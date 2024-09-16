newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 11:55

Published 16 сентября, 11:55

Modified 16 сентября, 11:55

Updated 16 сентября, 11:55

Самые откровенные и эпатажные наряды звезд разных лет

«Голые» платья звезд: самые откровенные наряды знаменитостей, которые шокировали публику

16 сентября 2024, 11:55
Фото: bigpicture.ru
Самые откровенные и эпатажные наряды звезд разных лет
Каждая звезда, оказавшаяся на красной дорожке, стремится выделиться и стать самой запоминающейся среди коллег. Некоторые явно перестарались с эпатажностью образов.

Мерилин Монро

В 1962 году знаменитая красотка Мерилин Монро явилась на юбилей президента Кеннеди в необычном платье. Наряд от голливудского кутюрье Жана-Луи Берзаулта состоял в основном из блесток. По тем временам это было максимально смелое решение.

Мерилин МонроМерилин Монро
Мерилин Монро. Фото: bigpicture.ru

Барбра Стрейзанд

В 1969 году поклонников кино поразила другая дива — Барбра Стрейзанд. Она пришла на церемонию «Оскар» в прозрачном обтягивающем комбинезоне. Обладательница статуэтки за лучшую женскую роль может себе позволить!

Барбра СтрейзандБарбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд. Фото: bigpicture.ru

Шер

Красоты, как и эпатажности Шер не занимать. Это она доказала еще в 1988 году, когда пришла на церемонию вручения «Оскара» в образе Шамаханской царицы. К слову, в 1991 году она выбрала не менее откровенный наряд.

ШерШер
Шер. Фото: bigpicture.ru

Роуз Макгоуэн

В 1998 году человечеству оставалось совсем немного до перехода в гламурные 2000-е с заниженными джинсами, ультракороткими шортами и оголяющими живот топами. Но Роуз Макгоуэн обогнала время и выдала максимум «обнаженки» на премии VMA. Впрочем, для подружки короля эпатажа Мэрилина Мэнсона (на то время они были в отношениях) это в порядке вещей.

Роуз МакгоуэнРоуз Макгоуэн
Роуз Макгоуэн. Фото: bigpicture.ru

Дженнифер Лопес

Джей Ло тоже не сторонница скромных нарядов. Впервые она продемонстрировала это в 2000 году на премии «Грэмми». На певице был наряд от Versace с рекордно глубоким декольте, заканчивающимся ниже пупка.

Дженнифер ЛопесДженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: bigpicture.ru

Леди Гага

Список эпатажных див был бы явно неполным без Леди Гаги. Чего стоит одно ее почти отсутствующее платье на премии CFDA в 2011 году. А потом была ещё вечеринка в Belgium Jazz Club L’Archiduc 2014 года и другие «голые» выходы. Раскрепощенности певицы можно только позавидовать.

Леди ГагаЛеди Гага
Леди Гага. Фото: bigpicture.ru

Ирина Шейк

Красотка Ирина Шейк охотно демонстрирует безупречную фигуру. Тем, кому посчастливилось побывать на афтепати премии «Оскар» в 2015 году, повезло увидеть ее в максимально откровенном наряде.

Ирина ШейкИрина Шейк
Ирина Шейк. Фото: bigpicture.ru

Рита Ора

На той же вечеринке после «Оскара»-2015 присутствовала Рита Ора в оригинальном прозрачном платье. Это был не просто эпатаж, а полномасштабный тренд на предельную откровенность.

Рита ОраРита Ора
Рита Ора. Фото: bigpicture.ru

Белла Хадид

В 2016 году Белла появилась в Каннах в красном платье. По голливудским меркам вполне даже закрытом, если не считать максимально откровенного выреза до самого пояса. Однако вся пикантность в том, что вырез явно демонстрирует отсутствие нижнего белья. Спускаясь по ступенькам, модель вынуждена была прикрываться ладонями — платье оказалось не очень пригодным для ходьбы.

Читайте также:
«У меня сморщилось лицо…» рассказала сестра Кейт Мосс после Оземпика«Раньше положенного ввел меня во взрослую жизнь»: Елена Проклова в 15 лет подверглась домогательствам со стороны Олега ТабаковаДжон Бон Джови совершил геройский поступок, о котором не хотел рассказывать
#Елена Гончарова#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика