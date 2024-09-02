Модный маникюр осени 2024 года: какие цвета будут в тренде

Posted 2 сентября, 05:28
Published 2 сентября, 05:28
Modified 2 сентября, 10:14
Updated 2 сентября, 10:14
Самый модный цвет для маникюра осенью 2024 года — это, конечно же, коричневый. В тренде его разные оттенки, начиная от бежевого и заканчивая интенсивным и насыщенным шоколадным. Отличным выбором будет теплая гамма, которая прекрасно комбинируется с белыми, черными и нюдовыми цветами.
Красный лак — вечная классика, которая осенью 2024 года приобретает особую актуальность. Красный маникюр смотрится выразительно, эффектно, цвет будет выгодно выделяться на общем фоне одежды и аксессуаров.
Еще один модный оттенок красного — с розовым или оранжевым подтоном. Такой маникюр можно выбирать в сентябре, когда на улице пока еще тепло, а красивый бронзовый загар после отпуска сойти не успел.
В трендовой палитре осени 2024 года — зеленый цвет. Нейл-дизайнеры активно используют покрытия приглушенного, сдержанного цвета. Так, на смену освежающей мятной гамме приходят цвета с растительным спокойным подтоном, светло-зеленые лаки.
Если вы предпочитаете более динамичные цвета в маникюре, попробуйте покрытие оттенка авантюрина. Изумрудный лак смотрится очень изысканно и прекрасно сочетается с оранжевым, красным, коричневым и желтым оттенками.
Желтый маникюр — стопроцентный хит осени 2024 года. Более того, зимой он тоже будет актуален, поэтому смело выбирайте его для повседневных образов. Самый актуальный оттенок — так называемый цвет сливочного масла. Не менее интересны янтарные, горчичные оттенки желтого.
Если красный маникюр вам успел наскучить, однако вы все равно хотите выглядеть модно, в сентябре 2024 года выбирайте покрытие сливового цвета. Этот оттенок гармонично смотрится с другими модными цветами, в том числе с нюдовыми гаммами, с голубыми, желтыми и коричневыми оттенками.
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