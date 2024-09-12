Развод и ипотека: как делится квартира и кто будет платить за нее банку

Если у супругов есть дети, суд в первую очередь учитывает их права. От равенства долей, предусмотренного по умолчанию, в этом случае возможны отступления. К примеру, один из супругов может получить более внушительную долю, если на то есть основания. Возможны варианты, когда ипотечная квартира остается одному из супругов вместе с обязанностью выплатить другому компенсацию.