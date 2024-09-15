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Posted 15 сентября, 18:07

Published 15 сентября, 18:07

Modified 15 сентября, 18:09

Updated 15 сентября, 18:09

Криштиану Роналду побил рекорд по количеству подписчиков

Снова рекорд! Ни у одного человека нет столько подписчиков, как у футболиста Роналду

15 сентября 2024, 18:07
Фото: соцсети
Криштиану Роналду побил рекорд по количеству подписчиков
Сумма с девятью нулями — именно столько человек подписано на знаменитого футболиста Криштиану Роналду.

39-летний португальский футболист Криштиану Роналду в сентябре 2024 года стал первым человеком, на которого подписался миллиард подписчиков в соцсетях. На это событие футболист отреагировал постом, назвав причиной такого внимания — любовь к футболу.

«Мы сделали это — миллиард подписчиков!»

Напомним, ранее Роналду забил свой 900-й гол, который обеспечил португальской команде победу со счетом 2:1. Звезда футбола эмоциональной отреагировал на это событие во время матча, выразив счастье от победы и личного рекорда, которому не удалось побить еще никому.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Соцсети#Рекорды#Все материалы авторов#Звезды#Криштиану Роналду
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