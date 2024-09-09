Историю переписки Екатерины II и Вольтера покажут в Александринском театре

Зритель погрузится в мир эпистолярного жанра, ведь спектакль основан на содержании реальных писем Екатерины II и Вольтера, которыми они обменивались в течение 15 лет — с 1763 по 1778 год — и которые были полностью опубликованы относительно недавно. Переписка отражает политические и философские взгляды двух значимых исторических фигур эпохи Просвещения, а также их уважение друг к другу и, возможно, даже любовные чувства. Великие государственные деятели затрагивают в своем диалоге самые актуальные темы своего времени — от войны до литературы.