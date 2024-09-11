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Posted 11 сентября, 07:55

Published 11 сентября, 07:55

Modified 11 сентября, 07:57

Updated 11 сентября, 07:57

Мед в законе: с 1 сентября для продавцов ввели ограничение

Мед в законе: с 1 сентября для продавцов-пчеловодов ввели ограничение

11 сентября 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Мед в законе: с 1 сентября для продавцов ввели ограничение

С 1 сентября 2024 года мед не так просто продать

Покупатели часто сталкиваются с сахарным суррогатом вместо настоящего меда. Теперь принятый в 2024 году закон защищает права потребителя, создав специальную маркировку.

Законодатели давно говорили о том, что при контроле качества за натуральным медом случился большой пробел. Фактически, в магазинах на банке с сахарным сиропом можно было наклеить этикетку «мед», что не создавала для продавца никакой ответственности, сообщает Роскачество.

Однако, с 1 сентября 2024 года в закон о пчеловодстве внесли поправки, которые усиливают контроль за качеством этого продукта. Теперь упаковка с маркировкой «мед» должны в обязательном порядке содержать натуральный продукт, соответствующий ГОСТу 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия» и ГОСТу 31766-2022 «Меды монофлорные. Технические условия».

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать мед и какую пользу он несет организму.

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#Эмилия Шпилева#Общество#2024 год#Все материалы авторов#Сентябрь#Закон#ГОСТ
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