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Posted 17 сентября, 12:59

Published 17 сентября, 12:59

Modified 17 сентября, 12:59

Updated 17 сентября, 12:59

Дженнифер Энистон

Много бархата, перьев, кожи: какие наряды выстрелили на церемонии «Эмми-2024»

17 сентября 2024, 12:59
Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images
Дженнифер Энистон
В Лос-Анджелесе отгремела 76-я церемония наград телевизионной премии «Эмми». Заветные статуэтки получили лучшие актеры сериалов. На красной дорожке звездные номинанты предстали в ослепительных образах.

Дженнифер Энистон

Актриса, как всегда, выбрала наряд по фигуре, чтобы подчеркнуть, что с возрастом ее стройность никуда не делась. Платье, расшитое жемчугом от Oscar de la Renta, стало одним из самых красивых на вечере.

Дженнифер ЭнистонДженнифер Энистон
Дженнифер Энистон. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Джоди Фостер

Скромно и со вкусом — так можно охарактеризовать образ Джоди Фостер, которая выбрала неброский наряд от Louis Vuitton с драпировкой на плече и золотым поясом.

Джоди ФостерДжоди Фостер
Джоди Фостер. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Селена Гомес

Стилисты похвалили изысканное бархатное платье Селены Гомес от Ralph Lauren. Наряд со шлейфом украшен сияющей окантовкой в зоне декольте.

Селена ГомесСелена Гомес
Селена Гомес. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун — икона стиля, поэтому фанаты с трепетом ждут ее выходов на красные дорожки. На этот раз звезда выбрала открытое черное платье от Dior с контрастной цветочной вышивкой.

Риз УизерспунРиз Уизерспун
Риз Уизерспун. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Наоми Уоттс

Изумрудный цвет платья от Balenciaga выгодно подчеркнул белизну кожи Наоми Уоттс. Примечательно, то актриса не надела даже украшения, только скромные серьги и кольцо.

Наоми УоттсНаоми Уоттс
Наоми Уоттс. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Мэрил Стрип

Недавно разведенная Мэрил Стрип теперь позирует на красных дорожках в одиночестве. Но настроения от этого у нее не поубавилось. 75-летняя актриса на церемонии красовалась в розовом костюме от Alexander McQueen.

Мэрил СтрипМэрил Стрип
Мэрил Стрип. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Кристин Скотт Томас

Звезда фильма «Английский пациент», 64-летняя Кристин Скотт Томас пришла на церемонию в лиловом кожаном платье-футляре, дополни образ перчатками на тон светлее.

Кристин Скотт ТомасКристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Сирша Ронан

Платье Сирши Ронан от Louis Vuitton стало образцом элегантности и утонченности. Темно-синий шелковый ансамбль с кроп-топом покорил сердца всех стилистов.

Сирша РонанСирша Ронан
Сирша Ронан. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Рита Ора

Эффектная певица Рита Ора решила подчеркнуть свой оливковый загар при помощи нежного розового. Она пришла на церемонию в розовом платье-декольте, накинув мягчайшую, словно облако, накидку из перьев.

Рита ОраРита Ора
Рита Ора. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Элизабет Дебики

Звезда сериала «Корона» сделала ставку на аристократизм своей героини — Леди Ди. Элизабет Дебики надела открытое платье из черного бархата от Dior и практически проигнорировала украшения.

Элизабет ДебикиЭлизабет Дебики
Элизабет Дебики. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Лора Дерн

Еще один запоминающийся черный наряд представила на красной дорожке звезда сериала «Большая маленькая ложь» Лора Дерн. Платье-накидка с эффектным воротом актриса надела поверх брюк-скинни.

Лора ДернЛора Дерн
Лора Дерн. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Бри Ларсон

Актриса Бри Ларсон в Chanel была воплощением самой женственности. Платье с необычной баской и широкой юбкой получило в этот вечер много комплиментов.

Бри ЛарсонБри Ларсон
Бри Ларсон. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Дакота Фаннинг

Дакота Фаннинг в ​​золотом атласном платье от Giorgio Armani выглядела как сказочная принцесса. Накидка из тюля с жемчугом и кристаллами добавила актрисе сияния.

Дакота ФаннингДакота Фаннинг
Дакота Фаннинг. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Анна Савай

Звезда серила «Сегун», получившего все возможные номинации телепремии, Анна Савай вышла на дорожку в красном платье от Vera Wang, еще раз продемонстрировав, как азиаткам идет этот цвет.

Анна СавайАнна Савай
Анна Савай. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон выглядела как королевская особа в серебряном платье от Emilia Wickstead с богатой, живой текстурой. Также актриса ярко блистала в украшениях Martin Katz.

Джиллиан АндерсонДжиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety

Эйса Гонсалес

Любимица Гая Ричи, мексиканская красотка Эйса Гонсалес нарядилась в розовое платье от Tamara Ralph, расшитое пайетками, и дополнила образ накидкой-боа из нежных перьев и туфлями Jimmy Choo.

Эйса ГонсалесЭйса Гонсалес
Эйса Гонсалес. Фото: WWD/gettyimages/ JC Olivera for Variety
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