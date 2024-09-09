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Posted 9 сентября, 06:04

Published 9 сентября, 06:04

Modified 9 сентября, 06:04

Updated 9 сентября, 06:04

Самые хитовые цвета маникюра этой осенью

Оливковый, горчичный, винный: главные цвета осеннего маникюра — 2024

9 сентября 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
Самые хитовые цвета маникюра этой осенью
Встречаем новый сезон новым маникюром. На смену ярким летним оттенкам приходят сочные, густые осенние тона. Итак, чтобы быть самыми модными, выбирайте следующие тона.

Оливковый

Однотонное покрытие оливкового цвета — это тренд наступившего сезона. Этот приглушенный матовый оттенок будет отлично смотреться как на смуглой коже, так и на молочно-белой. Дополнительный декор золотом не возбраняется.

Этот нейтральный уместен как в офисе, так на мероприятииЭтот нейтральный уместен как в офисе, так на мероприятии
Этот нейтральный уместен как в офисе, так на мероприятии. Фото: Изображение Midjourney

Молочный

Для любительниц нюдового маникюра стилисты предлагают такой актуальный оттенок, как молочный. Этот маникюр будет уместен как для праздничного выхода, так и для повседневного. Если ваши руки еще хранят теплый морской загар, отправляйтесь к нейл-мастеру уже сейчас.

Молочный цвет — всегда беспроигрышный вариант, впишется в любой образМолочный цвет — всегда беспроигрышный вариант, впишется в любой образ
Молочный цвет — всегда беспроигрышный вариант, впишется в любой образ. Фото: Изображение Midjourney

Винный

Насыщенный бургунди, гранатовый, рубиновый, пурпурный — эти роскошные цвета на ногтях точно привлекут всеобщее внимание. Эти оттенки настолько глубоки и насыщенны, что их впору сравнить с дорогими украшениями на пальцах.

Винный цвет смотрится очень дорого и изысканноВинный цвет смотрится очень дорого и изысканно
Винный цвет смотрится очень дорого и изысканно. Фото: Изображение Midjourney

Горчичный

Еще один мастхэв осеннего сезона — горчичный. Этот теплый мягкий оттенок гармонично впишется в настроение осени и будет согревать в пасмурные и холодные дни за счет капельки солнца в своем цвете.

Яркий жизнерадостный цвет порадует пасмурным днемЯркий жизнерадостный цвет порадует пасмурным днем
Яркий жизнерадостный цвет порадует пасмурным днем. Фото: Изображение Midjourney

Кофейный

Осенняя палитра оттенков для маникюра пополнилась изысканным кофейным. Этот благородный цвет выгодно подчеркнет белизну рук, обозначит красивую форму ногтей. Можно выбрать оттенок по душе из похожих цветов — шоколад, темный орех, каштан.

Теплый кофейный цвет наверняка порадует тех, кто любит бежевый и коричневый в одеждеТеплый кофейный цвет наверняка порадует тех, кто любит бежевый и коричневый в одежде
Теплый кофейный цвет наверняка порадует тех, кто любит бежевый и коричневый в одежде. Фото: Изображение Midjourney

Серый

Поскольку оттенок является нейтральным, его можно миксовать с другими цветами. К примеру, с розовым, молочным, голубым. Серый лак также можно использовать как подложку для прозрачного лака с блестками, шиммером.

Серый цвет очень гармонично смотрится в кэжул-образахСерый цвет очень гармонично смотрится в кэжул-образах
Серый цвет очень гармонично смотрится в кэжул-образах. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Осень#Красота#Все материалы авторов#Маникюр
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