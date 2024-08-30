Как сделать модный мармеладный 3D-маникюр

Posted 30 августа, 11:04
Published 30 августа, 11:04
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
Очевидное преимущество такого маникюра — его оригинальность. Используемые в дизайне элементы 3D позволяют создавать любые формы и текстуры, а некоторым нейл-мастерам удаются по-настоящему эффектные решения, напоминающие произведения искусства.
Поскольку это объемный маникюр, то он дает простор фантазии и самовыражению. Мастера используют в своей работе гель, акрил, в качестве декора — цветы, стразы. Многие дизайнеры рисуют орнаменты самостоятельно.
При этом мармеладный маникюр 3D считается одним из самых функциональных. Дело в том, что объемные декоративные элементы используются не только в качестве украшений — они формируют особый защитный слой. Гель накладывается плотными полосками, благодаря чему ногтевая пластина приобретает особую прочность.
Идеи для такого маникюра можно подсмотреть в соцсетях, например в «ТикТоке», где активно набирают лайки и просмотры варианты нейл-дизайна в виде мармеладных червячков, конфет, покрытия яркого и интенсивного оттенка.
Самый простой способ сделать модный маникюр — просто нарисовать объемные и эффектные волны на ногтях. Можно использовать любую базу, например мерцающую втирку или покрытие однотонного типа, а уже сверху нанести изогнутой линией гель 3D. После этого ногти нужно будет высушить под специальной лампой.
Кроме того, можно попробовать и еще один вариант — использовать полупрозрачное покрытие в качестве подложки. Это очень практично, поскольку под таким покрытием ногти будут отрастать совершенно незаметно, и маникюр долго не будет нуждаться в коррекции.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14