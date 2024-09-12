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Posted 12 сентября, 08:48

Published 12 сентября, 08:48

Modified 12 сентября, 08:48

Updated 12 сентября, 08:48

Дженнифер Лопес восхищает уютным свитером! Классика, которую вы будете носить нон-стоп этой осенью

Дженнифер Лопес восхищает уютным свитером! Классика, которую вы будете носить нон-стоп этой осенью

12 сентября 2024, 08:48
Фото: Jennifer Lopez/Instagram*
Дженнифер Лопес восхищает уютным свитером! Классика, которую вы будете носить нон-стоп этой осенью
В недавнем посте в Instagram* актриса поделилась фотографиями с 49-го ежегодного кинофестиваля в Торонто, где она продемонстрировала несколько любимых осенних образов. Лопес была одета в свитер с V-образным вырезом цвета хаки, который она сочетала с длинной плиссированной юбкой с высоким разрезом.

И Дженнифер Лопес — не единственная звезда, которая предпочитает свитера с V-образным вырезом: Тейлор Свифт также была замечена в таком образе прошлой осенью. Свитер с V-образным вырезом — это стильный и практичный выбор для осени, который легко комбинируется как с повседневной, так и с более нарядной одеждой.

V-образные свитера — это воплощение элегантности, при этом они сохраняют уют и тепло. Пополните свой гардероб свитерами, похожими на те, которые носит Лопес, по цене от 2400 рублей.

V-образные свитера — это воплощение элегантности, при этом они сохраняют уют и теплоV-образные свитера — это воплощение элегантности, при этом они сохраняют уют и тепло
V-образные свитера — это воплощение элегантности, при этом они сохраняют уют и тепло. Фото: Jennifer Lopez/Instagram*

Свитера с V-образным вырезом, вдохновленные Дженнифер Лопес

  • Grecerelle V-Neck Sweater, 3500 рублей (было 4600 рублей)
  • Zesica Ribbed Knit, 2400 рублей с купоном (было 4000 рублей)
  • Evaless Oversized Sweater, 2900 рублей с купоном (было 3600 рублей)
  • Saodimallsu Oversized Sweater, 2400 рублей с купоном (было 3900 рублей)
  • Deep Self Oversized Sweater, 3200 рублей с купоном (было 4000 рублей)
  • Evaless Waffle Knit Sweater, 2600 рублей с купоном (было 3000 рублей)
  • Qualfort Knit Pullover Sweater, 2500 рублей с купоном (было 2800 рублей)

Ничто не говорит об осени так, как свитер темно-зеленого цвета, а на маркетплейсах можно найти множество моделей, напоминающих тот, который носила Лопес. Этот свитер имеет свободный крой и немного удлинен сзади, что делает его идеальным для повседневного образа с джинсами или леггинсами.

Один из пятизвездочных отзывов отмечает:

«Это действительно отличный легкий свитер. Он остается мягким даже после стирки и сушки»

Свитер от Grecerelle, 3500 рублей

Ничто так не символизирует осень, как темно-зеленый свитер, и на Amazon можно найти множество моделей, похожих на верх Лопес. Этот свитер имеет более свободный крой и немного удлинен сзади, что делает его идеальным для сочетания с джинсами или леггинсами для повседневного образа.

Фото: amazon

Свитер от Zesica Ribbed, 2400 рублей

Если вам нравится более строгий образ, можно выбрать свитер с воротником, как у Кэти Холмс. Этот свитер имеет объемные рукава, что добавляет комфорта и свободы движений. В наличии 22 цвета, включая осенние оттенки, такие как бежевый, синий, оливковый и желтый.

Фото: amazon

Свитер от Evaless, 2900 рублей

Для создания максимально уютного образа попробуйте свитер с объемным дизайном. Подобные модели носят такие звезды, как Дженнифер Лоуренс и Гвинет Пэлтроу.

Фото: amazon

Свитер от Saodimallsu, 2400 рублей

Saodimallsu Женский объемный свитер с широкими рукавами, длинными рукавами летучая мышь, свободный V-образный вырез, с пуговицами, трикотажный пуловер.

Фото: amazon

Свитер от Deep Self, 3200 рублей

DEEP SELF Женский объемный свитер с длинными рукавами летучая мышь и V-образным вырезом

Фото: amazon

Свитер от Evaless Waffle, 2600 рублей

EVALESS Женский свитер с длинными рукавами, модный V-образный вырез, трикотажный свитер для осеннего образа 2024 года

Фото: amazon

Свитер от Qualfort, 2500 рублей

Qualfort — Женский трикотажный пуловер (свитер без застежек).

Фото: amazon

*Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

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