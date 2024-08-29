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Posted 29 августа, 03:16

Published 29 августа, 03:16

Modified 10 сентября, 06:29

Updated 10 сентября, 06:29

Это опасно: кому нельзя делать маникюр и педикюр с гель-лаком

Это опасно: кому нельзя делать маникюр и педикюр с гель-лаком

29 августа 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney
Это опасно: кому нельзя делать маникюр и педикюр с гель-лаком
Маникюр и педикюр с гель-лаком — для многих женщин это привычная процедура. Однако для некоторых она может быть опасна — рассказываем, кому и когда гель-лак противопоказан.

Грибок

Любая болезнь ногтей — противопоказание для маникюра и педикюра с гель-лаком, да и для любого покрытия в принципе. Хотя опытный мастер сам откажет в подобной процедуре, если заметит, что ногти не в порядке.

Если вы проходите противогрибковое лечение, от маникюра и педикюра с гель-лаком тоже стоит отказаться — по крайней мере до того момента, когда болезнь окончательно не пройдет. В этот период можно использовать любое лечебное покрытие.

Любая болезнь ногтей — противопоказание для маникюра и педикюра с гель-лаком, да и для любого покрытия в принципеЛюбая болезнь ногтей — противопоказание для маникюра и педикюра с гель-лаком, да и для любого покрытия в принципе
Любая болезнь ногтей — противопоказание для маникюра и педикюра с гель-лаком, да и для любого покрытия в принципе. Фото: Изображение Midjourney

Вросший ноготь

Вросший ноготь — проблема, с которой обязательно нужно обращаться к врачу. До тех пор пока он не поставит диагноз и не назначит лечение, делать маникюр и педикюр с гель-лаком нельзя. От процедуры нужно воздержаться и непосредственно после проведения операции, пока шов окончательно не зажил. Как правило, приходится ждать порядка двух или даже трех недель.

Вросший ноготь — проблема, с которой обязательно нужно обращаться к врачуВросший ноготь — проблема, с которой обязательно нужно обращаться к врачу
Вросший ноготь — проблема, с которой обязательно нужно обращаться к врачу. Фото: 1MI

Слоящиеся и ломкие ногти

Гель-лак на сухих, ломких и слоящихся ногтях не самая удачная идея. Во-первых, покрытие вряд ли будет держаться долго — оно начнет скалываться. Кроме того, состояние и без того слабых ногтей может существенно ухудшиться. Оптимальный вариант — увлажнение ногтевой пластины и кутикулы, использование специального лечебного лака.

Можно и нужно пользоваться такими лечебными средствами, как воск, различные масла. Они способствуют укреплению ногтевой пластины, повышают ее эластичность, то есть ногти будут устойчивы к различным повреждениям.

Кстати, слишком часто пользоваться лечебными лаками тоже нежелательно. После того как ногти приобретут нужную прочность, от средства лучше отказаться в пользу обычных покрытий.

Гель-лак на сухих, ломких и слоящихся ногтях не самая удачная идеяГель-лак на сухих, ломких и слоящихся ногтях не самая удачная идея
Гель-лак на сухих, ломких и слоящихся ногтях не самая удачная идея. Фото: Изображение Midjourney

Обувь и аксессуары

Если ногти на руках и ногах постоянно сдавливаются, например, тесными перчатками или узкой обувью, гель-лак тоже лучше не делать. В таких условиях он начнет отваливаться или скалываться. Кроме того, из-за давления обуви или аксессуаров может начаться отслоение ногтей, а это серьезная проблема. Таким образом, стоит пользоваться обычными покрытиями.

Если ногти на руках и ногах постоянно сдавливаются, например, тесными перчатками или узкой обувью, гель-лак тоже лучше не делатьЕсли ногти на руках и ногах постоянно сдавливаются, например, тесными перчатками или узкой обувью, гель-лак тоже лучше не делать
Если ногти на руках и ногах постоянно сдавливаются, например, тесными перчатками или узкой обувью, гель-лак тоже лучше не делать. Фото: Изображение Midjourney
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#Мария Казак#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Маникюр#Педикюр
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