«У меня сморщилось лицо…» рассказала сестра Кейт Мосс после Оземпика

Младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс попала в больницу после приема Оземпик. Лотти Мосс решила, что ей нужно срочно похудеть после того, как увидел на весах отметку — 50 кг, сообщает foxnews.com. Ее подруга достала для нее препарат, который девушка стала колоть себе дома.