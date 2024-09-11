Эти места нужно увидеть именно осенью — где в России самая красивая осень

Калининград Карелия Кисловодск Алтай Домбай

Они украдут ваше сердце, если вы приедете сюда осенью. Здесь все краски осени, осенняя романтика и меланхолия, удивительная природа и невероятные виды. Собрали 5 самых красивых мест в России, где обязательно нужно встретить золотую осень.