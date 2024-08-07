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Posted 7 августа, 20:31

Published 7 августа, 20:31

Modified 14 сентября, 17:43

Updated 14 сентября, 17:43

Романтика под зонтом: 10 идей, как провести незабываемое свидание, когда льет дождь

Романтика под зонтом: 10 идей, как провести незабываемое свидание, когда льет дождь

Обновлено 14 сентября 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney
Помимо того, что дождь может испортить прическу, он может испортить и настроение. Особенно если вы собрались устроить романтическую прогулку. Не отказываться же от свидания из-за погоды? Берите на вооружение эти идеи, которым дождь — не помеха!

1.Сходите в кинотеатр

Это — отличный повод взяться за руки и вместе смеяться над комедией или вздрагивать в напряженные минуты триллера. А после можно обсудить просмотренный фильм тет-а-тет.

2. Посетите музей или выставку

Современные люди все реже выбирают этот вид досуга для свиданий, а зря: можно узнать много нового о своей малой родине или вместе насладиться созерцанием предметов искусства. И, конечно, обсудить увиденное, чтобы стать ещё ближе.

3. Сходите на спектакль или концерт

Почему бы не посетить театр, местный дом культуры или выступление любимой рок-группы вместе с любимым человеком? Впечатлений наверняка останется масса!

Фото: 1MI

4. Сыграйте в бильярд, боулинг или пинг-понг

Бильярд — очень занимательная идея для дождливого дня. Если бильярд вам не по душе, можно сыграть в пинг-понг или боулинг. Эти игры подвижны и достаточно азартны. Поэтому можно вдоволь посмеяться, потренировать точность удара и устроить себе внеплановую тренировку.

5. Сходите в кафе или в бар

Насладитесь капучино или бокалом красного вина в уютном кафе с видом на оживленную улицу, рекомендует обозреватель издания glamour. Можно вместе улыбнуться, наблюдая, как люди снаружи мокнут. А еще можно попробовать новый десерт — это отлично поднимает настроение!

Фото: 1MI

6. Побудьте фотографами друг для друга

Современным людям повезло: любой владелец смартфона может сделать прекрасный снимок. Как насчет сфотографировать любимого человека под дождем, в красивой одежде или при свечах? Ведь только вы знаете, какие ракурсы у него — самые удачные. Возможно, в вас таится талант фотографа и дождливый день поможет вам раскрыть его?

7. Посмотрите фильм дома

Отличная идея для ненастной погоды: просмотр старого фильма, который никто из вас никогда не видел. Можно укутаться в плед и поставить рядом чашки с ароматным чаем.

8. Поиграйте в настольные игры

Давно ли вы играли в шахматы, шашки или нарды? А, может, у вас завалялась коробка с «Монополией» или колода карт? Главное — отложить в сторону телефоны.

Фото: 1MI

9. Приготовьте вместе ужин

Может, вы решите испечь пирог, а может — приготовить роллы или запечь мясо с овощами? Совместная готовка отлично сближает, а неудачные блюда всегда становятся поводом для забавных воспоминаний.

10. Устройте охоту за потерянными вещами

Идея для пар, которые живут вместе: составить список вещей, которые вы оба никогда не можете найти, а затем искать их вместе. Заодно в закоулках шкафов можно найти много других интересных предметов, которые наверняка навеют приятные воспоминания.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Отношения#Досуг
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