Как быстрее отдать долги? 3 работающие техники от финансового коуча

Posted 9 сентября, 04:27
Published 9 сентября, 04:27
Modified 9 сентября, 04:27
Updated 9 сентября, 04:27
Ты не сможешь быстрее рассчитаться с долгами, если будешь постоянно тратить, ничего не откладывая. Помимо обязательных трат, мы имеем и те, которых можно было бы не делать. Например, покупки, сделанные под давлением рекламы или на эмоциях. Такие траты могут съедать до 20% бюджета. Есть два лайфхака, которые помогут их избежать.
Собираясь сделать покупку, спросите себя:
Возьми за привычку — перед любой покупкой брать время на ее обдумывание. После этого ты точно будешь знать, нужна тебе эта вещь или же с ней можно повременить до лучших времен. Например, при покупке до 1 000 рублей думай не менее 15 минут.
Или установи свои сроки на обдумывание каждой покупки. Они зависят от твоих возможностей и осознанности. Этот подход позволит тебе контролировать траты, убрав эмоции в расходах.
Если в ходе оптимизации расходов в твоем бюджете появились свободные средства, сразу же вкладывай их в закрытие долгов. Перед тобой две технологии досрочного погашения. Выбирай ту, которая понравится больше.
Этот способ могут использовать те, кто ни в коем случае не хочет переплачивать свои кровные банку и хочет максимально сэкономить, погашая задолженность.
После его погашения приступай к следующему кредиту с минимальным долгом. Так их количество быстро уменьшится. И у тебя останется 1 или 2 крупных кредита. Чисто психологически уже легче.
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