Учимся Kakeibo — японское искусство экономии денег: как правильно тратить и где купить чудо-блокнот

Posted 16 сентября, 09:13
Published 16 сентября, 09:13
Modified 16 сентября, 09:15
Updated 16 сентября, 09:15
Способ разумной экономии kakeibo был изобретен еще в 1904 году Хани Мотоко, первой женщиной-журналисткой Японии специально для домохозяек, а потом уже доработан писательницей Фумико Тиба.
Kakeibo (какебо) — японское слово, обозначающее журнал составления бюджета.
Концепция японского метода заключается в том, что в начале каждого месяца вы планируете, сколько вы собираетесь потратить, на чем сэкономить и что нужно сделать для достижения целей. Затем вы анализируете, чего достигли. Звучит просто? Но и тут есть свои нюансы:
Фумико Тиба считает, что нужно изменить наше отношение к составлению бюджета — мы должны «хорошо тратить», чтобы «хорошо экономить», и наоборот.
Другими словами, если экономия сводится к тому, что мы не можем позволить себе ничего лишнего, скорее всего человек быстро сойдет с дистанции. При составлении бюджета нужно учитывать личные желания, это гораздо лучше тотального режима экономии.
Ведение kakeibo — это учет ваших расходов вручную, а не при помощи электронной таблицы. Работа с ручкой и бумагой — основное требование.
Различные приложения и программки имитируют экономию, считает Тиба, позволяя всего лишь фиксировать расходы. Использование блокнота или журнала по системе Какебо помогает нам замедлиться, спокойно и взвешенно обдумать то, что мы покупаем. Записывайте все расходы и доходы, а потом анализируйте их.
Вначале подсчитайте свой прогнозируемый доход и вычтите постоянные расходы — аренда, коммунальные услуги и другие счета. Оставшиеся деньги, когда вы их тратите, распределяете по четырем категориям, записывая их в свою бухгалтерскую книгу:
Если вы выполнили последний шаг и знаете, сколько денег поступает и на что они тратятся, пришло время подумать, как вы распределяете деньги.
Kakeibo работает за счет разделения расходов на категории и их конкретизацию. Как только вы поймете, на что идут деньги, сможете определить, что вам абсолютно необходимо, а без чего сможете выжить.
Например еда — это обязательный пункт расходов, но обед в кафе за 1000 рублей это скорее излишество. Одежда тоже входит в список обязательных покупок, но тратить все свободные деньги в брендовом магазине не разумно. Анализируя свои расходы по частям вы можете определить области, в которых можно сократить траты.
В настоящее время в кошельке чаще можно увидеть стопку карточек, чем наличные. Однако, использование пластика делает нас менее ответственными за свои расходы, в то время как физический акт передачи наличных — это процесс, о котором мы дважды подумаем.
Тиба предлагает снимать наличные с банкомата и раскладывать их по конвертам, чтобы помочь не превышать свои лимиты.
Беглый взгляд на приложение мобильного банка ничего не изменит. Метод какебо требует, чтобы вы тщательно анализировали свои расходы за последние четыре недели, выделяли успехи и обнаруживали недостатки, а также ставили цели на следующий месяц.
Отслеживание расходов в приложениях показывает нам, где мы ошибаемся. Но использование метода kakeibo может дать более широкую перспективу.
«Откладывайте небольшие суммы каждый месяц. Сначала они кажутся пустяками, но в итоге приводят к увеличению общей суммы», — советует Фумико Тиба.
Система какебо достаточно простая, но требует внимания. Чтобы воспользоваться ей, достаточно взять толстую тетрадь и расчертить на ней графы. Они должны включать в себя:
Если нет возможности сделать журнал какебо своими руками, можно приобрести уже готовый экземпляр в интернет-магазинах от российского издателя. Стоимость такого блокнота от 450 рублей.
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