«Самая экономная японка», которая тратит не более 128 рублей в день, купила 3 дома и открыла кафе

Японка сумела купить три дома и открыть кафе, благодаря экстремальной экономии

37-летняя японка прославилась на весь мир тем, что смогла за 15 лет купить три дома и осуществить свою мечту — открыть кафе с котами. Как ей удалось это сделать, в материале NEWIA.