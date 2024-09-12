Развод и ипотека: как делится квартира и кто будет платить за нее банку

Posted 12 сентября, 09:04
Published 12 сентября, 09:04
Modified 12 сентября, 09:06
Updated 12 сентября, 09:06
Татьяна Голубева, юрист, отмечает: проще всего разделить квартиру в ипотеке при разводе в том случае, если супруги заключили брачный договор. Однако даже при его отсутствии есть законные способы поделить недвижимость.
Если у супругов есть дети, суд в первую очередь учитывает их права. От равенства долей, предусмотренного по умолчанию, в этом случае возможны отступления. К примеру, один из супругов может получить более внушительную долю, если на то есть основания. Возможны варианты, когда ипотечная квартира остается одному из супругов вместе с обязанностью выплатить другому компенсацию.
В случае с военной ипотекой заемщиком является только один супруг — военный. Как объясняет Татьяна Голубева, суды в России считают, что квартира, купленная по военной ипотеке, не считается личным имуществом самого военного — это совместно нажитая недвижимость. Соответственно, разделу она подлежит.
«Переоформить военную ипотеку нельзя, так что супруг, на которого она оформлена, не может отказаться от недвижимости в пользу своей жены», — напоминает эксперт.
Если у супругов отсутствует брачный договор, то после официального развода за ними остается обязанность по выплате долга банку, но пропорционально тем долям в недвижимости, которые выделил суд.
Татьяна Голубева подчеркивает, что развод и раздел имущества не считаются основаниями для прекращения выплат. Квартира будет считаться общей, а бывшие супруги перейдут в статус солидарных залогодателей.
«Необязательно продавать ипотечную квартиру после развода — бывшие супруги могут продолжать выплачивать долг вместе, согласно своим долям. Продажа квартиры в этом случае будет целесообразна уже после того, как долг будет полностью погашен», — отмечает эксперт.
В большинстве случаев созаемщиками по ипотеке становятся оба супруга, даже если платить по кредиту собирается только один из них. Однако, как рассказывает Татьяна Голубева, суды нередко принимают решение признать право собственности по ипотечному жилью только за кем-то одним.
«Во внимание принимаются такие факты, как период оформления ипотеки — до вступления в брак или уже после, а также привлечение материнского капитала, наличие долей у детей бывших супругов. Распределяя доли, суд будет ориентироваться на вклад, который каждый из супругов вносил в том, что касается выплаты долга банку», — объясняет юрист.
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