Романтика под зонтом: 10 идей, как провести незабываемое свидание, когда льет дождь

Posted 7 августа, 20:31
Published 7 августа, 20:31
Modified 14 сентября, 17:43
Updated 14 сентября, 17:43
Это — отличный повод взяться за руки и вместе смеяться над комедией или вздрагивать в напряженные минуты триллера. А после можно обсудить просмотренный фильм тет-а-тет.
Современные люди все реже выбирают этот вид досуга для свиданий, а зря: можно узнать много нового о своей малой родине или вместе насладиться созерцанием предметов искусства. И, конечно, обсудить увиденное, чтобы стать ещё ближе.
Почему бы не посетить театр, местный дом культуры или выступление любимой рок-группы вместе с любимым человеком? Впечатлений наверняка останется масса!
Бильярд — очень занимательная идея для дождливого дня. Если бильярд вам не по душе, можно сыграть в пинг-понг или боулинг. Эти игры подвижны и достаточно азартны. Поэтому можно вдоволь посмеяться, потренировать точность удара и устроить себе внеплановую тренировку.
Насладитесь капучино или бокалом красного вина в уютном кафе с видом на оживленную улицу, рекомендует обозреватель издания glamour. Можно вместе улыбнуться, наблюдая, как люди снаружи мокнут. А еще можно попробовать новый десерт — это отлично поднимает настроение!
Современным людям повезло: любой владелец смартфона может сделать прекрасный снимок. Как насчет сфотографировать любимого человека под дождем, в красивой одежде или при свечах? Ведь только вы знаете, какие ракурсы у него — самые удачные. Возможно, в вас таится талант фотографа и дождливый день поможет вам раскрыть его?
Отличная идея для ненастной погоды: просмотр старого фильма, который никто из вас никогда не видел. Можно укутаться в плед и поставить рядом чашки с ароматным чаем.
Давно ли вы играли в шахматы, шашки или нарды? А, может, у вас завалялась коробка с «Монополией» или колода карт? Главное — отложить в сторону телефоны.
Может, вы решите испечь пирог, а может — приготовить роллы или запечь мясо с овощами? Совместная готовка отлично сближает, а неудачные блюда всегда становятся поводом для забавных воспоминаний.
Идея для пар, которые живут вместе: составить список вещей, которые вы оба никогда не можете найти, а затем искать их вместе. Заодно в закоулках шкафов можно найти много других интересных предметов, которые наверняка навеют приятные воспоминания.
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