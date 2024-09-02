newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 05:28

Published 2 сентября, 05:28

Modified 2 сентября, 10:14

Updated 2 сентября, 10:14

Самый модный маникюр осени 2024 года: какие цвета будут в тренде

Модный маникюр осени 2024 года: какие цвета будут в тренде

2 сентября 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
Самый модный маникюр осени 2024 года: какие цвета будут в тренде
Мы знаем, какой маникюр будет в топе осенью 2024 года, и делимся этим с вами — выбирайте самый модный и эффектный цвет лака!

Все оттенки коричневого

Самый модный цвет для маникюра осенью 2024 года — это, конечно же, коричневый. В тренде его разные оттенки, начиная от бежевого и заканчивая интенсивным и насыщенным шоколадным. Отличным выбором будет теплая гамма, которая прекрасно комбинируется с белыми, черными и нюдовыми цветами.

Коричневый маникюрКоричневый маникюр
Коричневый маникюр. Фото: Изображение Midjourney

Красный

Красный лак — вечная классика, которая осенью 2024 года приобретает особую актуальность. Красный маникюр смотрится выразительно, эффектно, цвет будет выгодно выделяться на общем фоне одежды и аксессуаров.

Еще один модный оттенок красного — с розовым или оранжевым подтоном. Такой маникюр можно выбирать в сентябре, когда на улице пока еще тепло, а красивый бронзовый загар после отпуска сойти не успел.

Красный маникюрКрасный маникюр
Красный маникюр. Фото: Изображение Midjourney

Папоротник

В трендовой палитре осени 2024 года — зеленый цвет. Нейл-дизайнеры активно используют покрытия приглушенного, сдержанного цвета. Так, на смену освежающей мятной гамме приходят цвета с растительным спокойным подтоном, светло-зеленые лаки.

Если вы предпочитаете более динамичные цвета в маникюре, попробуйте покрытие оттенка авантюрина. Изумрудный лак смотрится очень изысканно и прекрасно сочетается с оранжевым, красным, коричневым и желтым оттенками.

В трендовой палитре осени 2024 года — зеленый цвет маникюраВ трендовой палитре осени 2024 года — зеленый цвет маникюра
В трендовой палитре осени 2024 года — зеленый цвет маникюра. Фото: Изображение Midjourney

Приглушенный желтый

Желтый маникюр — стопроцентный хит осени 2024 года. Более того, зимой он тоже будет актуален, поэтому смело выбирайте его для повседневных образов. Самый актуальный оттенок — так называемый цвет сливочного масла. Не менее интересны янтарные, горчичные оттенки желтого.

Желтый маникюрЖелтый маникюр
Желтый маникюр. Фото: Изображение Midjourney

Сливовый

Если красный маникюр вам успел наскучить, однако вы все равно хотите выглядеть модно, в сентябре 2024 года выбирайте покрытие сливового цвета. Этот оттенок гармонично смотрится с другими модными цветами, в том числе с нюдовыми гаммами, с голубыми, желтыми и коричневыми оттенками.

Сливовый маникюрСливовый маникюр
Сливовый маникюр. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Это опасно: кому нельзя делать маникюр и педикюр с гель-лакомКак сделать модный мармеладный 3D-маникюр«Я отказалась от гель-лака — и вот результат»: опыт редактора
#Мария Казак#Красота#Все материалы авторов#Маникюр
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика