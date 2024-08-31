Что посмотреть в Рязани за одни выходные

Posted 31 августа, 18:44
Published 31 августа, 18:44
Modified 10 сентября, 06:40
Updated 10 сентября, 06:40
Главная достопримечательность Рязани — это, конечно же, Кремль. Он стоит на реке Оке, перед глубоким рвом, а летом буквально утопает в зелени. Символ Кремля — Соборная колокольня, прямо за которой находится старинный Успенский собор.
Кремлевская пристань — излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города и его гостей. В период навигации от набережной отправляются катера и теплоходы. Кроме того, здесь есть место, которое обязательно нужно посетить — трапезная. В меню стоит выбрать местное блюдо — каравайцы, тонкие блины, начинка у которых может быть разной. Затем можно посетить Введенский раскоп, расположенный в шаговой доступности.
В Рязани есть очень интересный художественный музей с обширной экспозицией, которая включает сотни произведений искусства. В музее обязательно нужно увидеть портрет крестьянки, больше известный как «Баба из Солотчи» — его написал рязанский живописец Абрам Архипов.
Еще один интересный музей в Рязани, который знаменит на всю Россию. В нем выставлено современное оружие, на которое будет интересно посмотреть даже тем, кто в нем совершенно не разбирается.
В Рязани находится музей-усадьба академика Ивана Павлова, лауреата Нобелевской премии. Обстановка в нем практически не изменилась со времен академика — уютные рабочие кабинеты, мастерские и даже сад. Тем, кто решит посетить Рязань осенью, посчастливиться набрать в нем яблок — это не запрещено.
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