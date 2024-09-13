Дорогущий особняк Кары Делевинь до сих пор в руинах после пожара

Напомним, что в марте 2024 года в 4 утра на пульт управления спасательной службы поступил звонок о возгорании части дома. Когда приехали пожарные, одна комната уже выгорела до тла. Чтобы потушить пожар понадобилось 94 пожарных, один из которых был доставлен в больницу из-за травмы во время тушения.