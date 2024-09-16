«Голые» платья звезд: самые откровенные наряды знаменитостей, которые шокировали публику

В 1998 году человечеству оставалось совсем немного до перехода в гламурные 2000-е с заниженными джинсами, ультракороткими шортами и оголяющими живот топами. Но Роуз Макгоуэн обогнала время и выдала максимум «обнаженки» на премии VMA. Впрочем, для подружки короля эпатажа Мэрилина Мэнсона (на то время они были в отношениях) это в порядке вещей.