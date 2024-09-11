Стиль одиноких волков — модный поединок Брэда Питта и Джорджа Клуни

Posted 11 сентября, 10:48
Published 11 сентября, 10:48
Modified 11 сентября, 11:17
Updated 11 сентября, 11:17
Один из самых запоминающихся образов Венецианского кинофестиваля — дабл-дрессинг двух старых друзей Брэда Питта и Джорджа Клуни. Актеры решили поразить зрителей не только премьерой своего совместного фильма «Одинокие волки», но и своим стилем.
На пресс-конференции они предстали не в традиционных скучных черных смокингах, а в несколько расслабленном образе плейбоев. Клуни выбрал классику — костюм серого цвета, белую рубашку с расстегнутым воротом и черные туфли. В вот Питт предпочел нежно-голубой вариант костюма, надев под него базовую белую футболку со светлыми кедами.
Сложно сказать, чей образ более стильный, — оба актера выглядели элегантно и мужественно. Легкая небрежность, которая сквозит в каждой детали образов звездного актерского дуэта, создает импозантный и запоминающийся лук.
Интересно, что другой образ, в котором Брэд Питт появился на Венецианском фестивале, был жестко раскритикован. Речь идет о total black с расклешенными брюками, пиджаком оверсайз и прозрачной черной рубашкой.
Актера обвинили в подражании Гарри Стайлсу, который прославился своими смелыми рубашками и неординарными пиджаками. Другие фолловеры считают такой выбор одежды странным для 60-летнего актера и утверждают, что Брэд никогда не имел собственного стиля.
В то же время образы Клуни остаются безупречными. Фанаты отмечают, что звезда выглядит на все 100: живет и одевается легко, не напрягаясь и оттого всегда выглядит стильно.
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