Путешествуем по России: что посмотреть в Нижегородской области

Пожалуй, это главная достопримечательность региона, его символ. Кремль считается вторым по величине после того, что находится в Москве. Первые постройки на его месте возвели еще в XIII столетии из дерева, а из камня его построили несколько веков спустя. Толщина стен кремля составляет более четырех метров, в ансамбле 13 башен.