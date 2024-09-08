Астрологический прогноз с 9 по 15 сентября 2024 года

Posted 8 сентября, 15:36
Published 8 сентября, 15:36
Modified 9 сентября, 14:30
Updated 9 сентября, 14:30
В четверг может быть трудно привести в порядок свои мысли, поскольку Меркурий образует квадрат против Юпитера. Составьте подробный список дел, он вам понадобится. В тот же день Луна, управляющая домом, начинает новый цикл в Деве, что побудит вас привести в порядок свой дом.
Вы также можете зациклиться на своей карьере, поскольку Солнце в 6-м доме здоровья и служения создает трин с нацеленным на карьеру Сатурном. Постарайтесь найти золотую середину между заботой о своем теле и своими амбициями во время этого транзита.
Во вторник вы поймаете себя на мысли о смене работы, поскольку рутинная Венера создает квадрат против статусного Урана в ретроградности. Подумайте, почему вы хотите изменить ситуацию и используйте этот транзит для рассмотрения новых возможностей.
Будьте осторожны, принимая какие-либо важные финансовые решения в четверг, когда Меркурий образует квадрат изобильного Юпитера. Этот транзит может вдохновить вас на излишний оптимизм, постарайтесь не рисковать своими деньгами, поскольку эти планеты сталкиваются.
В четверг вы можете вдохновиться на путешествие. Мыслите нестандартно и наслаждайтесь жаждой странствий при исследований новых территорий.
В понедельник Солнце в вашем 4-м доме образует трин с Плутоном. Появится шанс придумать новый распорядок дня и новые ритуалы.
Постарайтесь не откусывать больше, чем сможете прожевать в четверг, когда правящий Меркурий образует квадрат против Юпитера. Вам может захотеться давать грандиозные и несбыточные обещания. Вместо этого научитесь позитивно мыслить и сосредоточьтесь на будущем.
Так же в четверг ориентированная на деньги Луна начинает новый цикл в Деве. Составьте список дел, которые вы хотели бы выполнить.
В понедельник вы почувствуете себя лишним собеседником, когда Солнце 3-м доме общения образует трин с Плутоном. Используйте этот благоприятный транзит, чтобы отточить свое чувство юмора и получать удовольствие от общения с друзьями и близкими.
Если вы хотели поработать над собой, у вас есть шанс начать все сначала в четверг, когда правящая Луна начинает новый цикл в Деве, открывая новые возможности для личностного роста.
В четверг вы почувствуете себя более открытым, поскольку Солнце в вашем 3-м доме создает трин с любящим Сатурном. Используйте этот транзит для душевных и доверительных бесед с родными и близкими.
У Львов есть возможность в понедельник внести некоторые изменения в свое пространство, когда правящее Солнце в вашем 2 доме образует трин с Плутоном. Используйте этот транзит, чтобы начать копить деньги и наконец стать ближе в воплощению своей мечты в реальность.
Во вторник Венера, управляющая карьерой, создает квадрат с Ураном. Вы можете заметить, что коллеги более напряженные во время этого транзита, поэтому сделайте все возможное, чтобы избежать конфликта. В четверг скорректируйте свой бюджет и заведите новые финансовые привычки.
Во вторник Дева можешь столкнуться с некоторыми неприятностями, когда Венера образует квадрат против Урана. Постарайтесь избавиться от любых негативных чувств и гордитесь тем фактом, что вы можете разобраться в любой путанице — это ваша сверхспособность.
Ваши природные таланты организатора получат поддержку в четверг, когда Луна начнет новый цикл в Деве. Подумайте, чего вы хотели бы достичь в эту мощную фазу новолуния и начните составлять план действий.
Приготовьтесь расслабиться и насладиться плодами своего труда в четверг, когда Солнце в 1-м доме создаст трин с Сатурном, ищущим удовольствий. Общайтесь с друзьями и наслаждайтесь каждой минутой со своими любимыми.
