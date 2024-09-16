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Posted 16 сентября, 09:13

Published 16 сентября, 09:13

Modified 16 сентября, 09:15

Updated 16 сентября, 09:15

Kakeibo — японское искусство экономии денег: как правильно тратить и где купить чудо-блокнот

Учимся Kakeibo — японское искусство экономии денег: как правильно тратить и где купить чудо-блокнот

16 сентября 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney
Kakeibo — японское искусство экономии денег: как правильно тратить и где купить чудо-блокнот
За столетие до появления приложений и электронных таблиц в Японии существовала система ведения домашней бухгалтерии, которая работает до сих пор.

Способ разумной экономии kakeibo был изобретен еще в 1904 году Хани Мотоко, первой женщиной-журналисткой Японии специально для домохозяек, а потом уже доработан писательницей Фумико Тиба.

Kakeibo (какебо) — японское слово, обозначающее журнал составления бюджета.

Концепция японского метода заключается в том, что в начале каждого месяца вы планируете, сколько вы собираетесь потратить, на чем сэкономить и что нужно сделать для достижения целей. Затем вы анализируете, чего достигли. Звучит просто? Но и тут есть свои нюансы:

Японский метод экономии денег kakeibo

1. Переключаем внимание с экономии на расходы

Фумико Тиба считает, что нужно изменить наше отношение к составлению бюджета — мы должны «хорошо тратить», чтобы «хорошо экономить», и наоборот.

Другими словами, если экономия сводится к тому, что мы не можем позволить себе ничего лишнего, скорее всего человек быстро сойдет с дистанции. При составлении бюджета нужно учитывать личные желания, это гораздо лучше тотального режима экономии.

2. Записываем расходы и доходы без использования электронных приложений

Ведение kakeibo — это учет ваших расходов вручную, а не при помощи электронной таблицы. Работа с ручкой и бумагой — основное требование.

Различные приложения и программки имитируют экономию, считает Тиба, позволяя всего лишь фиксировать расходы. Использование блокнота или журнала по системе Какебо помогает нам замедлиться, спокойно и взвешенно обдумать то, что мы покупаем. Записывайте все расходы и доходы, а потом анализируйте их.

Как научиться экономить деньги с помощью японского метода КакебоКак научиться экономить деньги с помощью японского метода Какебо
Как научиться экономить деньги с помощью японского метода Какебо. Фото: Изображение Midjourney

Четыре категории какебо

Вначале подсчитайте свой прогнозируемый доход и вычтите постоянные расходы — аренда, коммунальные услуги и другие счета. Оставшиеся деньги, когда вы их тратите, распределяете по четырем категориям, записывая их в свою бухгалтерскую книгу:

  • Предметы первой необходимости (еда, бытовая химия, одежда, бензин)
  • Отдых и развлечения (отдых с друзьями, кино, рестораны, кафе).
  • Культура и развитие (книги, посещение музеев, образование, благотворительность).
  • Неожиданное (форс-мажор, посещение врача, ремонт машины, подарок на день рождение).

3. Разбираемся, что необходимо, а что — излишество

Если вы выполнили последний шаг и знаете, сколько денег поступает и на что они тратятся, пришло время подумать, как вы распределяете деньги.

Kakeibo работает за счет разделения расходов на категории и их конкретизацию. Как только вы поймете, на что идут деньги, сможете определить, что вам абсолютно необходимо, а без чего сможете выжить.

Например еда — это обязательный пункт расходов, но обед в кафе за 1000 рублей это скорее излишество. Одежда тоже входит в список обязательных покупок, но тратить все свободные деньги в брендовом магазине не разумно. Анализируя свои расходы по частям вы можете определить области, в которых можно сократить траты.

Японский метод экономии КакедоЯпонский метод экономии Какедо
Японский метод экономии Какедо. Фото: 1MI

4. Используем наличные деньги

В настоящее время в кошельке чаще можно увидеть стопку карточек, чем наличные. Однако, использование пластика делает нас менее ответственными за свои расходы, в то время как физический акт передачи наличных — это процесс, о котором мы дважды подумаем.

Тиба предлагает снимать наличные с банкомата и раскладывать их по конвертам, чтобы помочь не превышать свои лимиты.

5. Подводим итоги месяца и отслеживаем прогресс

Беглый взгляд на приложение мобильного банка ничего не изменит. Метод какебо требует, чтобы вы тщательно анализировали свои расходы за последние четыре недели, выделяли успехи и обнаруживали недостатки, а также ставили цели на следующий месяц.

Отслеживание расходов в приложениях показывает нам, где мы ошибаемся. Но использование метода kakeibo может дать более широкую перспективу.

«Откладывайте небольшие суммы каждый месяц. Сначала они кажутся пустяками, но в итоге приводят к увеличению общей суммы», — советует Фумико Тиба.

Как составить журнал Какебо?

Система какебо достаточно простая, но требует внимания. Чтобы воспользоваться ей, достаточно взять толстую тетрадь и расчертить на ней графы. Они должны включать в себя:

  1. Доходы — зарплата и другие пополнения бюджета.
  2. Расходы по дням — графы на каждый день.
  3. Итог — сколько денег потрачено за месяц и на какие нужды.
  4. Анализ и цели — записываем, сколько удалось отложить денег, какие есть цели, будущие расходы и планировка бюджета на будущий месяц.

Если нет возможности сделать журнал какебо своими руками, можно приобрести уже готовый экземпляр в интернет-магазинах от российского издателя. Стоимость такого блокнота от 450 рублей.

Kakebo: Японская система ведения семейного бюджета (недатированный ежедневник)Kakebo: Японская система ведения семейного бюджета (недатированный ежедневник)
Kakebo: Японская система ведения семейного бюджета (недатированный ежедневник)Kakebo: Японская система ведения семейного бюджета (недатированный ежедневник)
Kakebo: Японская система ведения семейного бюджета (недатированный ежедневник). Фото: www.ozon.ru

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