Много бархата, перьев, кожи: какие наряды выстрелили на церемонии «Эмми-2024»

Posted 17 сентября, 12:59
Published 17 сентября, 12:59
Modified 17 сентября, 12:59
Updated 17 сентября, 12:59
Актриса, как всегда, выбрала наряд по фигуре, чтобы подчеркнуть, что с возрастом ее стройность никуда не делась. Платье, расшитое жемчугом от Oscar de la Renta, стало одним из самых красивых на вечере.
Скромно и со вкусом — так можно охарактеризовать образ Джоди Фостер, которая выбрала неброский наряд от Louis Vuitton с драпировкой на плече и золотым поясом.
Стилисты похвалили изысканное бархатное платье Селены Гомес от Ralph Lauren. Наряд со шлейфом украшен сияющей окантовкой в зоне декольте.
Риз Уизерспун — икона стиля, поэтому фанаты с трепетом ждут ее выходов на красные дорожки. На этот раз звезда выбрала открытое черное платье от Dior с контрастной цветочной вышивкой.
Изумрудный цвет платья от Balenciaga выгодно подчеркнул белизну кожи Наоми Уоттс. Примечательно, то актриса не надела даже украшения, только скромные серьги и кольцо.
Недавно разведенная Мэрил Стрип теперь позирует на красных дорожках в одиночестве. Но настроения от этого у нее не поубавилось. 75-летняя актриса на церемонии красовалась в розовом костюме от Alexander McQueen.
Звезда фильма «Английский пациент», 64-летняя Кристин Скотт Томас пришла на церемонию в лиловом кожаном платье-футляре, дополни образ перчатками на тон светлее.
Платье Сирши Ронан от Louis Vuitton стало образцом элегантности и утонченности. Темно-синий шелковый ансамбль с кроп-топом покорил сердца всех стилистов.
Эффектная певица Рита Ора решила подчеркнуть свой оливковый загар при помощи нежного розового. Она пришла на церемонию в розовом платье-декольте, накинув мягчайшую, словно облако, накидку из перьев.
Звезда сериала «Корона» сделала ставку на аристократизм своей героини — Леди Ди. Элизабет Дебики надела открытое платье из черного бархата от Dior и практически проигнорировала украшения.
Еще один запоминающийся черный наряд представила на красной дорожке звезда сериала «Большая маленькая ложь» Лора Дерн. Платье-накидка с эффектным воротом актриса надела поверх брюк-скинни.
Актриса Бри Ларсон в Chanel была воплощением самой женственности. Платье с необычной баской и широкой юбкой получило в этот вечер много комплиментов.
Дакота Фаннинг в золотом атласном платье от Giorgio Armani выглядела как сказочная принцесса. Накидка из тюля с жемчугом и кристаллами добавила актрисе сияния.
Звезда серила «Сегун», получившего все возможные номинации телепремии, Анна Савай вышла на дорожку в красном платье от Vera Wang, еще раз продемонстрировав, как азиаткам идет этот цвет.
Джиллиан Андерсон выглядела как королевская особа в серебряном платье от Emilia Wickstead с богатой, живой текстурой. Также актриса ярко блистала в украшениях Martin Katz.
Любимица Гая Ричи, мексиканская красотка Эйса Гонсалес нарядилась в розовое платье от Tamara Ralph, расшитое пайетками, и дополнила образ накидкой-боа из нежных перьев и туфлями Jimmy Choo.
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