов.