newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа, 18:44

Published 31 августа, 18:44

Modified 10 сентября, 06:40

Updated 10 сентября, 06:40

Что посмотреть в Рязани за одни выходные

Что посмотреть в Рязани за одни выходные

31 августа 2024, 18:44
Фото: russia.travel
Что посмотреть в Рязани за одни выходные
Рязань — древний город с интересной историей, до которого можно доехать из Москвы на электричке. Рассказываем, что можно посмотреть в Рязани, если у вас выдались свободные выходные.

Кремль

Главная достопримечательность Рязани — это, конечно же, Кремль. Он стоит на реке Оке, перед глубоким рвом, а летом буквально утопает в зелени. Символ Кремля — Соборная колокольня, прямо за которой находится старинный Успенский собор.

Главная достопримечательность Рязани — это, конечно же, КремльГлавная достопримечательность Рязани — это, конечно же, Кремль
Главная достопримечательность Рязани — это, конечно же, Кремль. Фото: Андрей Белавин Tutu.ru

Кремлевская пристань

Кремлевская пристань — излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города и его гостей. В период навигации от набережной отправляются катера и теплоходы. Кроме того, здесь есть место, которое обязательно нужно посетить — трапезная. В меню стоит выбрать местное блюдо — каравайцы, тонкие блины, начинка у которых может быть разной. Затем можно посетить Введенский раскоп, расположенный в шаговой доступности.

Кремлевская пристань — излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города и его гостейКремлевская пристань — излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города и его гостей
Кремлевская пристань — излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города и его гостей. Фото: Андрей Белавин Tutu.ru

Художественный музей

В Рязани есть очень интересный художественный музей с обширной экспозицией, которая включает сотни произведений искусства. В музее обязательно нужно увидеть портрет крестьянки, больше известный как «Баба из Солотчи» — его написал рязанский живописец Абрам Архипов.

В Рязани есть очень интересный художественный музей с обширной экспозициейВ Рязани есть очень интересный художественный музей с обширной экспозицией
В Рязани есть очень интересный художественный музей с обширной экспозицией. Фото: Андрей Белавин Tutu.ru

Музей истории ВДВ

Еще один интересный музей в Рязани, который знаменит на всю Россию. В нем выставлено современное оружие, на которое будет интересно посмотреть даже тем, кто в нем совершенно не разбирается.

Музей истории ВДВ — еще один интересный музей в Рязани, который знаменит на всю РоссиюМузей истории ВДВ — еще один интересный музей в Рязани, который знаменит на всю Россию
Музей истории ВДВ — еще один интересный музей в Рязани, который знаменит на всю Россию. Фото: desantura.ru

Музей-усадьба академика Павлова

В Рязани находится музей-усадьба академика Ивана Павлова, лауреата Нобелевской премии. Обстановка в нем практически не изменилась со времен академика — уютные рабочие кабинеты, мастерские и даже сад. Тем, кто решит посетить Рязань осенью, посчастливиться набрать в нем яблок — это не запрещено.

В Рязани находится музей-усадьба академика Ивана Павлова, лауреата Нобелевской премииВ Рязани находится музей-усадьба академика Ивана Павлова, лауреата Нобелевской премии
В Рязани находится музей-усадьба академика Ивана Павлова, лауреата Нобелевской премии. Фото: Андрей Белавин Tutu.ru
Читайте также:
Топ-5 фраз счастливого человекаСамые верные: мужчины с какими именами женятся раз и навсегдаПризнаки, по которым можно понять, что ваш знакомый «неровно дышит» к алкоголю
#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика