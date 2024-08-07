Романтика под зонтом: 10 идей, как провести незабываемое свидание, когда льет дождь

Современным людям повезло: любой владелец смартфона может сделать прекрасный снимок. Как насчет сфотографировать любимого человека под дождем, в красивой одежде или при свечах? Ведь только вы знаете, какие ракурсы у него — самые удачные. Возможно, в вас таится талант фотографа и дождливый день поможет вам раскрыть его?