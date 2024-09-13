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Posted 13 сентября, 10:36

Published 13 сентября, 10:36

Modified 13 сентября, 10:36

Updated 13 сентября, 10:36

Эти ошибки могут стать фатальными: как понять, что вы моете голову неправильно

Эти ошибки могут стать фатальными: как понять, что вы моете голову неправильно

13 сентября 2024, 10:36
Фото: 1MI
Эти ошибки могут стать фатальными: как понять, что вы моете голову неправильно
Как часто нужно мыть голову? Какие шампуни и кондиционеры использовать? Ответить на эти вопросы сможете вы сами, если проследите за состоянием своих волос.

Жирные волосы

Если волосы становятся жирными у корней и теряют в объеме, это значит, что вы моете голову неправильно. С высокой долей вероятности с кожи головы не удаляются все излишки сала, и в результате волосы становятся слишком тяжелыми. Признаки этого можно заметить даже спустя день после мытья волос.

Что делать в этом случае? Экспериментировать и наблюдать: как изменится состояние волос, если вы будете мыть голову чаще или, наоборот, реже? В результате наблюдений вы сможете подобрать оптимальный график мытья головы.

Если волосы становятся жирными у корней и теряют в объеме, это значит, что вы моете голову неправильноЕсли волосы становятся жирными у корней и теряют в объеме, это значит, что вы моете голову неправильно
Если волосы становятся жирными у корней и теряют в объеме, это значит, что вы моете голову неправильно. Фото: 1MI

Перхоть

Безусловно, появление перхоти далеко не всегда говорит о том, что вы моете голову неправильно. Возможно, причина заключается в другом, но часто хлопья на голове говорят как раз о неправильном режиме мытья головы.

Если перхоть становится заметной, значит, на коже вашей головы она остается дольше, чем обычно, и в результате начинают скапливаться жир, грязь. Это комфортная среда для размножения грибков и бактерий.

Безусловно, появление перхоти далеко не всегда говорит о том, что вы моете голову неправильноБезусловно, появление перхоти далеко не всегда говорит о том, что вы моете голову неправильно
Безусловно, появление перхоти далеко не всегда говорит о том, что вы моете голову неправильно. Фото: 1MI

Голова чешется

Если кожа головы начинает зудеть, это может говорить о том, что она стала слишком сухой. Другое объяснение — избыточное использование различных уходовых средств, например бальзамов и кондиционеров. Важно помнить, что они формируют благоприятную среду для появления микроорганизмов.

Что можно предпринять в этом случае? Попробовать на время отказаться от использования уходовых средств или свести их применение к минимуму.

Если кожа головы начинает зудеть, это может говорить о том, что она стала слишком сухоЕсли кожа головы начинает зудеть, это может говорить о том, что она стала слишком сухо
Если кожа головы начинает зудеть, это может говорить о том, что она стала слишком сухо. Фото: 1MI

Тусклые волосы

Почему волосы становятся тусклыми? Это связано с тем, что они утрачивают способность к отражению света. Нередко это происходит по той причине, что мы слишком часто моем голову сухим шампунем. В этой ситуации можно временно отказаться от использования таких средств и перейти на обычный шампунь в комбинации с кондиционером — тем, который усиливает естественный блеск волос.

Волосы выпадают

Себорейный дерматит — так по-научному называется выпадение волос, связанное с неправильным или нерегулярным мытьем головы. В этом случае кожа головы начинает в избытке вырабатывать себум, и в такой среде появляются и размножаются бактерии.

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#Мария Казак#Все материалы авторов
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