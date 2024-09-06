Шакира объяснила причину заключения многомиллионной сделки с властями Испании

Posted 6 сентября, 17:53
Published 6 сентября, 17:53
Modified 6 сентября, 17:56
Updated 6 сентября, 17:56
Как сообщает www.gazeta.ru, речь идет о соглашении с властями европейского государства на 15 миллионов долларов. Знаменитость заявила, что ей пришлось заплатить такую внушительную сумму, чтобы не попасть в тюрьму и оставаться вместе со своими двумя сыновьями.
Звезда надеется, что в будущем ее дети поймут, что она поступила именно так для того, чтобы защитить их. Артистка подчеркивает, что ей руководил именно этот мотив — она не струсила и не испытала вины.
Год назад появились новости, что Шакире удастся избежать испанского суда по обвинению в мошенничестве с налогами. Она заключила сделку с судом, и это помогло ей избежать уголовной ответственности, включая лишение свободы. Теперь знаменитость обязана уплатить штраф свыше чем на восемь миллионов долларов. В итоге звезде пришлось пойти на сделку с властями Испании и отдать из своего кармана 15 миллионов долларов.
Суть выдвинутого против Шакиры обвинения состояла в уклонении от уплаты налогов в государственный бюджет в объеме 14,5 миллиона евро в период 2012–2014 годов.
Два года назад, согласно запросу испанской прокуратуры, Шакиру предложено было отправить в тюрьму на восемь лет и два месяца. Помимо этого, на нее налагался штраф в 23 миллиона евро за неуплаченные налоги. В ответ на такое обвинение колумбийская певица сделала заявление об отсутствии каких-либо непогашенных долгов перед правительством Испании, в которой она проживала.
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