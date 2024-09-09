Как быстрее отдать долги? 3 работающие техники от финансового коуча

Ты не сможешь быстрее рассчитаться с долгами, если будешь постоянно тратить, ничего не откладывая. Помимо обязательных трат, мы имеем и те, которых можно было бы не делать. Например, покупки, сделанные под давлением рекламы или на эмоциях. Такие траты могут съедать до 20% бюджета. Есть два лайфхака, которые помогут их избежать.