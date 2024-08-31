Что посмотреть в Рязани за одни выходные

Кремлевская пристань — излюбленное место для прогулок и отдыха жителей города и его гостей. В период навигации от набережной отправляются катера и теплоходы. Кроме того, здесь есть место, которое обязательно нужно посетить — трапезная. В меню стоит выбрать местное блюдо — каравайцы, тонкие блины, начинка у которых может быть разной. Затем можно посетить Введенский раскоп, расположенный в шаговой доступности.