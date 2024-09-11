Стиль одиноких волков — модный поединок Брэда Питта и Джорджа Клуни

На пресс-конференции они предстали не в традиционных скучных черных смокингах, а в несколько расслабленном образе плейбоев. Клуни выбрал классику — костюм серого цвета, белую рубашку с расстегнутым воротом и черные туфли. В вот Питт предпочел нежно-голубой вариант костюма, надев под него базовую белую футболку со светлыми кедами.