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Posted 9 сентября, 18:27

Published 9 сентября, 18:27

Modified 9 сентября, 18:35

Updated 9 сентября, 18:35

Историю переписки Екатерины II и Вольтера покажут в Александринском театре

Историю переписки Екатерины II и Вольтера покажут в Александринском театре

9 сентября 2024, 18:27
Фото: 1MI
В Царском фойе Александринского театра 22 сентября вновь пройдет спектакль «Екатерина и Вольтер». В центре данной истории — переписка российской императрицы и французского философа. Это первый спектакль, над которым Никита Кобелев будет работать после назначения на должность худрука Александринки.

Как сообщает www.fontanka.ru, Екатерину II сыграет Эра Зиганшина, которой недавно исполнилось 80 лет. А роль Вольтера досталась Игорю Волкову.

Зритель погрузится в мир эпистолярного жанра, ведь спектакль основан на содержании реальных писем Екатерины II и Вольтера, которыми они обменивались в течение 15 лет — с 1763 по 1778 год — и которые были полностью опубликованы относительно недавно. Переписка отражает политические и философские взгляды двух значимых исторических фигур эпохи Просвещения, а также их уважение друг к другу и, возможно, даже любовные чувства. Великие государственные деятели затрагивают в своем диалоге самые актуальные темы своего времени — от войны до литературы.

Примечательно, что содержимое писем, озвученное в спектакле, кроме пролога и эпилога, созданных драматургом Еленой Сыловой, — цитирование настоящих исторических документов. Постановку можно считать также оммажем театру Франции XVIII века с присущей ему тонкой сатирой и манящей игрой слов.

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#Марина Никишина#Культура#Общество#Театр#Досуг
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