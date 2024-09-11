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Posted 11 сентября, 10:48

Published 11 сентября, 10:48

Modified 11 сентября, 11:17

Updated 11 сентября, 11:17

Стиль одиноких волков — модный поединок Брэда Питта и Джорджа Клуни

Стиль одиноких волков — модный поединок Брэда Питта и Джорджа Клуни

11 сентября 2024, 10:48
Фото: monomaxos.gr
Стиль одиноких волков — модный поединок Брэда Питта и Джорджа Клуни
Два нестареющих голливудских красавчика пытаются перещеголять друг друга стильными луками. Джордж Клуни и Брэд Питт представили стильный дабл-дрессинг, растопив сердца поклонниц по всему миру.

Один из самых запоминающихся образов Венецианского кинофестиваля — дабл-дрессинг двух старых друзей Брэда Питта и Джорджа Клуни. Актеры решили поразить зрителей не только премьерой своего совместного фильма «Одинокие волки», но и своим стилем.

На пресс-конференции они предстали не в традиционных скучных черных смокингах, а в несколько расслабленном образе плейбоев. Клуни выбрал классику — костюм серого цвета, белую рубашку с расстегнутым воротом и черные туфли. В вот Питт предпочел нежно-голубой вариант костюма, надев под него базовую белую футболку со светлыми кедами.

Легкая небрежность, которая сквозит в каждой детали образов звездного актерского дуэтаЛегкая небрежность, которая сквозит в каждой детали образов звездного актерского дуэта
Легкая небрежность, которая сквозит в каждой детали образов звездного актерского дуэта. Фото: monomaxos.gr

Сложно сказать, чей образ более стильный, — оба актера выглядели элегантно и мужественно. Легкая небрежность, которая сквозит в каждой детали образов звездного актерского дуэта, создает импозантный и запоминающийся лук.

Интересно, что другой образ, в котором Брэд Питт появился на Венецианском фестивале, был жестко раскритикован. Речь идет о total black с расклешенными брюками, пиджаком оверсайз и прозрачной черной рубашкой.

Брэд Питт пбыл жестко раскритикован, речь идет о total black с расклешенными брюкамиБрэд Питт пбыл жестко раскритикован, речь идет о total black с расклешенными брюками
Брэд Питт пбыл жестко раскритикован, речь идет о total black с расклешенными брюками. Фото: monomaxos.gr

Актера обвинили в подражании Гарри Стайлсу, который прославился своими смелыми рубашками и неординарными пиджаками. Другие фолловеры считают такой выбор одежды странным для 60-летнего актера и утверждают, что Брэд никогда не имел собственного стиля.

В то же время образы Клуни остаются безупречными. Фанаты отмечают, что звезда выглядит на все 100: живет и одевается легко, не напрягаясь и оттого всегда выглядит стильно.

Фанаты отмечают, что Клуни выглядит на все 100Фанаты отмечают, что Клуни выглядит на все 100
Фанаты отмечают, что Клуни выглядит на все 100. Фото: monomaxos.gr
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#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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