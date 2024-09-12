Дженнифер Лопес восхищает уютным свитером! Классика, которую вы будете носить нон-стоп этой осенью

Posted 12 сентября, 08:48
Published 12 сентября, 08:48
Modified 12 сентября, 08:48
Updated 12 сентября, 08:48
И Дженнифер Лопес — не единственная звезда, которая предпочитает свитера с V-образным вырезом: Тейлор Свифт также была замечена в таком образе прошлой осенью. Свитер с V-образным вырезом — это стильный и практичный выбор для осени, который легко комбинируется как с повседневной, так и с более нарядной одеждой.
V-образные свитера — это воплощение элегантности, при этом они сохраняют уют и тепло. Пополните свой гардероб свитерами, похожими на те, которые носит Лопес, по цене от 2400 рублей.
Ничто не говорит об осени так, как свитер темно-зеленого цвета, а на маркетплейсах можно найти множество моделей, напоминающих тот, который носила Лопес. Этот свитер имеет свободный крой и немного удлинен сзади, что делает его идеальным для повседневного образа с джинсами или леггинсами.
Один из пятизвездочных отзывов отмечает:
«Это действительно отличный легкий свитер. Он остается мягким даже после стирки и сушки»
Ничто так не символизирует осень, как темно-зеленый свитер, и на Amazon можно найти множество моделей, похожих на верх Лопес. Этот свитер имеет более свободный крой и немного удлинен сзади, что делает его идеальным для сочетания с джинсами или леггинсами для повседневного образа.
Если вам нравится более строгий образ, можно выбрать свитер с воротником, как у Кэти Холмс. Этот свитер имеет объемные рукава, что добавляет комфорта и свободы движений. В наличии 22 цвета, включая осенние оттенки, такие как бежевый, синий, оливковый и желтый.
Для создания максимально уютного образа попробуйте свитер с объемным дизайном. Подобные модели носят такие звезды, как Дженнифер Лоуренс и Гвинет Пэлтроу.
Saodimallsu Женский объемный свитер с широкими рукавами, длинными рукавами летучая мышь, свободный V-образный вырез, с пуговицами, трикотажный пуловер.
DEEP SELF Женский объемный свитер с длинными рукавами летучая мышь и V-образным вырезом
EVALESS Женский свитер с длинными рукавами, модный V-образный вырез, трикотажный свитер для осеннего образа 2024 года
Qualfort — Женский трикотажный пуловер (свитер без застежек).
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