Мед в законе: с 1 сентября для продавцов-пчеловодов ввели ограничение

Posted 11 сентября, 07:55
Published 11 сентября, 07:55
Modified 11 сентября, 07:57
Updated 11 сентября, 07:57
Законодатели давно говорили о том, что при контроле качества за натуральным медом случился большой пробел. Фактически, в магазинах на банке с сахарным сиропом можно было наклеить этикетку «мед», что не создавала для продавца никакой ответственности, сообщает Роскачество.
Однако, с 1 сентября 2024 года в закон о пчеловодстве внесли поправки, которые усиливают контроль за качеством этого продукта. Теперь упаковка с маркировкой «мед» должны в обязательном порядке содержать натуральный продукт, соответствующий ГОСТу 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия» и ГОСТу 31766-2022 «Меды монофлорные. Технические условия».
Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать мед и какую пользу он несет организму.
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