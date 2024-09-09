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Posted 9 сентября, 04:27

Published 9 сентября, 04:27

Modified 9 сентября, 04:27

Updated 9 сентября, 04:27

Почему долги никак не кончаются?

Как быстрее отдать долги? 3 работающие техники от финансового коуча

9 сентября 2024, 04:27
Фото: pxhere.com
Почему долги никак не кончаются?
Каждый из нас знает, что такое долги, будь это сумма, одолженная у друзей, кредит или заем в банке. Они давят психологически, заставляют экономить каждую копейку, препятствуют построению планов. Как же быстрее освободиться от них? Дельные советы дал финансист Алексей Родин.

Оптимизируй расходы

Ты не сможешь быстрее рассчитаться с долгами, если будешь постоянно тратить, ничего не откладывая. Помимо обязательных трат, мы имеем и те, которых можно было бы не делать. Например, покупки, сделанные под давлением рекламы или на эмоциях. Такие траты могут съедать до 20% бюджета. Есть два лайфхака, которые помогут их избежать.

Честные ответы самому себе

Собираясь сделать покупку, спросите себя:

  • Точно ли мне нужен этот товар? Могу ли я обойтись без него?
  • Стоит ли покупать товар по такой цене?
  • Могу ли я купить это дешевле?
Честно ответьте себе на важные вопросыЧестно ответьте себе на важные вопросы
Честно ответьте себе на важные вопросы. Фото: pxhere.com

Время как способ сэкономить

Возьми за привычку — перед любой покупкой брать время на ее обдумывание. После этого ты точно будешь знать, нужна тебе эта вещь или же с ней можно повременить до лучших времен. Например, при покупке до 1 000 рублей думай не менее 15 минут.

  • 5 000 рублей — час;
  • 10 000 рублей — 5 часов;
  • 30 000 рублей — сутки;
  • 50 000 рублей — неделю;
  • 100 000 рублей — месяц.

Или установи свои сроки на обдумывание каждой покупки. Они зависят от твоих возможностей и осознанности. Этот подход позволит тебе контролировать траты, убрав эмоции в расходах.

Учитесь расходовать деньги без эмоцийУчитесь расходовать деньги без эмоций
Учитесь расходовать деньги без эмоций. Фото: 1MI

Составь план погашения долгов

Если в ходе оптимизации расходов в твоем бюджете появились свободные средства, сразу же вкладывай их в закрытие долгов. Перед тобой две технологии досрочного погашения. Выбирай ту, которая понравится больше.

Снежная лавина

Этот способ могут использовать те, кто ни в коем случае не хочет переплачивать свои кровные банку и хочет максимально сэкономить, погашая задолженность.

  • Выпиши кредиты по принципу уменьшения процентной ставки — от большей к меньшей.
  • Сосредоточься на погашении самого дорогостоящего кредита — отправляй в счет долга любую образовавшуюся сумму — премию, денежный подарок на день рождения, кешбэки и пр.
  • Перейди к следующему кредиту с максимальной ставкой.
Вернуть все долги своевременно поможет только самодисциплинаВернуть все долги своевременно поможет только самодисциплина
Вернуть все долги своевременно поможет только самодисциплина. Фото: pxhere.com

Снежный ком

  • Если тебе важно уменьшить количество займов, то стоит прибегнуть к этому методу.
  • Распредели кредиты по принципу остатка долга — от меньшей суммы к большей.
  • Твоей целью должен стать кредит с минимальной задолженностью. Погашай его каждой высвободившейся суммой.

После его погашения приступай к следующему кредиту с минимальным долгом. Так их количество быстро уменьшится. И у тебя останется 1 или 2 крупных кредита. Чисто психологически уже легче.

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#Алла Хан#Общество#Деньги#Семья#Все материалы авторов#Долги#Бюджет
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