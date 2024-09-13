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Posted 13 сентября, 09:20

Published 13 сентября, 09:20

Modified 13 сентября, 09:22

Updated 13 сентября, 09:22

Кары Делевинь

Дорогущий особняк Кары Делевинь до сих пор в руинах после пожара

13 сентября 2024, 09:20
Фото: соцсети
Кары Делевинь
Модель никак не может восстановить дом, который унес пожар вместо со всем имуществом полгода назад.

Аэрофотоснимки сгоревшего особняка Делевинь в Лос-Анджелесе, стоимостью 7 млн долларов, показали, что дом до сих пор находится в аварийном состоянии и никто не приступал к разбору конструкций, даже спустя 6 месяцев после происшествия, сообщает pagesix.com.

Фотографии, полученные эксклюзивно Page Six, показывают, что большая часть крыши отсутствует, а обугленные обломки разбросаны по всей территории.

Сгоревший особняк Кары ДелевиньСгоревший особняк Кары Делевинь
Сгоревший особняк Кары Делевинь Сгоревший особняк Кары Делевинь
Сгоревший особняк Кары Делевинь Сгоревший особняк Кары Делевинь
Сгоревший особняк Кары Делевинь. Фото: New York Post

Напомним, что в марте 2024 года в 4 утра на пульт управления спасательной службы поступил звонок о возгорании части дома. Когда приехали пожарные, одна комната уже выгорела до тла. Чтобы потушить пожар понадобилось 94 пожарных, один из которых был доставлен в больницу из-за травмы во время тушения.

Модель и актриса, которая в это время была в Англии на гастролях, играя в спектакле «Кабаре» в театре Playhouse, была шокирована известием об этом чрезвычайном происшествии, который унес практически все имущество звезды.

«Мое сердце сегодня разбито… Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что берегите то, что у вас есть», — написала она у себя в соцсетях.

Что будет делать Кары Делевинь с домом, который по всей видимости не подлежит восстановлению и будет ли она продавать участок, пока не известно.

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#Эмилия Шпилева#Пожар#Знаменитости#Недвижимость#Все материалы авторов#Звезды
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