«У меня сморщилось лицо…» рассказала сестра Кейт Мосс после Оземпика

Posted 13 сентября, 13:05
Published 13 сентября, 13:05
Modified 13 сентября, 13:14
Updated 13 сентября, 13:14
Младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс попала в больницу после приема Оземпик. Лотти Мосс решила, что ей нужно срочно похудеть после того, как увидел на весах отметку — 50 кг, сообщает foxnews.com. Ее подруга достала для нее препарат, который девушка стала колоть себе дома.
«Это было как-то не по правилам… Это было от врача, но это не было похоже на то, что вы приходите в кабинет врача, и он вам это прописывает».
Однако после двух недель Лотти оказалась на больничной койке с передозировкой. Введенные ею дозы были предназначены для людей, чей вес превышал 100 кг.
«Однажды мне стало так плохо, что я сказала своей подруге, что я не могу пить воду, я не могу глотать пищу, никаких жидкостей, ничего. Мне нужно в больницу, я чувствую себя очень плохо»
Ее организм не мог принимать пищу и даже воду, модель сразу начинало тошнить. После обращения в больницу врачи поставили девушке диагноз — острое обезвоживание.
«У меня сморщилось лицо, тело было сведено судорогами. Руки зажаты и ты не можешь ими пошевелить, кажется, что сейчас переломаешь себе кости. Честно, это было ужасно», — рассказала Лотти в своём подкасте.
Мосс призналась, что идея похудеть при помощи этого препарата оказалось самым худшим решением в ее жизни и что Оземпик не предназначен для снижения веса обычного телосложения.
Напомним, Оземпик (семаглутид для инъекций) предназначен для пациентов с сахарным диабетом 2 типа и отпускается только по рецепту врача. Препарат должен быть выписан медицинским работником и приниматься по назначению под его строгим наблюдением.
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