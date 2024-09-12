Тейлор Свифт стала «Артистом года» на MTV VMA 2024

Певица также лидировала в этом году по числу номинаций, получив в общей сложности 12 наград. При этом большая часть из них — за её сингл Fortnight, на который был снят черно-белый клип с участием актера Итана Хоука. Сингл записан совместно с рэпером Post Malone. Об этом пишет PEOPLE.