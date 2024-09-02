Модный маникюр осени 2024 года: какие цвета будут в тренде

Самый модный цвет для маникюра осенью 2024 года — это, конечно же, коричневый. В тренде его разные оттенки, начиная от бежевого и заканчивая интенсивным и насыщенным шоколадным. Отличным выбором будет теплая гамма, которая прекрасно комбинируется с белыми, черными и нюдовыми цветами.