Учимся Kakeibo — японское искусство экономии денег: как правильно тратить и где купить чудо-блокнот

Концепция японского метода заключается в том, что в начале каждого месяца вы планируете, сколько вы собираетесь потратить, на чем сэкономить и что нужно сделать для достижения целей. Затем вы анализируете, чего достигли. Звучит просто? Но и тут есть свои нюансы: