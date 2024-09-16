Экоосень за городом: 4 лучших глэмпинга Санкт-Петербурга, в которых можно отдохнуть в сентябре

Posted 16 сентября, 10:01
Published 16 сентября, 10:01
Modified 16 сентября, 10:01
Updated 16 сентября, 10:01
Неподалеку от Санкт-Петербурга находится очаровательный домик-шалаш, который сочетает в себе атмосферу деревенского уюта и современные удобства. Хотите забыть о заботах? Тогда вам сюда!
Заметьте, что в «лисьем шалаше» нет телевизора. Здесь царит спокойствие. Отсутствие лишнего информационного шума дает возможность как следует отдохнуть и набраться сил. Можно насладиться чтением в гамаке, попрактиковаться в йоге, попариться в бане или посетить козью ферму — это только часть занятий, которые вас ожидают.
Обожаете проводить время на природе, но не хотите отказываться от удобств городской жизни? Тогда это уникальное место для вас. В живописном лесу расположены стильные домики в стиле барнхаус с панорамными окнами.
Остановившись здесь, вы сможете вдоволь наслаждаться величественными видами природы.
Рядом с глэмпингом множество интересных достопримечательностей, таких как Лосевские пороги и маяк на Ладоге. Можно наделать фото на год вперед! Если же вы не хотите покидать глэмпинг, посетите купель фурако или порадуйте себя приготовлением любимых вкусностей на гриле.
Это место обязательно стоит посетить, если вы планируете организовать незабываемое свидание под звездным небом. На территории глэмпинга расположена стильная обсерватория, вы можете устроить романтический ужин вдвоем, а затем вместе понаблюдать за ночным небом через телескоп.
Этот глэмпинг настолько комфортный, что в нем можно даже заказать завтрак в постель. Блюда здесь готовят из фермерских продуктов, что делает их особенно экологичными и очень вкусными.
Жилище в виде стильного геокупола оборудовано теплым санузлом и удобными кроватями с мягкими матрасами. Снаружи предусмотрена терраса с садовой мебелью, где можно просто посидеть вечером, погрузившись в созерцание природы.
Вы когда-нибудь останавливались на ночь в алтайской юрте? Для этого не обязательно ехать на Алтай, ведь такое жилище без труда можно найти близ Питера. Юрты кемпинга отличаются уютом и комфортом: внутри есть современный санузел и просторная кровать, а оформление интерьера выполнено в этническом стиле. Есть и иные варианты для размещения, например треугольные домики или купола, — выбирайте по своему вкусу!
Кроме того, на территории глэмпинга обустроена экотропа, ведущая к чистым родникам. Любители дикой природы смогут увидеть и сфотографировать бобров на их плотинах. Кроме того, здесь можно покататься на сап-бордах, сыграть в шахматы на свежем воздухе или устроить захватывающий матч по бадминтону. Скучно точно не будет!
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