«Встретимся в лучшей жизни»: Кристина Орбакайте отказалась выступать в России

В соцсетях часто можно увидеть комментарии, в которых Кристину Орбакайте обвиняют в лицемерии — певица постоянно проживает в США, однако деньги зарабатывает в России. Кроме того, певице указывают и на то, что ее мать Алла Пугачева придерживается позиции против России. Известно, что Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию после начала СВО в 2022 году. Саму Орбакайте обвиняют и в том, что она до сих пор не обозначила свою собственную позицию по поводу СВО.