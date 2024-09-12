Тейлор Свифт стала «Артистом года» на MTV VMA 2024

Posted 12 сентября, 16:25
Published 12 сентября, 16:25
Modified 12 сентября, 16:29
Updated 12 сентября, 16:29
Певица также лидировала в этом году по числу номинаций, получив в общей сложности 12 наград. При этом большая часть из них — за её сингл Fortnight, на который был снят черно-белый клип с участием актера Итана Хоука. Сингл записан совместно с рэпером Post Malone. Об этом пишет PEOPLE.
Тейлор Свифт завоевала награды за лучшее сотрудничество, лучшую поп-композицию, песню лета, лучшую режиссуру и лучший монтаж.
Исполнительница получала награду за лучшее сотрудничество вместе с Post Malone. Певица воспользовалась «возможностью почтить людей, которые так усердно работали над этим видео» и поблагодарила его за вклад в дуэт.
«Ты так невероятно талантлив. Ты так многогранен», — сказала рэперу Свифт.
Post Malone в этот момент, по собственному признанию, «совершенно не находил слов». Он, говоря о Тейлор Свифт, восхищался «количеством труда, заботы и любви, которые она вкладывает во все, что делает».
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