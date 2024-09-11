Должен ли мужчина платить за женщину — нашли точный ответ

Posted 11 сентября, 07:05
Published 11 сентября, 07:05
Modified 11 сентября, 07:05
Updated 11 сентября, 07:05
Российские женщины считают, что платить за даму должен мужчина. И это не вопрос этикета либо традиций. Таким образом мужчина демонстрирует свои серьезные намерения и готовность вкладываться в отношениях. На такого мужчину, считают девушки, можно во всем положиться и с ним не страшно создавать семью.
Кроме того, по мнению абсолютного большинства женщин, одно из самых отвратительных мужских качеств — жадность. И если на свидании он не готов платить за свою даму, то и в дальнейших отношениях будет проявлять скупость. С таким мужчиной лучше не связываться.
Российских мужчин с детства воспитывают так, что они должны платить за свою даму. Поэтому у большинства из них не возникает вопрос по поводу оплаты счета в кафе или билетов в кино.
Более того, мужчины даже обижаются, если женщина пытается платить сама. Мужчины таким образом проявляют заботу о женщине и демонстрируют мужественность. Кстати, психологи подтверждают, что любой женщине приятен этот факт, поскольку каждая из них хочет, чтобы мужчина доминировал и проявлял ответственность.
Но не все мужчины придерживаются такой точки зрения. Многие современные молодые люди считают, что никому ничего не должны, и настаивают на равенстве полов.
По мнению психологов, такой подход характерен для инфантильных парней. Но другие мужчины более категоричны в таком вопросе:
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