Эти ошибки могут стать фатальными: как понять, что вы моете голову неправильно

Почему волосы становятся тусклыми? Это связано с тем, что они утрачивают способность к отражению света. Нередко это происходит по той причине, что мы слишком часто моем голову сухим шампунем. В этой ситуации можно временно отказаться от использования таких средств и перейти на обычный шампунь в комбинации с кондиционером — тем, который усиливает естественный блеск волос.