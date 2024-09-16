«Что с ней?»: внешний вид звезды «Улиц разбитых фонарей» шокировал пользователей соцсетей

Posted 16 сентября, 11:12
Published 16 сентября, 11:12
Modified 16 сентября, 11:14
Updated 16 сентября, 11:14
Сама Анастасия Мельникова, отвечая на вопросы по поводу своей внешности, признавалась, что причина кроется в проблемах со здоровьем. Диагноз актриса предпочитает не называть, однако известно, что ей пришлось перенести несколько операций, в частности гормональную. Звезда «Улиц разбитых фонарей» лечится уже несколько лет.
Впрочем, многие пользователи соцсетей относятся к признанию Мельниковой скептически и продолжают считать, что причина в другом, а именно — в злоупотреблении алкогольными напитками. Эти предположения актриса не комментирует, однако за нее заступаются другие звезды шоу-бизнеса, в их числе — Эвелина Бледанс.
Не так давно Эвелина Бледанс, давняя подруга Анастасии Мельниковой, ее бывшая однокурсница, записала видео с их совместной прогулки по Москве. Появление в кадре Мельниковой произвело настоящий фурор — подписчики Бледанс снова начали недоумевать по поводу внешнего вида актрисы. Они отмечали, что звезда «Улиц разбитых фонарей» и сама ощущает себя в кадре не слишком комфортно — чаще она прячется за Эвелиной Бледанс. Пользователи также обратили внимание на сильную отечность лица актрисы.
«Спилась?», «Что с ней случилось?», «С трудом узнала», — недоумевают подписчики. Сама Эвелина Бледанс отреагировала на эти комментарии резко и однозначно, заявив: «Она не пьет!».
Анастасия Мельникова признается, что подобные комментарии ее расстраивают, однако она не обращает на них никакого внимания. Звезда «Улиц разбитых фонарей» отмечает: главное, что она в принципе жива и может воспитывать дочь Машу.
«Я прекрасно понимаю, что все люди молодеют, хорошеют и худеют с возрастом. Одна Мельникова толстеет, становится страшной, морщинистой и ужасной!» — едко подчеркивает актриса.
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