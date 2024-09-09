В сентябре ожидается эффектное зрелище — «Кровавая Луна»

Posted 9 сентября, 14:19
Published 9 сентября, 14:19
Modified 11 сентября, 03:32
Updated 11 сентября, 03:32
В календарном году обычно бывает три-четыре суперлуния. Оно происходит тогда, когда Луна максимально приближается к Земле по своей эллиптической орбите. Хотя разница в размере может быть незначительной, она может усилить визуальное воздействие Луны.
Частичное лунное затмение обычно хорошо видно с большей части Северной и Южной Америки, Европы, Западной Азии, России и некоторых районов Антарктиды.
Первым небесным зрелищем в 2024 году было редкое голубое суперлуние в августе. Следующие суперлуния запланированы на сентябрь, октябрь и ноябрь.
Полнолуние, которое мы ожидаем увидеть 17 сентября, будет казаться немного крупнее обычного из-за своего статуса «суперлуния». К тому же, оно будет сопровождаться частичным затмением и кровавым цветом, а эти явления не так часто случаются вместе.
Кровавые Луны наблюдаются во время частичных или полных лунных затмений, объясняет издание cnet. Земля не дает солнцу полностью осветить Луну, в результате чего солнечный свет изгибается вокруг магнитного поля Земли. Поле фильтрует солнечный свет, оставляя в основном свет из красной части цветового спектра, тем самым окрашивая луну в красный. За счет этого природного явления появилось название «Кровавая Луна».
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