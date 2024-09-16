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Posted 16 сентября, 10:01

Published 16 сентября, 10:01

Modified 16 сентября, 10:01

Updated 16 сентября, 10:01

Экоосень за городом: 4 лучших глэмпинга Санкт-Петербурга, в которых можно отдохнуть в сентябре

Экоосень за городом: 4 лучших глэмпинга Санкт-Петербурга, в которых можно отдохнуть в сентябре

16 сентября 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Экоосень за городом: 4 лучших глэмпинга Санкт-Петербурга, в которых можно отдохнуть в сентябре
Первый месяц осени — не время прятаться дома под теплым пледом. Погода дарит солнечные дни для отдыха на природе, и этим стоит воспользоваться!

«Лиса в шалаше»

Неподалеку от Санкт-Петербурга находится очаровательный домик-шалаш, который сочетает в себе атмосферу деревенского уюта и современные удобства. Хотите забыть о заботах? Тогда вам сюда!

Заметьте, что в «лисьем шалаше» нет телевизора. Здесь царит спокойствие. Отсутствие лишнего информационного шума дает возможность как следует отдохнуть и набраться сил. Можно насладиться чтением в гамаке, попрактиковаться в йоге, попариться в бане или посетить козью ферму — это только часть занятий, которые вас ожидают.

Фото: Изображение Midjourney

Anttila Hutor

Обожаете проводить время на природе, но не хотите отказываться от удобств городской жизни? Тогда это уникальное место для вас. В живописном лесу расположены стильные домики в стиле барнхаус с панорамными окнами.

Остановившись здесь, вы сможете вдоволь наслаждаться величественными видами природы.

Рядом с глэмпингом множество интересных достопримечательностей, таких как Лосевские пороги и маяк на Ладоге. Можно наделать фото на год вперед! Если же вы не хотите покидать глэмпинг, посетите купель фурако или порадуйте себя приготовлением любимых вкусностей на гриле.

Фото: Изображение Midjourney

Кемпинг Glampi

Это место обязательно стоит посетить, если вы планируете организовать незабываемое свидание под звездным небом. На территории глэмпинга расположена стильная обсерватория, вы можете устроить романтический ужин вдвоем, а затем вместе понаблюдать за ночным небом через телескоп.

Этот глэмпинг настолько комфортный, что в нем можно даже заказать завтрак в постель. Блюда здесь готовят из фермерских продуктов, что делает их особенно экологичными и очень вкусными.

Жилище в виде стильного геокупола оборудовано теплым санузлом и удобными кроватями с мягкими матрасами. Снаружи предусмотрена терраса с садовой мебелью, где можно просто посидеть вечером, погрузившись в созерцание природы.

Фото: Изображение Midjourney

Кемпинг А-glamp

Вы когда-нибудь останавливались на ночь в алтайской юрте? Для этого не обязательно ехать на Алтай, ведь такое жилище без труда можно найти близ Питера. Юрты кемпинга отличаются уютом и комфортом: внутри есть современный санузел и просторная кровать, а оформление интерьера выполнено в этническом стиле. Есть и иные варианты для размещения, например треугольные домики или купола, — выбирайте по своему вкусу!

Кроме того, на территории глэмпинга обустроена экотропа, ведущая к чистым родникам. Любители дикой природы смогут увидеть и сфотографировать бобров на их плотинах. Кроме того, здесь можно покататься на сап-бордах, сыграть в шахматы на свежем воздухе или устроить захватывающий матч по бадминтону. Скучно точно не будет!

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#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Досуг
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