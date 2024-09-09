Оливковый, горчичный, винный: главные цвета осеннего маникюра — 2024

Для любительниц нюдового маникюра стилисты предлагают такой актуальный оттенок, как молочный. Этот маникюр будет уместен как для праздничного выхода, так и для повседневного. Если ваши руки еще хранят теплый морской загар, отправляйтесь к нейл-мастеру уже сейчас.