Весы могут обрести в понедельник мощную перспективу, когда Солнце в 12-м доме образует трин с Плутоном в ретрограде. Откройте свой разум новым концепциям богатства и еще раз пересмотрите свои возможности.
В четверг, когда Меркурий образует квадрат против Юпитера, вам может быть трудно выражать свои мысли, поскольку эти планеты сталкиваются. Вместо этого используйте свою энергию для медитации и найдите время для себя.
В этот же день Луна начинает новый цикл в Деве-перфекционистке, помогая вам проложить новый путь для вашей карьеры. Запишите свои навыки и знания, которые вы хотели бы приобрести, чтобы повысить уровень в это Новолуние.
Скорпион засияет в понедельник, когда Солнце в 11-м доме образует трин с Плутоном в ретрограде. Людей будет привлекать ваша природная харизма и прямой образ мышления, так что наслаждайтесь этим, пока эти небесные тела дополняют друг друга.
Во вторник постарайтесь быть терпеливыми с близкими, поскольку любящая Венера находится в квадратуре против ретроградного Урана. Может легко разыграться драма или затеяться бессмысленные драки.
Вы работаете над запуском проекта? У вас может появиться шанс направить свою работу в нужное русло в четверг, когда Солнце, управляющее карьерой, в вашем 11-м доме дружбы и целей создаст трин с Сатурном.
Когда Солнце в вашем 10-м доме карьеры образует трин с Плутон в ретрограде, приготовьтесь изменить свою жизнь и перейти на более духовный путь.
В четверг Меркурий образует квадрат против Юпитера, поэтому можно легко забежать вперед. Чтобы избежать этого, сосредоточьтесь на более мелких задачах.
Четверг также хорош для отстаивания своей значимости, поскольку Солнце в вашем 10-м доме создает трин с Сатурном. Если вы ищете прибавку к зарплате, просчитайте шаги, необходимые для достижения ваших финансовых целей.
Когда Венера создает квадрат против Урана в ретроградности, вы можете заметить, что коллеги действуют импульсивно во время этого транзита. В этот день приложите все усилия, чтобы показать пример профессионализма.
Если вы одиноки, в четверг помечтайте о том, какую любовь вы хотите иметь. Если вы состоите в отношениях, это отличный день для чувственных признаний и поддержки вашего партнера.
В четверг Солнце в вашем 9-м доме создает трин с правящим Сатурном, расширяя кругозор. Подумайте, как можно вернуть искру в свою жизнь и найдите новое вдохновение.
В понедельник вы можете сделать значительный шаг в своей карьере, поскольку Солнце в вашем 8-м доме образует трин с управляющим статусом Плутоном. Найдите минутку, чтобы подумать о своих талантах и о том, как вы можете применить их в новой профессии.
Во вторник вам захочется свежего воздуха, поскольку Венера создает квадрат против ретроградного Урана. В этот транзитный период мы чувствуем себя немного более суетливыми, поэтому очистите свой разум, совершив прогулку и отвлекшись от обычной рутины.
В четверг, когда Луна, управляющая рутиной, начнет новый цикл в Деве, найдите минутку, чтобы очистить свое рабочее пространство и начать уделять больше времени мелочам.
В понедельник у вас есть шанс воплотить свои мечты в реальность, когда Солнце образует тройку с Плутоном в ретроградном положении. Появится возможность создать гармонию в своей жизни и взять ответственность на себя.
Сохраняйте реалистичность своих ожиданий в четверг, когда Меркурий образует квадрат против Юпитера, управляющего карьерой. Быть оптимистом — это замечательно, но вам настоятельно рекомендуется оставаться на земле, когда дело доходит до рабочих вопросов, поскольку эти планеты сталкиваются.
Приберегите амбиции для будущих проектов — запишите свои идеи утром в четверг, когда Луна, правящая творчеством, начнет новый цикл в Деве-перфекционистке. Этот транзит поможет вам заложить фундамент для будущего успеха.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14