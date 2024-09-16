«Что с ней?»: внешний вид звезды «Улиц разбитых фонарей» шокировал пользователей соцсетей

Не так давно Эвелина Бледанс, давняя подруга Анастасии Мельниковой, ее бывшая однокурсница, записала видео с их совместной прогулки по Москве. Появление в кадре Мельниковой произвело настоящий фурор — подписчики Бледанс снова начали недоумевать по поводу внешнего вида актрисы. Они отмечали, что звезда «Улиц разбитых фонарей» и сама ощущает себя в кадре не слишком комфортно — чаще она прячется за Эвелиной Бледанс. Пользователи также обратили внимание на сильную отечность лица актрисы.