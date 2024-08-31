Байкал по цене Мальдив: почему отдых в Иркутской области стоит полмиллиона рублей

Ольхон считается «сибирской жемчужиной», и я давно присматривалась к отдыху в этих краях. Но сначала решила подсчитать, во сколько он мне обойдется. Так, только одна ночь стоила бы мне, моему супругу и двум детям не менее 80 тысячи рублей, то есть за неделю пришлось бы отдать почти полмиллиона. Это стоимость размещения в апартаментах с тремя комнатами и с достаточно красивым видом на озеро.