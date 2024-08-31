Байкал по цене Мальдив: почему отдых в Иркутской области стоит полмиллиона рублей

Posted 31 августа, 19:10
Published 31 августа, 19:10
Modified 10 сентября, 06:40
Updated 10 сентября, 06:40
Ольхон считается «сибирской жемчужиной», и я давно присматривалась к отдыху в этих краях. Но сначала решила подсчитать, во сколько он мне обойдется. Так, только одна ночь стоила бы мне, моему супругу и двум детям не менее 80 тысячи рублей, то есть за неделю пришлось бы отдать почти полмиллиона. Это стоимость размещения в апартаментах с тремя комнатами и с достаточно красивым видом на озеро.
Это сопоставимо со стоимостью отдыха на Мальдивах, более того, он мог бы обойтись даже дешевле, если бы не дополнительная оплата авиабилетов.
В сети я изучила отзывы тех, кто уже побывал на Ольхоне. Мнения разделились — многие туристы жаловались на огромные пробки на переправе, в которых приходилось простаивать по несколько часов. Более того, как выяснилось, этим летом не все паромы были исправны — скорее всего, они просто не выдержали нагрузки.
Многие жалуются на дороги на Ольхоне — разбитые, неухоженные, проехать на машине довольно сложно. Стоит отметить, что некоторые туристы приезжают на Байкал именно на личном транспорте.
Кроме того, туристы жалуются на цены и подчеркивают, что в этом году на Ольхоне все значительно подорожало. Рост цен связывают с повышением тарифов на топливо, продукты, другие услуги. Это отражается и на стоимости размещения.
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