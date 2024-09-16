«Голые» платья звезд: самые откровенные наряды знаменитостей, которые шокировали публику

Posted 16 сентября, 11:55
Published 16 сентября, 11:55
Modified 16 сентября, 11:55
Updated 16 сентября, 11:55
В 1962 году знаменитая красотка Мерилин Монро явилась на юбилей президента Кеннеди в необычном платье. Наряд от голливудского кутюрье Жана-Луи Берзаулта состоял в основном из блесток. По тем временам это было максимально смелое решение.
В 1969 году поклонников кино поразила другая дива — Барбра Стрейзанд. Она пришла на церемонию «Оскар» в прозрачном обтягивающем комбинезоне. Обладательница статуэтки за лучшую женскую роль может себе позволить!
Красоты, как и эпатажности Шер не занимать. Это она доказала еще в 1988 году, когда пришла на церемонию вручения «Оскара» в образе Шамаханской царицы. К слову, в 1991 году она выбрала не менее откровенный наряд.
В 1998 году человечеству оставалось совсем немного до перехода в гламурные 2000-е с заниженными джинсами, ультракороткими шортами и оголяющими живот топами. Но Роуз Макгоуэн обогнала время и выдала максимум «обнаженки» на премии VMA. Впрочем, для подружки короля эпатажа Мэрилина Мэнсона (на то время они были в отношениях) это в порядке вещей.
Джей Ло тоже не сторонница скромных нарядов. Впервые она продемонстрировала это в 2000 году на премии «Грэмми». На певице был наряд от Versace с рекордно глубоким декольте, заканчивающимся ниже пупка.
Список эпатажных див был бы явно неполным без Леди Гаги. Чего стоит одно ее почти отсутствующее платье на премии CFDA в 2011 году. А потом была ещё вечеринка в Belgium Jazz Club L’Archiduc 2014 года и другие «голые» выходы. Раскрепощенности певицы можно только позавидовать.
Красотка Ирина Шейк охотно демонстрирует безупречную фигуру. Тем, кому посчастливилось побывать на афтепати премии «Оскар» в 2015 году, повезло увидеть ее в максимально откровенном наряде.
На той же вечеринке после «Оскара»-2015 присутствовала Рита Ора в оригинальном прозрачном платье. Это был не просто эпатаж, а полномасштабный тренд на предельную откровенность.
В 2016 году Белла появилась в Каннах в красном платье. По голливудским меркам вполне даже закрытом, если не считать максимально откровенного выреза до самого пояса. Однако вся пикантность в том, что вырез явно демонстрирует отсутствие нижнего белья. Спускаясь по ступенькам, модель вынуждена была прикрываться ладонями — платье оказалось не очень пригодным для ходьбы.
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