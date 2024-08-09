Культурная столица России: чем может удивить Санкт-Петербург каждого туриста

Posted 9 августа, 12:42
Published 9 августа, 12:42
Modified 10 сентября, 05:20
Updated 10 сентября, 05:20
Санкт-Петербург — город, который поражает своим величием и многогранностью. Эта культурная столица России, где каждый найдет занятие по душе.
Ценители архитектуры будут в восторге от величественных дворцов, соборов и особняков, которыми славится Санкт-Петербург. Прогулки по историческому центру, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подарят незабываемые впечатления. Однако какие именно достопримечательности в первую очередь достойны внимания туриста? Об этом в материале Newia.ru.
Эрмитаж
Одной из главных достопримечательностей, которую обязательно посещают туристы, является Эрмитаж.
Эрмитаж — это не просто Зимний дворец, а целый музейный комплекс, включающий в себя шесть различных зданий. Сегодня это одна из крупнейших в мире сокровищниц искусства, в фондах которой хранится более трех миллионов уникальных экспонатов. Здесь можно увидеть шедевры мировой живописи, скульптуры Микеланджело и многое другое.
Эрмитаж входит в число самых знаменитых музеев мира наряду с Лувром, Британским музеем и музеями Ватикана. До 2022 года его ежегодно посещали более пяти миллионов туристов. Несмотря на утраты, произошедшие в годы революций и войн, Эрмитаж по-прежнему остается одним из лучших музеев планеты.
Исаакиевский собор
Другой известной достопримечательностью Санкт-Петербурга является Исаакиевский собор. Его история насчитывает более двух веков и полна интересных фактов. Первые попытки возведения храма на этом месте были неудачными, пока за дело не взялся молодой французский архитектор Огюст Монферран. Его проект был одобрен императором Александром I, и строительство растянулось на 40 лет.
Исаакиевский собор пережил непростые времена: разграбление в революцию, бомбардировки в годы Второй мировой войны. Но он был восстановлен в первозданном виде и сегодня является не только музеем, но и действующим храмом.
Петропавловская крепость
Еще одна знаковая достопримечательность Санкт-Петербурга — Петропавловская крепость. Она была построена одной из первых в городе и изначально служила для защиты от шведов во время Северной войны. Впоследствии крепость использовалась как тюрьма, где содержались многие известные политические деятели. В 1920-х годах она стала музеем, а Петропавловский собор, расположенный на ее территории, продолжает быть действующим храмом.
Ботанический сад Петра Великого
Ботанический сад Петра Великого, расположенный в Санкт-Петербурге, является одним из старейших в России. Его история берет начало в 1713 году, когда по указу Петра I на Вороньем острове был основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений.
Сегодня Ботанический сад представляет собой уникальный комплекс, включающий в себя парк-дендрарий и оранжереи. В парковой части можно полюбоваться на вековые деревья, а в оранжереях собрана впечатляющая коллекция субтропических и тропических растений со всего мира.
Особое очарование Ботаническому саду придают сезонные цветочные выставки. Весной здесь можно увидеть цветение магнолий и сакуры, летом — редкие северные орхидеи, а зимой — роскошные камелии, рододендроны и азалии.
Для посетителей предусмотрены различные экскурсионные маршруты, а также возможность самостоятельных прогулок по парку.
Кунсткамера
Официальное название Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого — Кунсткамера — остается наиболее известным и узнаваемым среди посетителей. Это название было дано самим основателем музея, императором Петром I, во время его знаменитого европейского турне.
Во время своих путешествий Петр I был очарован так называемыми «кабинетами чудес» — коллекциями редких и необычных предметов, которые он решил воссоздать в России. Так в 1714 году была основана Кунсткамера — первый музей страны, посвященный изучению человека и окружающего мира.
Изначально экспозиция музея состояла преимущественно из анатомических аномалий и редкостей, однако со временем профиль Кунсткамеры стал более этнографическим. Сегодня посетители могут познакомиться с многообразием культур и традиций народов, населяющих Россию и другие регионы мира.
Отметим, что Санкт-Петербург — это не только история и культура. Город предлагает множество возможностей для активного отдыха и развлечений. Туристы могут прогуляться по живописным паркам и садам, совершить речную прогулку по Неве, посетить современные торговые центры и рестораны с изысканной кухней.
Каждый турист, посетивший этот северный мегаполис, сможет насладиться его красотой, историей и атмосферой, увезя с собой яркие воспоминания.
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