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Posted 16 сентября, 11:16

Published 16 сентября, 11:16

Modified 16 сентября, 11:18

Updated 16 сентября, 11:18

Kremlin.ru

«Встретимся в лучшей жизни»: Кристина Орбакайте отказалась выступать в России

16 сентября 2024, 11:16
Kremlin.ru
Певица Кристина Орбакайте сделала заявление и поставила точку в обсуждении возможностей давать концерты в России. В ближайшее время отечественные поклонники на сцене ее не увидят.

«До новых встреч»

В интервью телеканалу RTVI певица Кристина Орбакайте заявила, что в России больше выступать не будет. Она объяснила, что ее последний концерт прошел весной 2024 года в Санкт-Петербурге, и далее были запланированы выступления в других городах, в том числе во Владивостоке, в Иркутске и в Красноярске. Однако эти концерты отменили.

О состоявшемся петербургском концерте Орбакайте говорит как о последнем в России. «Я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — подчеркнула она.

Рассказывая о последнем выступлении в России, Кристина Орбакайте отметила, что для нее он был знаковым, поскольку стал своего рода подарком и от нее самой, и от ее матери Аллы Пугачевой для поклонников и друзей. После него, как признается певица, она смогла спокойно сказать: «Спасибо, люблю, до новых встреч».

За что в России критикуют Кристину Орбакайте

В соцсетях часто можно увидеть комментарии, в которых Кристину Орбакайте обвиняют в лицемерии — певица постоянно проживает в США, однако деньги зарабатывает в России. Кроме того, певице указывают и на то, что ее мать Алла Пугачева придерживается позиции против России. Известно, что Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию после начала СВО в 2022 году. Саму Орбакайте обвиняют и в том, что она до сих пор не обозначила свою собственную позицию по поводу СВО.

На нападки Кристина Орбакайте старается не реагировать и предпочитает отвечать, что в ее жизни все в порядке.

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#Мария Казак#Россия#Знаменитости#Музыка#Социальные сети#Алла Пугачёва#США#Все материалы авторов#Критика
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