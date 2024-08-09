Культурная столица России: чем может удивить Санкт-Петербург каждого туриста

Эрмитаж — это не просто Зимний дворец, а целый музейный комплекс, включающий в себя шесть различных зданий. Сегодня это одна из крупнейших в мире сокровищниц искусства, в фондах которой хранится более трех миллионов уникальных экспонатов. Здесь можно увидеть шедевры мировой живописи, скульптуры Микеланджело и многое другое.