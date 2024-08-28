«Самая экономная японка», которая тратит не более 128 рублей в день, купила 3 дома и открыла кафе

Posted 28 августа, 19:27
Published 28 августа, 19:27
Modified 10 сентября, 06:31
Updated 10 сентября, 06:31
История «самой экономной японки» облетела весь Интернет, вызвав дискуссии о бережливости и финансовой независимости. Многие восхищаются целеустремленностью этой девушки, а некоторые предлагают признать ее одним из чудес света, благодаря своим впечатляющим достижениям.
В 2019 году японка Саки Тамогами появилась в телевизионной программе, которая рассказывает о молодых женщинах, кардинально меняющих свою жизнь. Как оказалось, 37-летняя женщина осуществила мечту благодаря своей чрезмерной бережливости, купив три дома и открыв кошачье кафе.
Идея накопить не просто на жилье, а стать владелицей нескольких недвижимостей Саки Тамогами пришла в голову в 19 лет. После получения диплома университета, девушка приступила к работе агентом недвижимости и именно с этого момента началась ее экономная жизнь. Она рассказала, что чувствует себя в безопасности, откладывая деньги, а также получает удовольствие видя, как ее капитал растет.
На шоу она раскрыла свои секреты бережливости, рассказав, что тратила всего 200 иен (в 2019 году сумма составляла 128 рублей) в день на еду. Чтобы минимизировать расходы, она питалась исключительно дома, предпочитая простые блюда, такие как тосты, лапша удон и редис.
Иногда она позволяла себе намазать джем на хлеб или ела на ужин рис с лососем, но даже при таких редких «пиршествах», она не тратила на еду больше 200 иен в день. К тому же, Тамогами не пользовалась тарелками, а ела прямо из кастрюли, чтобы не тратится на посуду.
Много лет японка придерживалась девиза: «Никогда ничего не покупай без скидки». С 19 лет она перестала покупать новую одежду, вместо этого донашивая одежду после родственников. Мебель в квартире девушки была либо с помойки, либо сделана из подручных бесплатных материалов.
Свои отросшие волосы, которые никогда не знали краски, Тамогами продала за 3100 иен. Это сумма позволила ей оплатить аренду жилья за 6 месяцев.
Благодаря своей целеустремленности и точному следованию плана, японка купила свой первый дом на севере Токио в 27 лет за 10 миллионов иен (приблизительно 6 млн рублей). Однако, жить в нем она не стала, а сдавала в аренду. Это помогало покрывать расходы на ипотеку и делать сбережения.
Второй дом Тамогами купила спустя всего 2 года за 18 миллионов иен (приблизительно 11 млн рублей). В 2019 году она обзавелась третьим домом, который обошелся ей в 37 миллионов иен (приблизительно 23 млн рублей).
Благодаря доходам от недвижимости и бережливому образу жизни Тамогами осуществила свою детскую мечту — открыла кафе для кошек под названием Cafe Yuunagi, которое предоставляет собой приют для бездомных животных.
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