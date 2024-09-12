Дженнифер Лопес восхищает уютным свитером! Классика, которую вы будете носить нон-стоп этой осенью

И Дженнифер Лопес — не единственная звезда, которая предпочитает свитера с V-образным вырезом: Тейлор Свифт также была замечена в таком образе прошлой осенью. Свитер с V-образным вырезом — это стильный и практичный выбор для осени, который легко комбинируется как с повседневной, так и с более нарядной одеждой.