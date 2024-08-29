Это опасно: кому нельзя делать маникюр и педикюр с гель-лаком

Вросший ноготь — проблема, с которой обязательно нужно обращаться к врачу. До тех пор пока он не поставит диагноз и не назначит лечение, делать маникюр и педикюр с гель-лаком нельзя. От процедуры нужно воздержаться и непосредственно после проведения операции, пока шов окончательно не зажил. Как правило, приходится ждать порядка двух или даже трех недель.