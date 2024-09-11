Эти места нужно увидеть именно осенью — где в России самая красивая осень

Posted 11 сентября, 08:15
Published 11 сентября, 08:15
Modified 11 сентября, 08:15
Updated 11 сентября, 08:15
Невероятные «открыточные» виды — осенний багрянец, застывшие стальные воды Калининградского залива, свинцовое небо. Всё это сочетается с многочисленными старинными замками, парковыми ансамблями, готическими храмами, улочками, вымощенными столетней брусчаткой.
Осенью вы почувствуете в Калининграде особенную атмосферу и осеннюю романтику средневековой Европы. Обязательно посетите калининградские форты, остров Канта, Кафедральный собор, Рыбную деревню, попробуйте запеченные марципаны по старинному кёнигсбергскому рецепту с чашечкой ароматного кофе.
Вся природа здесь застывает в ожидании предстоящей зимы. Горы, скалы, водоемы стоят в огненном обрамлении, а воздух настолько чист и прозрачен, что кажется, что он звенит.
Задержитесь ненадолго в Петрозаводске и немедленно отправляйтесь на экскурсии в Кижи, в парк «Рускеала», на остров Валаам. Осенью в Карелии леса полны ягод и грибов, а озера — рыбой.
Самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод стоит посетить именно осенью. Чистый горный воздух, мягкий климат, невероятные пейзажи, целебная минеральная вода — всё, что нужно путешественнику осенью.
Обязательно попробуйте минеральную воду в Долине нарзанов, искупайтесь в минеральном бассейне, прогуляйтесь по пешеходным тропам Национального парка, насладитесь ароматом роз в Долине роз.
Осенью Алтай принимает поистине сказочный вид: склоны гор и долины рек окрашиваются золотом и багрянцем, а на величественных вершинах гор уже видны снежные шапки.
Отправляйтесь в край семи тысяч озер, чтобы увидеть таинственные шаманские обряды, отправиться в сплав по стремительной Катуни, проехаться по знаменитому Чуйскому тракту, искупаться в термальных источниках, побродить по горным тропам и увидеть невероятные кристально чистые горные озера.
Осенью природа Домбая переливается всеми возможными красками: зелень меняет цвет на золотистый, оранжевый, багряный, рыжий, а водоемы отражают небо всех оттенков — от нежно-голубого до темно-синего.
Не пропустите конные прогулки по горным тропам осеннего Домбая, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара, чтобы убедиться, что весь мир лежит у ваших ног, попробуйте форель, свежевыловленную из горного озера.
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