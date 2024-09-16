Закон подписан в сентябре: все смогут получить с маткапитала до 10 тысяч рублей

Но деньги можно будет получить лишь после того, когда владелец сертификата использовал большую часть средств на жилищные вопросы (ипотеку, покупку недвижимости), на образование детей, услуги для детей-инвалидов и прочие расходы. Если на счету остались средства, которые не превышают 10 тысяч рублей, эту сумму можно получить на банковскую карту.