Два вечера в филармонии будет звучать музыка Баха и Прокофьева

В программу первого вечера, который пройдет 9 сентября, вошли три концерта для фортепиано с оркестром Прокофьева (№ 1, № 4 и № 3) и концерт Баха BWV 1056. Во второй вечер, 11 сентября, любители классической музыки смогут насладиться Концертом для клавесина, струнных и бассо континуо № 3 ре мажор, BWV 1054 Баха и концертами № 5 и № 2 Прокофьева.