Путешествуем по России: что посмотреть в Нижегородской области

Posted 29 августа, 04:32
Published 29 августа, 04:32
Modified 10 сентября, 06:29
Updated 10 сентября, 06:29
Старинный монастырь находится на левом берегу Волги. Его история насчитывает несколько столетий. Обитель действующая, она удивляет масштабами, белоснежными стенами и, конечно же, живописной природой, в окружении которой расположена.
Озеро, расположенное недалеко от села Владимирское в Воскресенском районе, считается загадочным. Его глубина — почти сорок метров, форма овальная, а вода буквально поражает своей кристальной чистотой. Согласно легенде, именно под этой водой скрыт град Китеж, не сдавшийся татаро-монгольским захватчикам.
Пожалуй, это главная достопримечательность региона, его символ. Кремль считается вторым по величине после того, что находится в Москве. Первые постройки на его месте возвели еще в XIII столетии из дерева, а из камня его построили несколько веков спустя. Толщина стен кремля составляет более четырех метров, в ансамбле 13 башен.
Дивеево — духовный центр российского православия. Сюда ежегодно стекаются паломники со всей страны, чтобы помолиться в местном монастыре, проделать обязательный путь по местной канавке Царицы Небесной. Монастырь очень красивый, он включает несколько соборов, музеев.
Очень красивая и аутентичная мечеть, которую возвели в форме цветка, имеющего пять лепестков. Строение достаточно новое — оно появилось только в начале 90-х годов. В здании мечети есть музей, посвященный истории татар в Нижнем Новгороде.
Большое Болдино известно тем, что здесь любил проводить время Александр Сергеевич Пушкин, — имение принадлежало его семье. Именно здесь были написаны заключительные главы «Евгения Онегина». В Большом Болдино есть красивый парк, создан музей Пушкина.
Особняк находится в городе Володарске. Он обращает на себя внимание архитектурой, которая делает его как две капли воды похожим на терем из сказки. Особняк украшен эффектной резьбой, другими декоративными элементами. В самом особняке работает музей.
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