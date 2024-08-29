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Posted 29 августа, 04:32

Published 29 августа, 04:32

Modified 10 сентября, 06:29

Updated 10 сентября, 06:29

Путешествуем по России: что посмотреть в Нижегородской области

Путешествуем по России: что посмотреть в Нижегородской области

29 августа 2024, 04:32
Фото: russpass.ru
Путешествуем по России: что посмотреть в Нижегородской области
В Нижегородской области немало интересных достопримечательностей — рассказываем, что нужно успеть увидеть до конца августа.

Макарьевский монастырь

Старинный монастырь находится на левом берегу Волги. Его история насчитывает несколько столетий. Обитель действующая, она удивляет масштабами, белоснежными стенами и, конечно же, живописной природой, в окружении которой расположена.

Озеро Светлояр

Озеро, расположенное недалеко от села Владимирское в Воскресенском районе, считается загадочным. Его глубина — почти сорок метров, форма овальная, а вода буквально поражает своей кристальной чистотой. Согласно легенде, именно под этой водой скрыт град Китеж, не сдавшийся татаро-монгольским захватчикам.

Нижегородский кремль

Пожалуй, это главная достопримечательность региона, его символ. Кремль считается вторым по величине после того, что находится в Москве. Первые постройки на его месте возвели еще в XIII столетии из дерева, а из камня его построили несколько веков спустя. Толщина стен кремля составляет более четырех метров, в ансамбле 13 башен.

Дивеево

Дивеево — духовный центр российского православия. Сюда ежегодно стекаются паломники со всей страны, чтобы помолиться в местном монастыре, проделать обязательный путь по местной канавке Царицы Небесной. Монастырь очень красивый, он включает несколько соборов, музеев.

Мечеть Рашида

Очень красивая и аутентичная мечеть, которую возвели в форме цветка, имеющего пять лепестков. Строение достаточно новое — оно появилось только в начале 90-х годов. В здании мечети есть музей, посвященный истории татар в Нижнем Новгороде.

Большое Болдино

Большое Болдино известно тем, что здесь любил проводить время Александр Сергеевич Пушкин, — имение принадлежало его семье. Именно здесь были написаны заключительные главы «Евгения Онегина». В Большом Болдино есть красивый парк, создан музей Пушкина.

Особняк Бугрова

Особняк находится в городе Володарске. Он обращает на себя внимание архитектурой, которая делает его как две капли воды похожим на терем из сказки. Особняк украшен эффектной резьбой, другими декоративными элементами. В самом особняке работает музей.

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