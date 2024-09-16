Закон подписан в сентябре: все смогут получить с маткапитала до 10 тысяч рублей

Posted 16 сентября, 11:16
Published 16 сентября, 11:16
Modified 16 сентября, 14:48
Updated 16 сентября, 14:48
С 11 сентября 2024 года подписано новое постановление, которое поможет миллионам россиян получить маткапитал на руки. Правительство утвердило правила, согласно которым остаток средств из материнского капитала можно будет потратить на собственные нужды.
Но деньги можно будет получить лишь после того, когда владелец сертификата использовал большую часть средств на жилищные вопросы (ипотеку, покупку недвижимости), на образование детей, услуги для детей-инвалидов и прочие расходы. Если на счету остались средства, которые не превышают 10 тысяч рублей, эту сумму можно получить на банковскую карту.
Россияне, имеющие право на маткапитал, получат уведомление о такой возможности в личный кабинет портала Госуслуг вместе с частично составленным заявлением. Его надо будет оформить до конца и отправить через этот же сервис или МФЦ, сообщает Домклик.
После подачи заявления и проверки данных Фонд пенсионного и социального страхования дает согласие на распоряжение деньгами, которые поступят на счет заявителя в течение 5 рабочих дней.
Однако, использовать средства маткапитала можно только в том случае, если речь идет об остатках меньше 10 000 рублей. Если их больше, в заявлении могут отказать.
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