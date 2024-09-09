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Posted 9 сентября, 09:23

Published 9 сентября, 09:23

Modified 9 сентября, 09:26

Updated 9 сентября, 09:26

Два вечера в филармонии будет звучать музыка Баха и Прокофьева

Два вечера в филармонии будет звучать музыка Баха и Прокофьева

9 сентября 2024, 09:23
Фото: 1MI
Два вечера в филармонии будет звучать музыка Баха и Прокофьева
В Петербургской филармонии пройдут два уникальных музыкальных вечера, на которых будут звучать произведения двух выдающихся композиторов — немецкого классика-органиста Иоганна Себастьяна Баха и отечественного композитора Сергея Прокофьева.

В программу первого вечера, который пройдет 9 сентября, вошли три концерта для фортепиано с оркестром Прокофьева (№ 1, № 4 и № 3) и концерт Баха BWV 1056. Во второй вечер, 11 сентября, любители классической музыки смогут насладиться Концертом для клавесина, струнных и бассо континуо № 3 ре мажор, BWV 1054 Баха и концертами № 5 и № 2 Прокофьева.

Партию для фортепиано исполнит пианист Илья Папоян в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра (дирижер — Александр Титов).

Микс из произведений двух великих композиторов в исполнении талантливых музыкантов — это уникальный шанс открыть для себя классическую музыку с новой стороны.

Напомним: Александр Титов является профессором, худруком и главным дирижером СПБ ГАСО. Пианист Илья Папоян неоднократно становился победителем международных юношеских конкурсов. Он принимает участие в концертах театра «Родом из блокады» и часто выступает в различных концертных залах культурной столицы.

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