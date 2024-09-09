newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября, 14:19

Published 9 сентября, 14:19

Modified 11 сентября, 03:32

Updated 11 сентября, 03:32

17 сентября ожидается эффектное зрелище «Кровавая Луна»

В сентябре ожидается эффектное зрелище — «Кровавая Луна»

9 сентября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
17 сентября ожидается эффектное зрелище «Кровавая Луна»

Россиянам рассказали, когда в сентябре ждать огромной Кровавой Луны

Сентябрьское полнолуние обещает стать впечатляющим небесным событием, сочетающим в себе суперлуние с эффектами частичного лунного затмения. Для любителей понаблюдать за небом это будет отличный шанс запечатлеть это редкое астрономическое событие.

В календарном году обычно бывает три-четыре суперлуния. Оно происходит тогда, когда Луна максимально приближается к Земле по своей эллиптической орбите. Хотя разница в размере может быть незначительной, она может усилить визуальное воздействие Луны.

Частичное лунное затмение обычно хорошо видно с большей части Северной и Южной Америки, Европы, Западной Азии, России и некоторых районов Антарктиды.

Суперлуние в сентябре 2024 года

Первым небесным зрелищем в 2024 году было редкое голубое суперлуние в августе. Следующие суперлуния запланированы на сентябрь, октябрь и ноябрь.

Полнолуние, которое мы ожидаем увидеть 17 сентября, будет казаться немного крупнее обычного из-за своего статуса «суперлуния». К тому же, оно будет сопровождаться частичным затмением и кровавым цветом, а эти явления не так часто случаются вместе.

Что такое Кровавая Луна

Кровавые Луны наблюдаются во время частичных или полных лунных затмений, объясняет издание cnet. Земля не дает солнцу полностью осветить Луну, в результате чего солнечный свет изгибается вокруг магнитного поля Земли. Поле фильтрует солнечный свет, оставляя в основном свет из красной части цветового спектра, тем самым окрашивая луну в красный. За счет этого природного явления появилось название «Кровавая Луна».

Новые подробности презентации Apple iPhone 16, который представят 9 сентября 2024 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Самая модная юбка осени 2024 года — только такая!Астрологический прогноз с 9 по 15 сентября 2024 годаИз Москвы ни ногой! Молодежь рассказала, из каких еще регионов ей не хочется уезжать
#Эмилия Шпилева#Общество#2024 год#Все материалы авторов#Сентябрь#Астрономия#Луна
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика