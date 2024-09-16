Экоосень за городом: 4 лучших глэмпинга Санкт-Петербурга, в которых можно отдохнуть в сентябре

Вы когда-нибудь останавливались на ночь в алтайской юрте? Для этого не обязательно ехать на Алтай, ведь такое жилище без труда можно найти близ Питера. Юрты кемпинга отличаются уютом и комфортом: внутри есть современный санузел и просторная кровать, а оформление интерьера выполнено в этническом стиле. Есть и иные варианты для размещения, например треугольные домики или купола, — выбирайте по своему вкусу!