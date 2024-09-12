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Posted 12 сентября, 16:25

Published 12 сентября, 16:25

Modified 12 сентября, 16:29

Updated 12 сентября, 16:29

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024

Тейлор Свифт стала «Артистом года» на MTV VMA 2024

12 сентября 2024, 16:25
Фото: Джейми Маккарти. WireImage
Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024
На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024 34-летняя поп-исполнительница Тейлор Свифт победила в номинации «Артист года», обойдя Ариану Гранде, Сабрину Карпентер, Bad Bunny, Эминема и SZA.

Певица также лидировала в этом году по числу номинаций, получив в общей сложности 12 наград. При этом большая часть из них — за её сингл Fortnight, на который был снят черно-белый клип с участием актера Итана Хоука. Сингл записан совместно с рэпером Post Malone. Об этом пишет PEOPLE.

Тейлор Свифт завоевала награды за лучшее сотрудничество, лучшую поп-композицию, песню лета, лучшую режиссуру и лучший монтаж.

Исполнительница получала награду за лучшее сотрудничество вместе с Post Malone. Певица воспользовалась «возможностью почтить людей, которые так усердно работали над этим видео» и поблагодарила его за вклад в дуэт.

«Ты так невероятно талантлив. Ты так многогранен», — сказала рэперу Свифт.

Post Malone в этот момент, по собственному признанию, «совершенно не находил слов». Он, говоря о Тейлор Свифт, восхищался «количеством труда, заботы и любви, которые она вкладывает во все, что делает».

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Музыка#Певица
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