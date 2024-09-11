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Posted 11 сентября, 08:15

Published 11 сентября, 08:15

Modified 11 сентября, 08:15

Updated 11 сентября, 08:15

Эти места нужно увидеть именно осенью — где в России самая красивая осень

Эти места нужно увидеть именно осенью — где в России самая красивая осень

11 сентября 2024, 08:15
Фото: visitkld.ru, sorola.ru, tripster.ru
Эти места нужно увидеть именно осенью — где в России самая красивая осень
Они украдут ваше сердце, если вы приедете сюда осенью. Здесь все краски осени, осенняя романтика и меланхолия, удивительная природа и невероятные виды. Собрали 5 самых красивых мест в России, где обязательно нужно встретить золотую осень.

Калининград

Невероятные «открыточные» виды — осенний багрянец, застывшие стальные воды Калининградского залива, свинцовое небо. Всё это сочетается с многочисленными старинными замками, парковыми ансамблями, готическими храмами, улочками, вымощенными столетней брусчаткой.

Осенью вы почувствуете в Калининграде особенную атмосферу и осеннюю романтику средневековой Европы. Обязательно посетите калининградские форты, остров Канта, Кафедральный собор, Рыбную деревню, попробуйте запеченные марципаны по старинному кёнигсбергскому рецепту с чашечкой ароматного кофе.

Невероятные «открыточные» виды — осенний багрянец, застывшие стальные воды Калининградского заливаНевероятные «открыточные» виды — осенний багрянец, застывшие стальные воды Калининградского залива
Невероятные «открыточные» виды — осенний багрянец, застывшие стальные воды Калининградского залива. Фото: visitkld.ru

Карелия

Вся природа здесь застывает в ожидании предстоящей зимы. Горы, скалы, водоемы стоят в огненном обрамлении, а воздух настолько чист и прозрачен, что кажется, что он звенит.

Задержитесь ненадолго в Петрозаводске и немедленно отправляйтесь на экскурсии в Кижи, в парк «Рускеала», на остров Валаам. Осенью в Карелии леса полны ягод и грибов, а озера — рыбой.

Вся природа здесь застывает в ожидании предстоящей зимыВся природа здесь застывает в ожидании предстоящей зимы
Вся природа здесь застывает в ожидании предстоящей зимы. Фото: sorola.ru

Кисловодск

Самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод стоит посетить именно осенью. Чистый горный воздух, мягкий климат, невероятные пейзажи, целебная минеральная вода — всё, что нужно путешественнику осенью.

Обязательно попробуйте минеральную воду в Долине нарзанов, искупайтесь в минеральном бассейне, прогуляйтесь по пешеходным тропам Национального парка, насладитесь ароматом роз в Долине роз.

Самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод стоит посетить именно осеньюСамый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод стоит посетить именно осенью
Самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод стоит посетить именно осенью. Фото: tripster.ru

Алтай

Осенью Алтай принимает поистине сказочный вид: склоны гор и долины рек окрашиваются золотом и багрянцем, а на величественных вершинах гор уже видны снежные шапки.

Отправляйтесь в край семи тысяч озер, чтобы увидеть таинственные шаманские обряды, отправиться в сплав по стремительной Катуни, проехаться по знаменитому Чуйскому тракту, искупаться в термальных источниках, побродить по горным тропам и увидеть невероятные кристально чистые горные озера.

Осенью Алтай принимает поистине сказочный вид: склоны гор и долины рек окрашиваются золотом и багрянцемОсенью Алтай принимает поистине сказочный вид: склоны гор и долины рек окрашиваются золотом и багрянцем
Осенью Алтай принимает поистине сказочный вид: склоны гор и долины рек окрашиваются золотом и багрянцем. Фото: altaitg.ru

Домбай

Осенью природа Домбая переливается всеми возможными красками: зелень меняет цвет на золотистый, оранжевый, багряный, рыжий, а водоемы отражают небо всех оттенков — от нежно-голубого до темно-синего.

Не пропустите конные прогулки по горным тропам осеннего Домбая, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара, чтобы убедиться, что весь мир лежит у ваших ног, попробуйте форель, свежевыловленную из горного озера.

Осенью природа Домбая переливается всеми возможными краскамиОсенью природа Домбая переливается всеми возможными красками
Осенью природа Домбая переливается всеми возможными красками. Фото: club-voshod.com
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