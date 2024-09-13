Дорогущий особняк Кары Делевинь до сих пор в руинах после пожара

Posted 13 сентября, 09:20
Published 13 сентября, 09:20
Modified 13 сентября, 09:22
Updated 13 сентября, 09:22
Аэрофотоснимки сгоревшего особняка Делевинь в Лос-Анджелесе, стоимостью 7 млн долларов, показали, что дом до сих пор находится в аварийном состоянии и никто не приступал к разбору конструкций, даже спустя 6 месяцев после происшествия, сообщает pagesix.com.
Фотографии, полученные эксклюзивно Page Six, показывают, что большая часть крыши отсутствует, а обугленные обломки разбросаны по всей территории.
Напомним, что в марте 2024 года в 4 утра на пульт управления спасательной службы поступил звонок о возгорании части дома. Когда приехали пожарные, одна комната уже выгорела до тла. Чтобы потушить пожар понадобилось 94 пожарных, один из которых был доставлен в больницу из-за травмы во время тушения.
Модель и актриса, которая в это время была в Англии на гастролях, играя в спектакле «Кабаре» в театре Playhouse, была шокирована известием об этом чрезвычайном происшествии, который унес практически все имущество звезды.
«Мое сердце сегодня разбито… Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что берегите то, что у вас есть», — написала она у себя в соцсетях.
Что будет делать Кары Делевинь с домом, который по всей видимости не подлежит восстановлению и будет ли она продавать участок, пока не известно.
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