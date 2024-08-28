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Posted 28 августа, 19:27

Published 28 августа, 19:27

Modified 10 сентября, 06:31

Updated 10 сентября, 06:31

«Самая экономная японка», которая тратит не более 128 рублей в день, купила 3 дома и открыла кафе

28 августа 2024, 19:27

Японка сумела купить три дома и открыть кафе, благодаря экстремальной экономии

37-летняя японка прославилась на весь мир тем, что смогла за 15 лет купить три дома и осуществить свою мечту — открыть кафе с котами. Как ей удалось это сделать, в материале NEWIA.

История «самой экономной японки» облетела весь Интернет, вызвав дискуссии о бережливости и финансовой независимости. Многие восхищаются целеустремленностью этой девушки, а некоторые предлагают признать ее одним из чудес света, благодаря своим впечатляющим достижениям.

Самая экономная японка

В 2019 году японка Саки Тамогами появилась в телевизионной программе, которая рассказывает о молодых женщинах, кардинально меняющих свою жизнь. Как оказалось, 37-летняя женщина осуществила мечту благодаря своей чрезмерной бережливости, купив три дома и открыв кошачье кафе.

Идея накопить не просто на жилье, а стать владелицей нескольких недвижимостей Саки Тамогами пришла в голову в 19 лет. После получения диплома университета, девушка приступила к работе агентом недвижимости и именно с этого момента началась ее экономная жизнь. Она рассказала, что чувствует себя в безопасности, откладывая деньги, а также получает удовольствие видя, как ее капитал растет.

Как Саки Тамогами экономила

1. Питание

На шоу она раскрыла свои секреты бережливости, рассказав, что тратила всего 200 иен (в 2019 году сумма составляла 128 рублей) в день на еду. Чтобы минимизировать расходы, она питалась исключительно дома, предпочитая простые блюда, такие как тосты, лапша удон и редис.

Иногда она позволяла себе намазать джем на хлеб или ела на ужин рис с лососем, но даже при таких редких «пиршествах», она не тратила на еду больше 200 иен в день. К тому же, Тамогами не пользовалась тарелками, а ела прямо из кастрюли, чтобы не тратится на посуду.

2. Одежда и уход

Много лет японка придерживалась девиза: «Никогда ничего не покупай без скидки». С 19 лет она перестала покупать новую одежду, вместо этого донашивая одежду после родственников. Мебель в квартире девушки была либо с помойки, либо сделана из подручных бесплатных материалов.

Свои отросшие волосы, которые никогда не знали краски, Тамогами продала за 3100 иен. Это сумма позволила ей оплатить аренду жилья за 6 месяцев.

Первая недвижимость

Благодаря своей целеустремленности и точному следованию плана, японка купила свой первый дом на севере Токио в 27 лет за 10 миллионов иен (приблизительно 6 млн рублей). Однако, жить в нем она не стала, а сдавала в аренду. Это помогало покрывать расходы на ипотеку и делать сбережения.

Второй дом Тамогами купила спустя всего 2 года за 18 миллионов иен (приблизительно 11 млн рублей). В 2019 году она обзавелась третьим домом, который обошелся ей в 37 миллионов иен (приблизительно 23 млн рублей).

Открытие кафе

Благодаря доходам от недвижимости и бережливому образу жизни Тамогами осуществила свою детскую мечту — открыла кафе для кошек под названием Cafe Yuunagi, которое предоставляет собой приют для бездомных животных.

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