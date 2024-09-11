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Posted 11 сентября, 07:05

Published 11 сентября, 07:05

Modified 11 сентября, 07:05

Updated 11 сентября, 07:05

Должен ли мужчина платить за женщину — нашли точный ответ

Должен ли мужчина платить за женщину — нашли точный ответ

11 сентября 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney
Должен ли мужчина платить за женщину — нашли точный ответ
Практически все представительницы прекрасного пола считают, что мужчина должен платить за свою девушку. У мужчин точки зрения расходятся. Собрали самые распространенные мнения обоих полов и нашли окончательный ответ.

Что думают девушки

Российские женщины считают, что платить за даму должен мужчина. И это не вопрос этикета либо традиций. Таким образом мужчина демонстрирует свои серьезные намерения и готовность вкладываться в отношениях. На такого мужчину, считают девушки, можно во всем положиться и с ним не страшно создавать семью.

Кроме того, по мнению абсолютного большинства женщин, одно из самых отвратительных мужских качеств — жадность. И если на свидании он не готов платить за свою даму, то и в дальнейших отношениях будет проявлять скупость. С таким мужчиной лучше не связываться.

По мнению абсолютного большинства женщин, одно из самых отвратительных мужских качеств — жадностьПо мнению абсолютного большинства женщин, одно из самых отвратительных мужских качеств — жадность
По мнению абсолютного большинства женщин, одно из самых отвратительных мужских качеств — жадность. Фото: Изображение Midjourney

Что думают мужчины

Российских мужчин с детства воспитывают так, что они должны платить за свою даму. Поэтому у большинства из них не возникает вопрос по поводу оплаты счета в кафе или билетов в кино.

Более того, мужчины даже обижаются, если женщина пытается платить сама. Мужчины таким образом проявляют заботу о женщине и демонстрируют мужественность. Кстати, психологи подтверждают, что любой женщине приятен этот факт, поскольку каждая из них хочет, чтобы мужчина доминировал и проявлял ответственность.

Российских мужчин с детства воспитывают так, что они должны платить за свою дамуРоссийских мужчин с детства воспитывают так, что они должны платить за свою даму
Российских мужчин с детства воспитывают так, что они должны платить за свою даму. Фото: Изображение Midjourney

Но не все мужчины придерживаются такой точки зрения. Многие современные молодые люди считают, что никому ничего не должны, и настаивают на равенстве полов.

По мнению психологов, такой подход характерен для инфантильных парней. Но другие мужчины более категоричны в таком вопросе:

  • Если вас всерьёз волнует вопрос, должен ли мужчина платить за женщину, — это означает, что вы просто мало зарабатываете. Либо нищенствуете вообще, либо зарабатываете недостаточно. Или же вы жили бедно в прошлом, и с тех пор так и осталась «дурная привычка». И именно поэтому вопрос «Кто должен платить за кофе или за ужин?» для вас является вопросом важным, заслуживающим эмоционального отношения и даже обсуждения.
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