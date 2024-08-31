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Posted 31 августа, 19:10

Published 31 августа, 19:10

Modified 10 сентября, 06:40

Updated 10 сентября, 06:40

Байкал по цене Мальдив: почему отдых в Иркутской области стоит полмиллиона рублей

Байкал по цене Мальдив: почему отдых в Иркутской области стоит полмиллиона рублей

31 августа 2024, 19:10
Фото: 1MI
Байкал по цене Мальдив: почему отдых в Иркутской области стоит полмиллиона рублей
Наш редактор решила провести отпуск на острове Ольхон, подсчитала стоимость отдыха и была, мягко говоря, удивлена — получилось почти полмиллиона рублей на семью.

Почему именно Ольхон

Ольхон считается «сибирской жемчужиной», и я давно присматривалась к отдыху в этих краях. Но сначала решила подсчитать, во сколько он мне обойдется. Так, только одна ночь стоила бы мне, моему супругу и двум детям не менее 80 тысячи рублей, то есть за неделю пришлось бы отдать почти полмиллиона. Это стоимость размещения в апартаментах с тремя комнатами и с достаточно красивым видом на озеро.

Это сопоставимо со стоимостью отдыха на Мальдивах, более того, он мог бы обойтись даже дешевле, если бы не дополнительная оплата авиабилетов.

Ольхон считается «сибирской жемчужиной»Ольхон считается «сибирской жемчужиной»
Ольхон считается «сибирской жемчужиной». Фото: ru-travel.livejournal.com

Отзывы отдыхающих об Ольхоне

В сети я изучила отзывы тех, кто уже побывал на Ольхоне. Мнения разделились — многие туристы жаловались на огромные пробки на переправе, в которых приходилось простаивать по несколько часов. Более того, как выяснилось, этим летом не все паромы были исправны — скорее всего, они просто не выдержали нагрузки.

Многие жалуются на дороги на Ольхоне — разбитые, неухоженные, проехать на машине довольно сложно. Стоит отметить, что некоторые туристы приезжают на Байкал именно на личном транспорте.

Кроме того, туристы жалуются на цены и подчеркивают, что в этом году на Ольхоне все значительно подорожало. Рост цен связывают с повышением тарифов на топливо, продукты, другие услуги. Это отражается и на стоимости размещения.

Рост цен связывают с повышением тарифов на топливо, продукты, другие услугиРост цен связывают с повышением тарифов на топливо, продукты, другие услуги
Рост цен связывают с повышением тарифов на топливо, продукты, другие услуги. Фото: 1MI
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