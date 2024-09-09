Оливковый, горчичный, винный: главные цвета осеннего маникюра — 2024

Posted 9 сентября, 06:04
Published 9 сентября, 06:04
Modified 9 сентября, 06:04
Updated 9 сентября, 06:04
Однотонное покрытие оливкового цвета — это тренд наступившего сезона. Этот приглушенный матовый оттенок будет отлично смотреться как на смуглой коже, так и на молочно-белой. Дополнительный декор золотом не возбраняется.
Для любительниц нюдового маникюра стилисты предлагают такой актуальный оттенок, как молочный. Этот маникюр будет уместен как для праздничного выхода, так и для повседневного. Если ваши руки еще хранят теплый морской загар, отправляйтесь к нейл-мастеру уже сейчас.
Насыщенный бургунди, гранатовый, рубиновый, пурпурный — эти роскошные цвета на ногтях точно привлекут всеобщее внимание. Эти оттенки настолько глубоки и насыщенны, что их впору сравнить с дорогими украшениями на пальцах.
Еще один мастхэв осеннего сезона — горчичный. Этот теплый мягкий оттенок гармонично впишется в настроение осени и будет согревать в пасмурные и холодные дни за счет капельки солнца в своем цвете.
Осенняя палитра оттенков для маникюра пополнилась изысканным кофейным. Этот благородный цвет выгодно подчеркнет белизну рук, обозначит красивую форму ногтей. Можно выбрать оттенок по душе из похожих цветов — шоколад, темный орех, каштан.
Поскольку оттенок является нейтральным, его можно миксовать с другими цветами. К примеру, с розовым, молочным, голубым. Серый лак также можно использовать как подложку для прозрачного лака с блестками, шиммером.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14