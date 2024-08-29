Это опасно: кому нельзя делать маникюр и педикюр с гель-лаком

Posted 29 августа, 03:16
Published 29 августа, 03:16
Modified 10 сентября, 06:29
Updated 10 сентября, 06:29
Любая болезнь ногтей — противопоказание для маникюра и педикюра с гель-лаком, да и для любого покрытия в принципе. Хотя опытный мастер сам откажет в подобной процедуре, если заметит, что ногти не в порядке.
Если вы проходите противогрибковое лечение, от маникюра и педикюра с гель-лаком тоже стоит отказаться — по крайней мере до того момента, когда болезнь окончательно не пройдет. В этот период можно использовать любое лечебное покрытие.
Вросший ноготь — проблема, с которой обязательно нужно обращаться к врачу. До тех пор пока он не поставит диагноз и не назначит лечение, делать маникюр и педикюр с гель-лаком нельзя. От процедуры нужно воздержаться и непосредственно после проведения операции, пока шов окончательно не зажил. Как правило, приходится ждать порядка двух или даже трех недель.
Гель-лак на сухих, ломких и слоящихся ногтях не самая удачная идея. Во-первых, покрытие вряд ли будет держаться долго — оно начнет скалываться. Кроме того, состояние и без того слабых ногтей может существенно ухудшиться. Оптимальный вариант — увлажнение ногтевой пластины и кутикулы, использование специального лечебного лака.
Можно и нужно пользоваться такими лечебными средствами, как воск, различные масла. Они способствуют укреплению ногтевой пластины, повышают ее эластичность, то есть ногти будут устойчивы к различным повреждениям.
Кстати, слишком часто пользоваться лечебными лаками тоже нежелательно. После того как ногти приобретут нужную прочность, от средства лучше отказаться в пользу обычных покрытий.
Если ногти на руках и ногах постоянно сдавливаются, например, тесными перчатками или узкой обувью, гель-лак тоже лучше не делать. В таких условиях он начнет отваливаться или скалываться. Кроме того, из-за давления обуви или аксессуаров может начаться отслоение ногтей, а это серьезная проблема. Таким образом, стоит пользоваться обычными покрытиями.
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